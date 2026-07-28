/ये हैं दुनिया के 5 सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के हौज खास से भी 4 गुना गहरे! कुतुब मीनार भी छोटा पड़ जाता है

Top Five Deepest Metro Stations in the World: भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन दिल्ली का हौज खास है, जिसकी गहराई करीब 29 मीटर है. मतलब यह कि यह 10 मंजिला इमारत के बराबर गहरा है. लेकिन जब बात पूरी दुनिया के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों की आती है, तो हौज खास कहीं नहीं ठहरता. दुनिया में कई ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं, जो जमीन से 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे बने हैं.
इतनी गहराई में बने स्टेशनों तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर पर 8 मिनट तक का समय लग जाता है. वहीं, हाई-स्पीड लिफ्ट में नीचे जाते वक्त हवाई जहाज की तरह कान सुन्न होने जैसा अहसास होता है. आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों के बारे में, जिनकी गहराई के आगे 72.5 मीटर ऊंची कुतुब मीनार भी छोटी पड़ जाए.
चीन के चोंगकिंग शहर में स्थित होंगयानकुन वर्तमान में दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है. 116 मीटर की गहराई का मतलब जमीन के नीचे 40 मंजिला उल्टी इमारत बनाना है. इसके ऊपरी गेट से प्लेटफॉर्म तक एस्केलेटर के जरिए पहुंचने में पूरे 8 मिनट का समय लगता है. इतनी गहराई तक जाने के लिए यहां बेहद तेज रफ्तार लिफ्ट लगाई गई हैं, जो सेकंडों में यात्रियों को नीचे पहुंचा देती हैं.
उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का पूरा मेट्रो सिस्टम दुनिया भर के लिए एक रहस्य की तरह है. 1970 के दशक में बने इस मेट्रो नेटवर्क की औसत गहराई 110 मीटर से भी अधिक है. इसे सिर्फ यातायात के लिए नहीं, बल्कि परमाणु हमले से बचने के मकसद से जमीन के इतना नीचे बनाया गया था. इस स्टेशन के अंदर भव्य झूमर और शानदार संगमरमर की नक्काशी देखने को मिलती है. एस्केलेटर से नीचे जाने में लगभग साढ़े तीन मिनट लगते हैं.
दशकों तक दुनिया का सबसे गहरा स्टेशन होने का रिकॉर्ड यूक्रेन की राजधानी कीव के आर्सेनलना स्टेशन के नाम था. जमीन के नीचे खराब मिट्टी और पानी के दबाव से बचने के लिए इंजीनियरों को बेहद मुश्किल तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ा था. 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान मिसाइल हमलों और बमबारी से बचने के लिए हजारों नागरिकों ने इसी 105.5 मीटर गहरे स्टेशन में शरण ली थी. यहां प्लेटफॉर्म तक जाने में 5 मिनट का एस्केलेटर सफर तय करना पड़ता है.
कीव में स्थित जोलोटी वोरोटा (Zoloti Vorota) स्टेशन 96.5 मीटर की गहराई पर बना है और इसे यूरोप के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में गिना जाता है. 1989 में बने इस स्टेशन का इंटीरियर किसी प्राचीन महल या मंदिर जैसा दिखता है. इसकी दीवारों पर प्राचीन शासकों, राजाओं और संतों के 80 से ज्यादा खूबसूरत मोजेक (Mosaic) चित्र उकेरे गए हैं, जो इसे कलाकृति का अनूठा नमूना बनाते हैं.
चीन के चोंगकिंग शहर का एक और स्टेशन होंगतुडी अपनी 94.47 मीटर (लगभग 310 फीट) की गहराई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. एक मेट्रो लाइन से दूसरी लाइन पर जाना किसी भूलभुलैया को पार करने जैसा है. स्टेशन के अंदर 90 से अधिक एस्केलेटर लगे हुए हैं. इस स्टेशन का एस्केलेटर का जाल और भूलभुलैया जैसा नेटवर्क सोशल मीडिया और इंटरनेट पर काफी चर्चा में रहता है.