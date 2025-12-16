2026 में दुनिया तबाह होने की कगार पर: ये 10 देश जहां करोड़ों लोग भुखमरी-जंग और मौत से जूझ रहे, कोई नहीं सुन रहा बचाने की गुहार!

TOP 10 crises the world can not ignore in 2026: दुनिया के कई कोने इस वक्त आग में जल रहे हैं और 2026 में ये आग और भयानक होने वाली है.अंतरराष्ट्रीय रेस्क्यू कमिटी (IRC) ने अपनी सालाना इमरजेंसी वॉचलिस्ट 2026 जारी की है, जिसमें 20 देशों में से टॉप 10 सबसे बड़े संकटों को चिह्नित किया गया है. ये देश दुनिया की सिर्फ 12 फीसदी आबादी वाले हैं, लेकिन यहां 89 फीसदी मानवीय संकट हैं. रिपोर्ट साफ चेतावनी दे रही है कि अंतरराष्ट्रीय मदद और ध्यान घट रहा है, जिससे करोड़ों लोग भुखमरी, हिंसा और विस्थापन की चपेट में फंस जाएंगे. IRC पिछले 10 साल से 85-95% सटीक भविष्यवाणी कर रहा है, इसलिए ये अलार्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. नीचे दिए गए हैं देश और उनके ताजा हालात.

सूडान: नंबर-1 पर क्रूर गृहयुद्ध, रोजाना लोग भूख से मर रहे

सूडान तीसरे साल भी लिस्ट में सबसे ऊपर है.2023 से चल रहे गृहयुद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं.रिपोर्ट के मुताबिक, “19.2 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी में हैं और 2 लाख से ज्यादा रोज मौत के मुंह में हैं.” विदेशी ताकतें हथियार सप्लाई कर युद्ध लंबा खींच रही हैं.IRC यहां क्लिनिक चलाकर पोषण और इलाज मुहैया करा रहा है.

गाजा-फिलिस्तीन: दो साल की जंग ने पूरी जिंदगी छीन ली

दूसरे नंबर पर ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरी. 2023 से चली आ रही जंग में 70 हजार से ज्यादा मौतें. Gaza Ministry of Health के आंकड़ों से, “80% इमारतें तबाह, 90% लोग बेघर.” भुखमरी और बीमारियां जान ले रही हैं – 2025 में गाजा सिटी में अकाल तक घोषित हो चुका था.IRC साफ पानी, पोषण और महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा पर काम कर रहा है.

साउथ सूडान: सिविल वॉर फिर लौटने की कगार पर

तीसरा स्थान साउथ सूडान का. 2018 का शांति समझौता टूट रहा है, सेना को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली.पड़ोसी सूडान की जंग से तेल बंद, अर्थव्यवस्था ध्वस्त.28 हजार लोग अकाल की चपेट में.IRC स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक मदद पहुंचा रहा है.

इथियोपिया: नया बड़ा युद्ध और जलवायु तबाही का डबल अटैक

चौथे नंबर पर इथियोपिया.टाइग्रे में शांति नाजुक, ओरोमिया में हिंसा से लाखों बेघर.USAID ने 387 मिलियन डॉलर की मदद काटी.La Niña से बाढ़-सूखे का कहर आने वाला है.IRC यहां बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं चला रहा है.

हैती: गैंग्स ने देश कब्जाया, भुखमरी रिकॉर्ड स्तर पर

पांचवें नंबर पर हैती. गैंग्स राजधानी पर कब्जा जमाए बैठे हैं.1.4 मिलियन लोग बेघर, आधी आबादी भूखी.2025 में 800 से ज्यादा नागरिक मारे गए.IRC चोलरा रोकथाम और हिंसा पीड़ितों की मदद कर रहा है.

म्यांमार: मिलिट्री तानाशाही, जंग और भूकंप ने सब छीना

छठा स्थान म्यांमार का. 2021 कूप के बाद जंग जारी, 2025 भूकंप ने 1.62 करोड़ लोगों को जरूरतमंद बना दिया.IRC आपात राहत और स्थानीय पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है.

कांगो (DRC): खनिज लूट और हिंसा का अंतहीन चक्र

सातवें नंबर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो. M23 जैसे ग्रुप संसाधन लूट रहे हैं.8.2 मिलियन बच्चों को पोषण की जरूरत. IRC स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया करा रहा है.

माली: आतंकी ग्रुप्स ने सड़कें ब्लॉक कीं

आठवां माली. JNIM जैसे ग्रुप्स ईंधन और सामान रोक रहे हैं. IRC महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर फोकस कर रहा है.

बुर्किना फासो: आतंकियों ने गांव घेर लिए

नौवें नंबर पर बुर्किना फासो. 29 से ज्यादा गांव ब्लॉकेड में.IRC पानी-सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है.

लेबनान: नया युद्ध और आर्थिक तबाही का डर

दसवें स्थान पर लेबनान.इजराइल-हिजबुल्लाह तनाव फिर बढ़ सकता है, 80% आबादी गरीबी में.IRC शरणार्थियों को कानूनी और स्वास्थ्य मदद दे रहा है. ये पूरी रिपोर्ट IRC की आधिकारिक वेबसाइट rescue.org से ली गई है.