Operation Sindoor: भारत ने बना दिया लाचार, अटैक करने के लायक नहीं बचा था पाकिस्तान, एक्सपर्ट ने बोल दिया एक-एक सच

Tom Cooper On Operation Sindoor: भारतीय सेनाओं ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसकी धमक पूरी दुनियां में सुनाई दे रही है. दहशतगर्दों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के अंदर घुसकर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया. दहशत पर भारत की इस जीत की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है. भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' की तारीफ करने वालों में ऑस्ट्रिया के मशहूर मिलिट्री एविएशन एनालिस्ट, लेखक और इतिहासकार टॉम कूपर भी हैं.

टॉम कूपर ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की जीत करार देते हुए वेस्टर्न मीडिया पर भी जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की ये स्पष्ट जीत है. इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में हवाई हमले के सबूत हर जगह हैं. भारत ने कैसे आतंकी ठिकानों पर टार्गेटेड अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया. भारत ने सीमित कार्रवाई करके पाकिस्तान को बता दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.

'पाकिस्तान के पास सीजफायर के अलावा कोई विकल्प नहीं था'

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में किसका पलड़ा भारी था? यह पूछे जाने पर इतिहासकार टॉम कूपर ने कहा कि, 'कम से कम नौ लक्षित स्थलों या आतंकी शिविरों में से छह पर हमला किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, और सभी को बहुत सटीक रूप से लक्षित किया गया है, इसलिए ये सुविधाएं नष्ट हो गई हैं. ऐसा कहा जाता है कि पूरे आतंकी ढांचे को नष्ट करने में बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी, जो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. पाकिस्तान के अकारण जवाबी हमले की प्रतिक्रिया में नई दिल्ली में सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों के नेतृत्व ने पाकिस्तान पर चौतरफा हमला करने का विकल्प चुना. ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ढांचे को नष्ट करने के मामले में आंशिक रूप से सफल रहा, लेकिन पाकिस्तान को इस हद तक कमजोर करने के मामले में अत्यधिक सफल रहा कि वह भारतीय सशस्त्र बलों के पारंपरिक हमलों से खुद का बचाव करने में असमर्थ हो गया और उसके पास भारत पर जवाबी हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी और उसके पास युद्ध विराम के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था.'

