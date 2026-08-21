Add Zee Business As A Preferred Source
App

2050 तक दुनिया के सबसे बड़े शहर कौन से होंगे? टॉप शहरों में भारत के कई शहर शामिल

साल 2050 तक दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की तस्वीर बदल सकती है. संयुक्त राष्ट्र के अनुमान में ढाका 5.21 करोड़ आबादी के साथ सबसे आगे रह सकता है, जबकि नई दिल्ली 3.39 करोड़ के साथ टॉप शहरों में शामिल होगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 21, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:01 PM IST
2050 तक दुनिया के सबसे बड़े शहर कौन से होंगे? टॉप शहरों में भारत के कई शहर शामिल

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इस दिवाली मिठास कम पर बढ़ेगा शोर! पटाखों पर मिल सकती है राहत
2
3
4
5