अनोखा रिवाज...इस देश में दांतों को रेत कर किया जाता है चपटा; बुरी आत्माओं से क्या है कनेक्शन?

Tooth filing in Bali: दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कई प्रकार के त्योहार, उत्सव और संस्कार मनाए जाते है. भारत में जहां एक तरफ मुंडन, यज्ञोपवीत और कर्ण भेदन संस्कार का काफी चलन है उसी तरह से इंडोनेशिया के हिंदू भी एक विशेष संस्कार का पालन करते है जिसे मेपांडेस या मेटाटाह के नाम से जाना जाता है. आइए जानते है कि आखिर इस संस्कार में क्या होता है...

इंडोनेशिया के हिंदू समुदाय में एक विशेष पारंपरिक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे मेपांडेस या मेटाटाह के नाम से जाना जाता है. यह समारोह युवाओं को वयस्कता की ओर ले जाने और उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए आयोजित किया जाता है. मेपांडेस समारोह का उद्देश्य युवाओं को उनके नकारात्मक गुणों पर नियंत्रण रखने और आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करने में मदद करना है. इस समारोह में युवाओं के ऊपरी छह सामने के दांतों को प्रतीकात्मक रूप से तराशा जाता है, जो उनके नकारात्मक गुणों को नियंत्रित करने और एक अधिक गुणी, बुद्धिमान और पूर्ण मनुष्य बनने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

मेपांडेस समारोह में एक विशेषज्ञ द्वारा अनुष्ठान किया जाता है जो एक उच्च पुजारी या एक विशेष रूप से प्रशिक्षित बुजुर्ग हो सकता है. किशोर सजे हुए बिस्तर पर लेट जाते हैं और उनके ऊपरी छह दांतों के किनारों पर कुछ हल्के, प्रतीकात्मक स्ट्रोक लगाए जाते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान प्रार्थना की जाती है और समारोह का समापन विशेषज्ञ के आशीर्वाद के साथ होता है. बता दें, मेपांडेस समारोह इंडोनेशिया के बाली में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग विशेष रूप से मनाते है. बता कुछ लोगों का मानना है कि किशोरों के कैनाइन दांतों को रेत कर चपटा करने पर उन्हें बुरी आत्माओं से भी बचाया जा सकता है.

जानें क्या है मेपांडेस

मेपांडेस समारोह को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके उद्देश्य को समझना होगा. मूलतः, यह अनुष्ठान एक मूल विश्वास से उपजा है. मनुष्य 6 नकारात्मक गुणों के साथ पैदा होता है. आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए उसे प्रतीकात्मक रूप से इन गुणों पर नियंत्रण रखना चाहिए. बाली के हिंदू इन 6 नकारात्मक लक्षणों को सद्रिपु कहते है. ये व्यक्ति के भीतर के 6 शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं:

काम: वासना या अनियंत्रित इच्छा.

लोभ: लालच या लोभ.

क्रोध: गुस्सा या क्रोध.

मदा: मदहोशी या नशा

मोह: भ्रम या घबराहट.

मत्स्य: ईर्ष्या या जलन.

बाली के लोगों का मानना ​​है कि ये 6 नकारात्मक गुण शारीरिक रूप से उनके ऊपरी 6 सामने के दांतों में होते हैं. इन 6 दांतों को तराशकर, व्यक्ति वयस्कता की ओर अपना मार्ग सुगम बनाता है. मेपांडेस समारोह अक्सर शादी जितना ही महत्वपूर्ण और उत्सवपूर्ण होता है. बाली में दांत पीसने की रस्म यौवन की अवस्था में पहुंच चुके युवाओं के लिए आयोजित की जाती है. इसमें किशोर लड़के और लड़कियां दोनों भाग लेते हैं. अपने बच्चों के लिए यह रस्म निभाना माता-पिता के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है. इस अवसर के लिए परिवार पूरे परिसर को खूबसूरती से सजाता है. वे एक विशेष मंडप तैयार करते हैं. इसमें अक्सर एक सुंदर बिस्तर होता है जहां वे अनुष्ठान करते हैं. जिन युवाओं के लिए ये रस्म होती है वो शानदार पहनते हैं.