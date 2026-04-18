Advertisement
trendingNow13183627
Hindi NewsदुनियाHormuz Open or Close: होर्मुज में हो गया बड़ा कन्फ्यूजन, करीब पहुंचकर क्यों भारतीय जहाजों ने मार लिया रिवर्स गियर?

Hormuz Open or Close: होर्मुज में हो गया बड़ा कन्फ्यूजन, करीब पहुंचकर क्यों भारतीय जहाजों ने मार लिया रिवर्स गियर?

Hormuz News: जो जहाज पानी में हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि क्या होर्मुज स्ट्रेट खुला है या बंद है. क्योंकि शुक्रवार को ऐलान हुआ था कि कारोबारी जहाजों के लिए यह खुला है. अब शनिवार को ईरान ने कहा कि होर्मुज को उसने बंद कर दिया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hormuz Open or Close: होर्मुज में हो गया बड़ा कन्फ्यूजन, करीब पहुंचकर क्यों भारतीय जहाजों ने मार लिया रिवर्स गियर?

Strait of Homuz: फारस की खाड़ी में कई भारतीय तेल टैंकरों ने अचानक यू-टर्न ले लिया. वजह थी कि यह साफ नहीं हो पा रहा था कि होर्मुज खुला है या बंद है. इस बारे में भ्रामक बातें सामने आ रही थीं. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि बाकी बची युद्धविराम अवधि तक होर्मुज कारोबारी जहाजों के लिए 'पूरी तरह से खुला' है, लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद ही ईरानी सेना ने इस अहम जलमार्ग पर फिर से बैन लगा दिए. पानी के इसी रास्ते से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है.

ब्लूमबर्ग ने समुद्री ट्रैफिक डेटा का हवाला देते हुए बताया कि शनिवार सुबह चार भारतीय और दो ग्रीक जहाज इस अहम जलमार्ग से गुजरने में नाकाम रहे. हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि इन जहाजों ने अपनी यात्रा क्यों रोक दी और वापस क्यों लौट गए.

ईरान की यूएस को दो टूक

ईरानी सेना ने जोर देकर कहा कि उसने ये पाबंदियां फिर से लगाने का फैसला तब किया, जब अमेरिका ने कहा कि वह फिलहाल ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा. AP ने ईरानी सेना के हवाले से कहा, 'होर्मुज का कंट्रोल अपनी पिछली स्थिति में लौट आया है, जो अब सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और नियंत्रण में है.'

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को फिर से खोलने के ईरान के कदम की तारीफ करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि ईरानी बंदरगाहों और शिपिंग पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी. इन आगे-पीछे होने वाली घोषणाओं ने होर्मुज की मौजूदा स्थिति को लेकर संदेह पैदा कर दिया है.

चार भारतीय तेल टैंकर वापस लौटे

डेटा से पता चला कि भारतीय टैंकर - सनमार हेराल्ड, देश गरिमा, देश वैभव, देश विभोर - दुबई से होर्मुज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर वे वापस लौट आए. फिलहाल, ज्यादातर टैंकर ईरान के केशम द्वीप के आस-पास देखे गए हैं.

दो ग्रीक टैंकरों (निसोस केरोस और मिनर्वा यूरोपी) के साथ मिलकर, इन जहाजों में लगभग 8.3 मिलियन बैरल गैर-ईरानी कच्चा तेल भरा हुआ है. अगर ये छह टैंकर होर्मुज जलमार्ग को पार कर लेते, जिसे ईरान की तरफ से रोके जाने से तेल की सप्लाई ठप पड़ गई है तो 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से यह खाड़ी क्षेत्र से एक ही दिन में कच्चे तेल की सबसे बड़ी सप्लाई होती.

जहाजों को मिली चेतावनी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, जहाज मालिकों ने बताया कि शुक्रवार देर रात उन्हें रेडियो पर चेतावनी मिली कि होर्मुर्ज से गुजरने के लिए उन्हें अभी भी ईरानी नौसेना से मंजूरी लेनी होगी.

अब तक, कच्चे तेल और LPG ले जा रहे आठ भारतीय टैंकरों ने होर्मुज को पार कर लिया है और देश के अलग-अलग बंदरगाहों पर पहुंच गए हैं. असल में, युद्ध के दौरान इस मार्ग से सबसे ज्यादा जहाज गुजरने वाले देशों में भारत भी शामिल है. ईरान ने इससे पहले पांच 'दोस्त' देशों (भारत, पाकिस्तान, इराक, रूस और चीन) के जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने की इजाजत दी थी.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Strait of Hormuz

Trending news

फिर बजेगा भारत का डंका... 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा
G20 Satellite
फिर बजेगा भारत का डंका... 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा
PM Modi Live Updates: आज रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी, संविधान संशोधन गिरने पर साफ कर सकते हैं रुख
Narendra Modi
PM Modi Live Updates: आज रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी, संविधान संशोधन गिरने पर साफ कर सकते हैं रुख
घाटी में जमात-ए-इस्लामी पर प्रशासन का एक्शन, अपने कंट्रोल में लिए संगठन के स्कूल
Jammu-kashmir
घाटी में जमात-ए-इस्लामी पर प्रशासन का एक्शन, अपने कंट्रोल में लिए संगठन के स्कूल
कर्नाटक में बर्ड फ्लू का कहर, H5N1 की हुई पुष्टि; दफनाई गईं हजारों मुर्गियां
Bird Flu
कर्नाटक में बर्ड फ्लू का कहर, H5N1 की हुई पुष्टि; दफनाई गईं हजारों मुर्गियां
ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया 'समुद्री लूट' का आरोप
Hormuz
ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया 'समुद्री लूट' का आरोप
कानून व्यवस्था पर CM फडणवीस सख्त, धर्मांतरण और खरात मामले में दिए जांच के निर्देश
Nashik Conversion Case
कानून व्यवस्था पर CM फडणवीस सख्त, धर्मांतरण और खरात मामले में दिए जांच के निर्देश
आज रात 8.30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, महिला आरक्षण पर कर सकते हैं बात
Narendra Modi news
आज रात 8.30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, महिला आरक्षण पर कर सकते हैं बात
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
West Bengal Assembly Election 2026
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
Jammu Bulldozer Action
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर