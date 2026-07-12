Canada Mass Shooting: टोरंटो में 'साल्सा फेस्टिवल' के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की मौत; कई गंभीर रूप से घायल

Canada Shooting: कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो से एक बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक खबर सामने आई है. ताजा जानकारी के अनुसार, यहां शनिवार रात दुकानों और रेस्टोरेंट से भरे एक व्यस्त इलाके में अचानक हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया. एक सिरफिरे शूटर ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि तीन अन्य लोग इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह खूनी खेल उस समय खेला गया जब इलाके में मशहूर 'साल्सा फेस्टिवल' (Salsa Festival) चल रहा था, जिसके कारण वहां भारी संख्या में लोग मौजूद थे. गोलीबारी शुरू होते ही उत्सव की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
घटना की गंभीरता को देखते हुए टोरंटो पुलिस ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर चेतावनी जारी की थी. पुलिस ने कहा कि कृपया तुरंत इस इलाके से दूर रहें और पुलिस द्वारा दिए जा रहे सभी सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें.
Mass shooting in Toronto Canada during a street festival. Toronto police saying suspect is still on the run and are asking people to clear the area immediately pic.twitter.com/m0CICq0SCG
LILKden (@BeatsMarcy) July 12, 2026
हमले के बाद पूरे इलाके को भारी पुलिस बल ने छावनी में तब्दील कर दिया. टोरंटो पुलिस ने कुछ ही देर बाद एक और अपडेट जारी करते हुए बताया कि पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है. हालांकि, पुलिस अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर का मकसद क्या था और क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है या वह मौके से फरार होने में कामयाब रहा.
बता दें कि कनाडा में गन वॉयलेंस (बंदूक संस्कृति) की यह कोई पहली घटना नहीं है. हाल के दिनों में यहां ऐसी वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है. पिछले महीने के आखिर में भी मॉन्ट्रियल में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली शूटिंग हुई थी, जहां एक हमलावर ने एक पुलिस ऑफिसर समेत दो लोगों की जान ले ली थी, जिसे बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था.
बता दें कि टोरंटो और मॉन्ट्रियल की इन घटनाओं ने देश में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. याद दिला दें कि इसी साल फरवरी महीने में, पश्चिमी माइनिंग शहर टम्बलर रिज के एक स्कूल में भयानक मास शूटिंग हुई थी. उस घटना में शूटर ने अपनी मां और सौतेले भाई समेत 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 27 अन्य लोग घायल हुए थे, जिसके बाद शूटर ने खुद को भी गोली मार ली थी. लगातार हो रही इन घटनाओं से अब कनाडाई नागरिकों के बीच डर और चिंता का माहौल है.