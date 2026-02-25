Advertisement
trendingNow13122545
Hindi Newsदुनियाआइलैंड पर 1000 मस्जिदें! मुस्लिम मुल्क में लाउडस्पीकर को लेकर पर्यटक और लोगों में झड़प, मचा हड़कंप

आइलैंड पर 1000 मस्जिदें! मुस्लिम मुल्क में लाउडस्पीकर को लेकर पर्यटक और लोगों में झड़प, मचा हड़कंप

Indonesia Island Mosque Loudspeaker Case: इंडोनेशिया के एक फेमस आईलैंड में टूरिस्ट और स्थानीय लोगों के बीच कुरान पढ़ने के लिए लगाए गए लाउडस्पीकर को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद ने देश में लाउडस्पीकर से जुड़े नियमों को लेकर फिर बहस छेड़ दी है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 25, 2026, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आइलैंड पर 1000 मस्जिदें! मुस्लिम मुल्क में लाउडस्पीकर को लेकर पर्यटक और लोगों में झड़प, मचा हड़कंप

Indonesia Mosque Loudspeaker Case: इंडोनेशिया के एक फेमस टूरिस्ट आईलैंड में विदेशी पर्यटकों और वहां के निवासियों के बीच हुई झड़प ने देश की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों के रेगुलेशन को लेकर बहस छेड़ दी है. यहां के गिली ट्रावांगन में एक न्यूजीलैंड की नागरिक से जुड़े इस विवाद ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या लाउड स्पीकरों पर लगाए गए स्पीकरों पर लगाए गए रेगुलेशंस को कानून बना देना चाहिए? 

लाउडस्पीकर को लेकर हंगामा

18 फरवरी 2026 को एक महिला ने गिली ट्रावांगन में अपने विला के पास एक प्रेयर हॉल (मुसल्ला) में रात के समय कुरान पढ़ने के सत्र में बाधा डाल दी. स्थानीय निवासियों के मुताबिक पर्यटक ने कुरान पढ़ने के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और स्पीकर के माइक्रोफोन का प्लग निकाल दिया, जिससे वहां हंगामा मच गया और लोग नाराज हो गए. 'SCMP'की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय ग्राम प्रधान मुहम्मद हुसनी ने बताया कि झड़प के दौरान महिला ने एक निवासी पर हमला किया और मुसल्ला में रखी एक धार्मिक मूर्ति को गिरा दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ. हुसनी के मुताबिक आधी रात तक चली इस बहस में पर्यटक ने लोगों को 2 चाकुओं से धमकाया.  

ये भी पढ़ें- ईरान से कैसे जंग लड़ेगा अमेरिका? हमला करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में टॉयलेट जाम; घंटों तक लाइन में लग रहे नाविक, गुस्से में की सेना छोड़ने की बात  

Add Zee News as a Preferred Source

पर्यटक में समझ की कमी? 

गिली ट्रावांगन को पार्टी आइलैंड भी कहा जाता है. यह मुस्लिम बहुल लोम्बोक आईलैंड का हिस्सा है, जिसे हजार मस्जिदों का द्वीप भी कहा जाता है. अधिकारियों ने इस घटना का कारण स्थानीय रमजान परंपराओं की समझ की कमी को बताया. पश्चिमी नुसा तेंगारा पुलिस के चीफ, इंस्पेक्टर जनरल एडी मुरबोवो ने कहा,' निवासियों को यह समझाना होगा कि हमारे देश में ऐसी परंपराएं हैं, जो आधी रात तक चलती हैं खासकर लोम्बोक में, जो हजारों मस्जिदों का द्वीप है. मेहमानों को इन परंपराओं को समझना होगा.' गिली ट्रावांगन में हुई घटना ने इंडोनेशिया में लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है कि क्या मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए? 

ये भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलियाई पीएम को बम की धमकी? अपने आवास से बाहर निकाले गए एंथनी अल्बनीज; चौकन्नी हुई पुलिस  

 

लाउडस्पीकर के नियम पर छिड़ी बहस

साल 2018 में मेलियाना नाम की एक चीनी-इंडोनेशियाई महिला ने नॉर्थ सुमात्रा की एक मस्जिद में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर शिकायत की, जो आगे चलकर ईशनिंदा के मामले में बदल गई. इस शिकायत के बाद महिला को 18 महीने की जेल हुई और भीड़ ने उसके घर पर हमला किया और कम से कम 14 बौद्ध मंदिरों को जला दिया. इंडोनेशिया में इस्लामी नेताओं ने मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के सही इस्तेमाल का समर्थन किया है. यहां साल 2022 से धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों और नमाज के कमरों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत स्पीकर की आवाज 100 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कुरान की आयतों का पाठ केवल बाहरी लाउडस्पीकरों के जरिए हर नमाज की अजान से पहले अधिकतम 5 मिनट और शुक्रवार की नमाज की अजान से पहले अधिकतम 10 मिनट तक ही प्रसारित किया जाना चाहिए. सर्कुलर के मुताबिक यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और रमजान के दौरान तरावीह की नमाज और कुरान के पाठ के समय इंटर्नल लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इस सर्कुलर की निगरानी न होने के चलते इसे सही से रेगुलेट नहीं किया गया है. ऐसे में इसे कानून बनाने को लेकर बहस छिड़ी है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
Kashmir Heatwave 2026
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना