हर जहाज पर टोल, इजरायली जहाजों की एंट्री बैन! होर्मुज स्ट्रेट पर ‘कानूनी कब्जे’ की तैयारी कर रहा ईरान, बढ़ सकता है संकट?

Iranian Parliament Draft on Hormuz Strait Highlights: यूएस और ईरान के बीच दूसरे राउंड की शांति वार्ता को लेकर अभी तक संकट के बादल छाए हुए हैं. ईरान ने अभी तक बातचीत के लिए अपनी हामी नहीं भरी है. इस घटनाक्रम के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच 45 मिनट से अधिक समय तक फोन पर बातचीत हुई. शरीफ ने यूएस के साथ ईरान के सीजफायर के लिए तैयार होने और शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद अपनी टीम भेजने की सराहना की. हालांकि, दूसरे राउंड की बातचीत के लिए ईरान क्या अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, इस बारे में दोनों नेताओं की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई.

होर्मुज पर कानून बनाने जा रहा ईरान

उधर ईरानी संसद ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता कायम करने के लिए कानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया है. संसदीय समिति का कहना है कि इस ड्राफ्ट को जल्द ही कानून का रूप दिया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि ईरान की योजना खतरनाक है और अगर वह अपने प्लान पर आगे बढ़ता है तो संकट सुलझने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा.

जलक्षेत्र पर ईरान का हो जाएगा एकाधिकार!

प्रस्तावित ड्राफ्ट में होर्मुज स्ट्रेट में इजरायली जहाजों और कार्गो का गुजरना पूरी तरह प्रतिबंधित करने का प्रावधान है. इसके साथ ही शत्रुतापूर्ण देशों के जहाजों के ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति के बिना गुजरने की मनाही की गई है. यह भी प्रावधान है कि ईरान को नुकसान पहुंचाने वाले देशों को मुआवजा दिए बिना गुजरने नहीं दिया जाएगा. सबसे खतरनाक बात ये है कि इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल/ट्रांजिट फीस लगाई जाएगी, जो ईरान का राष्ट्रीय राजस्व बढ़ाएगी और रियाल को मजबूती देगी.

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माना जा रहा है कि अगर ईरान इस ड्राफ्ट को कानून बनाता है तो वह होर्मुज स्ट्रेट पर अपने कब्जे को संस्थागत रूप दे सकेगा. ऐसे में दुनिया में दुश्मनी घटने के बजाय और बढ़ सकती है. इससे संकट ज्यादा विकराल हो सकता है. जिसका खामियाजा दुनिया को तेल-गैस संकट के रूप में भुगतना पड़ सकता है.

यूरेनियम सौंपने को तैयार है ईरान- इजरायली मीडिया

वहीं, इजरायली मीडिया ने ईरान के यूरेनियम को लेकर बड़ा दावा किया है. इजरायल मीडिया हायोम और दूसरे स्रोतों के मुताबिक, दूसरे राउंड की शांति वार्ता से पहले ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम सौंपने को तैयार है. हालांकि, वह अपना यूरेनियम किसे सौंपेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. जिन देशों को वह यूरेनियम सौंप सकता है, उनमें रूस, IAEA या अमेरिका के नाम संभावितों में शामिल किए जा रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया कि ईरान अपने 'न्यूक्लियर डस्ट' को सौंपने को तैयार है. अगर ऐसा होता है तो खाड़ी क्षेत्र को परमाणु हथियार मुक्त करने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा. ईरान ने ऐसे दावों को अफवाह बताते हुए खारिज किया है. उसके नेताओं ने कहा है कि वे किसी भी हालत में अपना यूरेनियम दूसरे देशों को नहीं सौंपेंगे.