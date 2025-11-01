कौन है नेतन्याहू की ये टॉप कमांडर? फिलिस्तीन से जुड़ा एक वीडियो वायरल करने के चलते देना पड़ गया इस्तीफा

Israel-Hamas War: इजरायल में शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को सेना की मुख्य कानून अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे का मुख्य कारण एक वीडियो के लीक होने की आपराधिक जांच है, जिसमें सैनिकों को गाजा युद्ध के दौरान गिरफ्तार किए गए एक फिलिस्तीनी बंदी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया था. एडवोकेट जनरल मेजर जनरल यिफात तोमर येरुशालमी ने कहा कि अगस्त साल 2024 में वीडियो लीक करने की मंजूरी देने के चलते वह अब अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं.

एडवोकेट जनरल ने किया रिजाइन

एडवोकेट जनरल का पद संभाल रही तोमर-येरुशालमी ने अपने रिजाइन में स्वीकार किया कि उन्होंने उस वीडियो को सार्वजनिक करने की अनुमति दी थी, जिसमें IDF के सैनिक गाजा युद्ध के दौरान 1 फिलिस्तीनी कैदी के साथ अमानवीय हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने रिजाइन लेटर में यह भी लिखा कि एसडी तेइमान हिरासत कस्टडी कैंप में रखे गए कैदी सबसे खूंखार आतंकी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच से बचा जा सकता है.

फिलिस्तीनी बंदी के साथ दुर्व्यवहार

फिलिस्तीनी बंदी के साथ दुर्व्यवहार की जांच के बाद 5 सैनिकों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं. इसको लेकर दक्षिणपंथी राजनेताओं ने जांच की निंदा की. वहीं जांचकर्ताओं की ओर से मामले में पूछताछ करने के लिए सैनिकों की तलाश शुरू करने से पहले ही भड़के प्रदर्शनकारियों ने 2 मिलिट्री कंपाउंड्स पर धावा बोल दिया. फिलिस्तीनी बंदी के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो इजरायल के 'N12 न्यूज' को लीक किया गया.

कब का है वीडियो?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में सैनिकों को 1 फिलिस्तीनी कैदी को एक तरफ ले जाते हुए और उसके चारों तरफ भीड़ लगाते हुए दिखाया गया है. इसके साथ है सैनिकों ने एक कुत्ते को भी पकड़ा है, जिससे वह कैदी को धमका रहे हैं. यह वीडियो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हुए हमास के हमले के कुछ दिनों बाद एक सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुआ. बताया जा रहा है कि यह वीडियो साउथ इजरायल के SD तेइमान डिटेंशन कैंप का है. यहां पर 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले में शामिल हमास के कुछ आतंकियों को रखा गया था. इसके साथ ही बाद में गाजा में पकड़े गए कई फिलिस्तीनियों को भी यहीं बंदी बनाया गया था.

FAQ

एडवोकेट जनरल ने इस्तीफा क्यों दिया?

एडवोकेट जनरल तोमर-येरुशालमी ने एक फिलिस्तीनी बंदी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर इस्तीफा दिया.

इजरायल पर हमला कब हुआ था?

इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से हमला किया गया था.