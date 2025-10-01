Advertisement
trendingNow12944042
Hindi Newsदुनिया

अनोखा रिवाज...इस देश में दांतों को रेत कर किया जाता है चपटा; बुरी आत्माओं से क्या है कनेक्शन?

Mapandes Ceremony: बाली का दांत पीसने का समारोह जिसे मेपांडेस या मेटाटाह के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के सबसे मनमोहक संस्कारों में से एक है. यह व्यक्ति को किशोरावस्था से वयस्कता की ओर ले जाता है. बाली के लोगों के लिए यह एक सुंदर और आवश्यक समारोह है. इसकी जड़ें गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में निहित हैं. मेपांडेस संस्कार सौंदर्यबोध पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि पर केंद्रित है. यह बाली के हिंदू दृष्टिकोण को उजागर करता है. यह एक पूर्ण, संयमित और बुद्धिमान मनुष्य बनने के महत्व को भी दर्शाता है. आइए आपको इस अनूठी परंपरा के बारे में बताते है...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Tooth filing in Bali: दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कई प्रकार के त्योहार, उत्सव और संस्कार मनाए जाते है. भारत में जहां एक तरफ मुंडन, यज्ञोपवीत और कर्ण भेदन संस्कार का काफी चलन है उसी तरह से इंडोनेशिया के हिंदू भी एक विशेष संस्कार का पालन करते है जिसे मेपांडेस या मेटाटाह के नाम से जाना जाता है. आइए जानते है कि आखिर इस संस्कार में क्या होता है...  

इंडोनेशिया के हिंदू समुदाय में एक विशेष पारंपरिक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे मेपांडेस या मेटाटाह के नाम से जाना जाता है. यह समारोह युवाओं को वयस्कता की ओर ले जाने और उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए आयोजित किया जाता है. मेपांडेस समारोह का उद्देश्य युवाओं को उनके नकारात्मक गुणों पर नियंत्रण रखने और आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करने में मदद करना है. इस समारोह में युवाओं के ऊपरी छह सामने के दांतों को प्रतीकात्मक रूप से तराशा जाता है, जो उनके नकारात्मक गुणों को नियंत्रित करने और एक अधिक गुणी, बुद्धिमान और पूर्ण मनुष्य बनने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. 

मेपांडेस समारोह में एक विशेषज्ञ द्वारा अनुष्ठान किया जाता है जो एक उच्च पुजारी या एक विशेष रूप से प्रशिक्षित बुजुर्ग हो सकता है. किशोर सजे हुए बिस्तर पर लेट जाते हैं और उनके ऊपरी छह दांतों के किनारों पर कुछ हल्के, प्रतीकात्मक स्ट्रोक लगाए जाते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान प्रार्थना की जाती है और समारोह का समापन विशेषज्ञ के आशीर्वाद के साथ होता है. बता दें, मेपांडेस समारोह इंडोनेशिया के बाली में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग विशेष रूप से मनाते है.  बता कुछ लोगों का मानना है कि किशोरों के कैनाइन दांतों को रेत कर चपटा करने पर उन्हें बुरी आत्माओं से भी बचाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें क्या है मेपांडेस 

मेपांडेस समारोह को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके उद्देश्य को समझना होगा. मूलतः, यह अनुष्ठान एक मूल विश्वास से उपजा है. मनुष्य 6 नकारात्मक गुणों के साथ पैदा होता है. आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए उसे प्रतीकात्मक रूप से इन गुणों पर नियंत्रण रखना चाहिए. बाली के हिंदू इन 6 नकारात्मक लक्षणों को सद्रिपु कहते है. ये व्यक्ति के भीतर के 6 शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं:

काम: वासना या अनियंत्रित इच्छा.

लोभ: लालच या लोभ.

क्रोध: गुस्सा या क्रोध.

मदा: मदहोशी या नशा 

मोह: भ्रम या घबराहट.

मत्स्य: ईर्ष्या या जलन.

बाली के लोगों का मानना ​​है कि ये 6 नकारात्मक गुण शारीरिक रूप से उनके ऊपरी 6 सामने के दांतों में होते हैं. इन 6 दांतों को तराशकर, व्यक्ति वयस्कता की ओर अपना मार्ग सुगम बनाता है. मेपांडेस समारोह अक्सर शादी जितना ही महत्वपूर्ण और उत्सवपूर्ण होता है. बाली में दांत पीसने की रस्म यौवन की अवस्था में पहुंच चुके युवाओं के लिए आयोजित की जाती है. इसमें किशोर लड़के और लड़कियां दोनों भाग लेते हैं. अपने बच्चों के लिए यह रस्म निभाना माता-पिता के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है.  इस अवसर के लिए परिवार पूरे परिसर को खूबसूरती से सजाता है. वे एक विशेष मंडप तैयार करते हैं. इसमें अक्सर एक सुंदर बिस्तर होता है जहां वे अनुष्ठान करते हैं. जिन युवाओं के लिए ये रस्म होती है वो शानदार पहनते हैं. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Mapandes Ceremony

Trending news

बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
;