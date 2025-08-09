'भारत वहां से तेल खरीदेगा जहां से उसे सबसे सस्ता मिलेगा...', ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड पर नई दिल्ली का जवाब, इस शख्स ने लताड़ा

India Buying Russia Oil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही थी. अब इसको लेकर टूरिजम एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सुभाष गोयल ने भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर नाराजगी जताई है.

'यूरोपीय संघ ने भारत के मुकाबले अधिक गैस खरीदा...'

सुभाष गोयल ने कहा कि भारत को निशाना बनाना अनुचित है, जबकि यूरोपीय संघ ( EU) ने भारत की तुलना में रूस से कहीं अधिक गैस खरीदी है. गोयल ने स्पष्ट किया,' भारत वहां से तेल खरीदेगा जहां से उसे सबसे सस्ता मिलेगा.' उन्होंने यह भी कहा कि भारत की पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और ऐसे में भारत रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. वहीं गोयल ने पीएम मोदी की चीन यात्रा को भी वैश्विक स्थिरता की दिशा में सकारात्मक कदम बताया. बता दें कि पीएम पिछले 7 सालों में पहली बार चीन जाएंगे.

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने ठुकराई आतंकी शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा हिजबुल मुजाहिदीन चीफ का बेटा

पाकिस्तान समर्थन पर उठाई उंगली

गोयल ने कहा,' हमने फिर से भारत की यह नीति दोहराई है कि रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पश्चिम और रूस दोनों से अच्छे संबंध हैं. प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये घटनाक्रम एक बेहतर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया की ओर ले जाएंगे. अब समय आ गया है कि हम अपने सभी संघर्षों का समाधान करें.' उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश एक आतंकी स्टेट पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, जो वैश्विक शांति के हितों के खिलाफ है. गोयल ने कहा,' यह आश्चर्यजनक है कि कुछ देश पाकिस्तान जैसे आतंकी राज्य का समर्थन कर रहे हैं, जो एक शांतिपूर्ण ग्रह के हितों के खिलाफ है.'

ये भी पढ़ें- 'कानून की रक्षा नहीं की गई तो न्याय व्यवस्था...', सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?

पीएम ने दिया पुतिन को निमंत्रण

बता दें कि यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. वहीं शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और उन्हें यूक्रेन की स्थिति पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और भारत-रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई. पीएम मोदी ने पुतिन को इस साल भारत आने का न्यौता दिया. विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बातचीत अमेरिका के शुल्क निर्णय के बाद पैदा हुए तनाव के बीच हुई.

F&Q

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया है?

अमेरिका ने भारत पर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

पीएम मोदी की चीन यात्रा का क्या महत्व है?

पीएम मोदी की चीन यात्रा वैश्विक स्थिरता की दिशा में सकारात्मक कदम है. यह यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूती देती है.

भारत और रूस के संबंध क्या हैं?

भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है. दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है.