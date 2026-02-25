आइलैंड पर 1000 मस्जिदें! मुस्लिम मुल्क में लाउडस्पीकर को लेकर पर्यटक और लोगों में झड़प, मचा हड़कंप

Indonesia Mosque Loudspeaker Case: इंडोनेशिया के एक फेमस टूरिस्ट आईलैंड में विदेशी पर्यटकों और वहां के निवासियों के बीच हुई झड़प ने देश की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों के रेगुलेशन को लेकर बहस छेड़ दी है. यहां के गिली ट्रावांगन में एक न्यूजीलैंड की नागरिक से जुड़े इस विवाद ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या लाउड स्पीकरों पर लगाए गए स्पीकरों पर लगाए गए रेगुलेशंस को कानून बना देना चाहिए?

लाउडस्पीकर को लेकर हंगामा

18 फरवरी 2026 को एक महिला ने गिली ट्रावांगन में अपने विला के पास एक प्रेयर हॉल (मुसल्ला) में रात के समय कुरान पढ़ने के सत्र में बाधा डाल दी. स्थानीय निवासियों के मुताबिक पर्यटक ने कुरान पढ़ने के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और स्पीकर के माइक्रोफोन का प्लग निकाल दिया, जिससे वहां हंगामा मच गया और लोग नाराज हो गए. 'SCMP'की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय ग्राम प्रधान मुहम्मद हुसनी ने बताया कि झड़प के दौरान महिला ने एक निवासी पर हमला किया और मुसल्ला में रखी एक धार्मिक मूर्ति को गिरा दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ. हुसनी के मुताबिक आधी रात तक चली इस बहस में पर्यटक ने लोगों को 2 चाकुओं से धमकाया.

पर्यटक में समझ की कमी?

गिली ट्रावांगन को पार्टी आइलैंड भी कहा जाता है. यह मुस्लिम बहुल लोम्बोक आईलैंड का हिस्सा है, जिसे हजार मस्जिदों का द्वीप भी कहा जाता है. अधिकारियों ने इस घटना का कारण स्थानीय रमजान परंपराओं की समझ की कमी को बताया. पश्चिमी नुसा तेंगारा पुलिस के चीफ, इंस्पेक्टर जनरल एडी मुरबोवो ने कहा,' निवासियों को यह समझाना होगा कि हमारे देश में ऐसी परंपराएं हैं, जो आधी रात तक चलती हैं खासकर लोम्बोक में, जो हजारों मस्जिदों का द्वीप है. मेहमानों को इन परंपराओं को समझना होगा.' गिली ट्रावांगन में हुई घटना ने इंडोनेशिया में लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है कि क्या मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए?

लाउडस्पीकर के नियम पर छिड़ी बहस

साल 2018 में मेलियाना नाम की एक चीनी-इंडोनेशियाई महिला ने नॉर्थ सुमात्रा की एक मस्जिद में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर शिकायत की, जो आगे चलकर ईशनिंदा के मामले में बदल गई. इस शिकायत के बाद महिला को 18 महीने की जेल हुई और भीड़ ने उसके घर पर हमला किया और कम से कम 14 बौद्ध मंदिरों को जला दिया. इंडोनेशिया में इस्लामी नेताओं ने मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के सही इस्तेमाल का समर्थन किया है. यहां साल 2022 से धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों और नमाज के कमरों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत स्पीकर की आवाज 100 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कुरान की आयतों का पाठ केवल बाहरी लाउडस्पीकरों के जरिए हर नमाज की अजान से पहले अधिकतम 5 मिनट और शुक्रवार की नमाज की अजान से पहले अधिकतम 10 मिनट तक ही प्रसारित किया जाना चाहिए. सर्कुलर के मुताबिक यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और रमजान के दौरान तरावीह की नमाज और कुरान के पाठ के समय इंटर्नल लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इस सर्कुलर की निगरानी न होने के चलते इसे सही से रेगुलेट नहीं किया गया है. ऐसे में इसे कानून बनाने को लेकर बहस छिड़ी है.