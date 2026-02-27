दुनिया के ये 10 ‘जंगबाज’ खूंखार देश: इतिहास में इतनी जंगें लड़ीं कि बदल गया दुनिया का नक्शा! क्या भारत भी शामिल?

Advertisement
Hindi Newsदुनियादुनिया के ये 10 ‘जंगबाज’ खूंखार देश: इतिहास में इतनी जंगें लड़ीं कि बदल गया दुनिया का नक्शा! क्या भारत भी शामिल?

10 Countries most fought War In World History: दुनिया का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ देश ऐसे रहे जिन्होंने बार-बार जंग लड़ी और वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी. मौजूद हालात में यूक्रेन-रूस, इजरायल-हमास के अलावा भी कई देशों के बीच जंग चल रही है, अफगानिस्तान-पाकिस्तान में भी जंग जैसे हालात बन गए हैं, तो आइए इस मौके पर जानते हैं इतिहास के 10 सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने वाले देशों में कौन-कौन शामिल हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 27, 2026, 10:11 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-ग्रोक एआई)
World History Wars: पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच जंग का ऐलान कर दिया है. यह कोई पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच हालात बहुत बदतर हो गए हैं. दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के बीच जंग हुई है, हो रही है. इतिहास की किताबें खोलो तो पता चलता है कि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो जंग के मैदान से कभी दूर नहीं रहे. ये युद्ध सिर्फ तलवारों और बंदूकों की लड़ाई नहीं थे, बल्कि इनसे पूरी दुनिया की ताकत और राजनीति का खेल बदल गया. तो चलिए आज इस मौके पर जानते हैं कि ऐसे 10 देश हैं जो इतिहास में सबसे ज्यादा युद्धों में उलझे रहे, और इनकी वजह से वैश्विक संतुलन हिल गया.

History Collection में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इतिहास में 10 ऐसे देश रहे हैं जो सबसे ज्यादा युद्धों में शामिल रहे. आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी लिस्ट.

फ्रांस: यूरोप का सबसे बड़ा योद्धा देश
फ्रांस ने इतिहास में 50 से ज्यादा बड़े युद्ध लड़े. सौ साल का युद्ध, नेपोलियन युद्ध और दोनों विश्व युद्ध इसकी सैन्य विरासत का हिस्सा रहे हैं. लंबे समय तक फ्रांस यूरोप की राजनीति का केंद्र बना रहा.

यूनाइटेड किंगडम: समुद्र से दुनिया पर राज
ब्रिटेन ने अपनी ताकतवर नौसेना के दम पर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक युद्ध लड़े. इसी सैन्य शक्ति ने उसे लंबे समय तक वैश्विक साम्राज्य बनाए रखने में मदद की.

रूस: लगातार संघर्षों का इतिहास
रूस का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है. स्वीडन, पोलैंड और ओटोमन साम्राज्य से लेकर जापान और अफगानिस्तान तक कई लड़ाइयां उसने लड़ीं. द्वितीय विश्व युद्ध में उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा. यूक्रेन से अभी भी जंग लड़ ही रहा है.

जर्मनी: 20वीं सदी की बड़ी सैन्य ताकत
जर्मनी ने तीस साल का युद्ध, फ्रेंको-प्रशियन युद्ध और दोनों विश्व युद्धों में अहम भूमिका निभाई. उसकी सैन्य रणनीतियों ने आधुनिक युद्ध प्रणाली को काफी प्रभावित किया.

ओटोमन साम्राज्य (तुर्की): तीन महाद्वीपों की जंग
ओटोमन साम्राज्य ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लंबे समय तक युद्ध लड़े. रूस और फारस से इसके संघर्ष इतिहास में खास माने जाते हैं.

चीन: आक्रमण और गृहयुद्धों से बना आधुनिक राष्ट्र
मंगोल हमले, अफीम युद्ध और जापान से संघर्ष. चीन का इतिहास लगातार युद्धों से गुजरते हुए आधुनिक राष्ट्र बना. 20वीं सदी के गृहयुद्ध ने देश की दिशा बदल दी.

स्पेन: समुद्री लड़ाइयों का दौर
स्पेन ने समुद्र के रास्ते कई बड़े युद्ध लड़े. एक समय वह दुनिया की बड़ी ताकत था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी शक्ति कम होती गई.

 इटली (प्राचीन रोम सहित)
रोमन साम्राज्य के दौर से ही इटली युद्धों के लिए जाना जाता रहा. बाद में इटली दोनों विश्व युद्धों में भी शामिल रहा.

अमेरिका: आधुनिक दौर की सैन्य सुपरपावर
अमेरिका ने आजादी की लड़ाई, गृहयुद्ध, विश्व युद्ध, कोरिया और वियतनाम जैसे कई बड़े युद्ध लड़े. आज भी उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में गिना जाता है. ईरान से अमेरिका का तनाव तो जगजाहिर है, मौजूद हालात में शायद ही कोई देश है, जहां पर जंग के हालात हैं वहां अमेरिका अपना दखल देता ही देता है.

ऑस्ट्रिया-हंगरी: यूरोप की पुरानी महाशक्ति
ऑस्ट्रिया-हंगरी ने नेपोलियन युद्धों से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक कई संघर्षों में हिस्सा लिया और यूरोप की राजनीति में अहम भूमिका निभाई.

क्या भारत इस लिस्ट में शामिल है?
रिपोर्ट के मुताबिक, इतिहास में कई युद्धों का हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने वाले देशों की टॉप-10 सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है. यानी अगर ध्यान से समझेंगे तो दुनिया का इतिहास सिर्फ सभ्यताओं और खोजों से नहीं बना, बल्कि युद्धों ने भी इसे गहराई से प्रभावित किया है. कई देशों ने सत्ता, जमीन, व्यापार और धार्मिक टकराव की वजह से बार-बार युद्ध लड़े. इन लड़ाइयों ने न सिर्फ देशों की सीमाएं बदलीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और ताकत का संतुलन भी बदल दिया.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

