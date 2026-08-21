2050 तक दुनिया के सबसे बड़े शहर कौन से होंगे? टॉप शहरों में भारत के कई शहर शामिल

दुनिया की शहरी आबादी आने वाले दशकों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और इसके साथ बड़े शहरों की वैश्विक रैंकिंग भी बदल सकती है. संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 के मुताबिक, 2050 तक ढाका दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन सकता है. इसकी अनुमानित आबादी करीब 5.21 करोड़ हो सकती है. वहीं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता करीब 5.18 करोड़ आबादी के साथ दूसरे स्थान पर रह सकती है.
ढाका और जकार्ता के बीच 2050 में आबादी का अंतर बहुत कम रहने का अनुमान है. UN के अनुसार, 2050 में ढाका की आबादी लगभग 52.1 मिलियन और जकार्ता की करीब 51.8 मिलियन हो सकती है. यानी दोनों शहर 5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले विशाल शहरी केंद्र बन सकते हैं. यह बदलाव एशिया में तेजी से हो रहे शहरीकरण की ओर भी संकेत करता है.
चीन का शंघाई 2050 तक तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है. UN के अनुमान के मुताबिक, शंघाई की आबादी करीब 3.49 करोड़ हो सकती है. वर्तमान अनुमानों की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि शंघाई 2025 में दुनिया के सबसे बड़े शहरों की सूची में पांचवें स्थान पर था.
भारत के लिए भी यह तस्वीर काफी महत्वपूर्ण है. नई दिल्ली 2050 में करीब 3.39 करोड़ आबादी के साथ दुनिया के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में चौथे स्थान पर रह सकती है. UN के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में नई दिल्ली की आबादी करीब 3.02 करोड़ थी और आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि का अनुमान है.
पाकिस्तान का कराची 2050 तक लगभग 3.26 करोड़ आबादी के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच सकता है. वहीं मिस्र का काहिरा करीब 3.24 करोड़ आबादी के साथ छठे स्थान पर रह सकता है. UN के अनुमान में कराची की रैंकिंग में खास उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2025 में वह टॉप-10 से बाहर था.
जापान की राजधानी टोक्यो का मामला बाकी कई बड़े शहरों से अलग है. UN के मुताबिक, 2025 में लगभग 3.34 करोड़ आबादी वाला टोक्यो 2050 तक करीब 3.07 करोड़ पर आ सकता है. इसके चलते इसकी वैश्विक रैंकिंग सातवें स्थान तक नीचे जाने का अनुमान है. यह उन प्रमुख शहरों में शामिल है जहां मध्य शताब्दी तक आबादी घटने की संभावना जताई गई है.
चीन का ग्वांगझू 2050 में करीब 2.92 करोड़ और फिलीपींस की मनीला करीब 2.71 करोड़ आबादी तक पहुंच सकती है. वहीं भारत का कोलकाता लगभग 2.38 करोड़ आबादी के साथ टॉप-10 में शामिल रह सकता है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भविष्य की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में एशियाई शहरों का दबदबा बना रहने की संभावना है.
2050 की UN सूची में भारत के नई दिल्ली और कोलकाता टॉप-10 में शामिल हैं. इसके अलावा मुंबई भी बड़े शहरी केंद्रों में बनी रह सकती है. UN के शहर-स्तरीय आंकड़ों के अनुसार मुंबई की 2050 आबादी करीब 2.31 करोड़ रहने का अनुमान है. इस तरह भारत भविष्य की वैश्विक मेगासिटी तस्वीर में अहम भूमिका निभाता दिखाई देता है.
आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि भविष्य की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में एशिया का दबदबा बना रह सकता है. UN के मुताबिक, 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में नौ एशिया में थे. 2050 तक ढाका, जकार्ता, शंघाई, नई दिल्ली, कराची, टोक्यो, ग्वांगझू, मनीला और कोलकाता जैसे शहर शीर्ष सूची में बने रहने का अनुमान है.
शहरों की आबादी बढ़ने के साथ आवास, ट्रैफिक, सार्वजनिक परिवहन, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और पर्यावरण जैसी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं. इसलिए इन आंकड़ों को केवल आबादी की रैंकिंग के तौर पर नहीं, बल्कि भविष्य की अर्बन प्लानिंग के संकेत के रूप में भी देखा जाना चाहिए. UN के अनुसार 2050 तक दुनिया की शहरी आबादी लगभग 6.5 अरब तक पहुंच सकती है.