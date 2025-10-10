Advertisement
trendingNow12955551
Hindi Newsदुनिया

दुनिया के वो 10 दिन जब लगा 'कयामत' आ गई, रूस के झटके भी फीके! इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान

Top 10 most powerful earthquakes in the World: फिलीपींस में आए 7.6 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने एक बार फिर दुनिया को हिला कर रख दिया है और इसके साथ ही उन भयानक तस्वीरों को भी आंखों के सामने रख दिया, जो अतीत की याद दिलाती हैं. दरअसल यह पहला इतना खतरनाक भूकंप नहीं है. इससे पहले भी दुनियाभर में कई ऐसे भूकंप आए, जिन्होंने धरती पर भारी तबाही मचाई.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया के वो 10 दिन जब लगा 'कयामत' आ गई, रूस के झटके भी फीके! इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान

Earthquake in Philippines: प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक भूकंप है. जब धरती की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तो जो ऊर्जा निकलती है, वह क्षण भर में शहरों को मलबे में बदल सकती है और विशाल सुनामी लहरों को जन्म दे सकती है. हाल ही में फिलीपींस में आए 7.6 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इतिहास के उन सबसे ताकतवर भूकंपों की ओर खींचा है, जिन्होंने धरती के भूगोल और इतिहास दोनों को बदल कर रख दिया. हम आपको दुनिया के 10 ऐसे भूकंप के बारे में बताएंगे, जिनका रिक्टर स्केल पर परिमाण आठ से ऊपर रहा और जिन्होंने लाखों जिंदगियां निगल लीं. ये घटनाएं न सिर्फ पिछली त्रासदियों से इंसान को सबक सिखाती है, बल्कि भविष्य की तैयारियों के लिए भी आगाह करती है, खासकर उन क्षेत्रों को जो प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' में स्थित हैं.

1.द ग्रेट चिली अर्थक्वेक (वाल्डिविया, 1960) – तीव्रता 9.5
इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली के वाल्डिविया में आया था. इसकी तीव्रता 9.5 मापी गई. बता दें कि इस भीषण त्रासदी में 1,655 से अधिक लोगों की मौत हुई और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए थे. भूकंप के बाद उठी सुनामी की लहरों ने प्रशांत महासागर को पार करते हुए हवाई, जापान और फिलीपींस तक तबाही मचाई थी. 

2.ग्रेट अलास्का भूकंप (अलास्का, 1964) – तीव्रता 9.2
'गुड फ्राइडे भूकंप' के नाम से जाना जाने वाला यह भूकंप 27 मार्च 1964 को अलास्का में आया, जिसकी तीव्रता 9.2 थी. उत्तरी अमेरिका के इतिहास में यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था. जहां इस भूकंप ने लंगर डाले जहाजों को हिला दिया और तटों को धंसा दिया. हालांकि यहां सबसे अहम बात ये थी कि अलास्का की आबादी कम थी, लेकिन फिर भी इसमें 139 लोगों की मौत हुई और पोर्टेज जैसे शहरों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

3.सुमात्रा-अंडमान भूकंप (इंडोनेशिया, 2004) – तीव्रता 9.1
26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया यह भूकंप और उसके बाद आई सुनामी 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है. इसकी तीव्रता 9.1 थी, लेकिन इसका प्रभाव कहीं अधिक विनाशकारी था. इस त्रासदी में 14 देशों में 2.8 लाख से अधिक लोगों की जान गई और 11 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए. इस घटना ने एक ग्लोबल सुनामी वार्निंग सिस्टम की आवश्यकता को बताया.

4.तोहोकू भूकंप (जापान, 2011) – तीव्रता 9.1
11 मार्च 2011 को जापान के तोहोकू क्षेत्र में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे 'ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक' भी कहा जाता है. इसने फुकुशिमा परमाणु आपदा को जन्म दिया और लगभग 19,750 लोगों की जान ले ली. भूकंप के कारण तटीय दीवारें ढह गईं और 40 मीटर ऊंची सुनामी लहरों ने कई बड़े क्षेत्रों को डुबो दिया.

5.कामचटका भूकंप (रूस, 1952) – तीव्रता 9.0
सोवियत संघ के कामचटका क्राय क्षेत्र में 4 नवंबर 1952 को 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था. यह 9.0 तीव्रता वाला पहला दर्ज भूकंप था. इसकी वजह से आई 15 मीटर ऊंची सुनामी लहरों ने भारी तबाही मचाई, हालांकि ये काफी दूर होने के कारण लगभग 2,336 मौतें हुईं, लेकिन संपत्ति को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ.

6.मोजोको-इक्वाडोर भूकंप (1906) – तीव्रता 8.8
31 जनवरी 1906 को इक्वाडोर और कोलंबिया के तट पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया. इस भूकंप से जो सुनामी आई, उसने सेंट्रल अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को के तटों तक नुकसान पहुंचाया और लगभग 500 से 1,500 लोगों की मौत हुई.

7.चिली भूकंप (बायोबायो, 2010) – तीव्रता 8.8
2010 में चिली के बायोबायो क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप आया.  जिसने लगभग 525 लोगों की जान ली और लाखों घरों को नष्ट कर दिया. हालांकि चिली की बेहतर भूकंप-रोधी निर्माण टेक्निक ने तबाही को काफी हद तक कम करने में मदद की.

8.रैट आइलैंड भूकंप (अलास्का, 1965) – तीव्रता 8.7
4 फरवरी 1965 को अलास्का के रैट आइलैंड पर 8.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. इससे 10 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठीं, हालांकि यह भी काफी दूर था, जिससे जान-माल का नुकसान कम हुआ.

9.असम-तिब्बत भूकंप (भारत, 1950) – तीव्रता 8.6
15 अगस्त 1950 को भारत के असम और तिब्बत सीमा पर भी भयानक भूकंप आया. बता दें कि यह 8.6 तीव्रता का भूकंप था और इसे भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में गिना जाता है, जिसमें लगभग 4,800 लोगों की मौत हुई थी और ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह भी बाधित हो गया था.

10.अलेथियन द्वीप भूकंप (अमेरिका, 1946) – तीव्रता 8.6
1 अप्रैल 1946 को अमेरिका के अलेथियन द्वीप समूह पर 8.6 तीव्रता का भूकंप आया. इसकी सुनामी, जिसे 'किलर वेव' कहा गया, ने हवाई तक तबाही मचाई, जिसमें 169 लोगों की मौत हुई.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

top 10 strongest earthquakesearthquake in Philippinesworld

Trending news

Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त