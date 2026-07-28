फ्री खाना, 24/7 सिक्योरिटी! महिला ने 5 स्टार होटल समझकर जेल बुक करने की भेजी रिक्वेस्ट, रिप्लाई आया तो उड़ गए होश

Funny Story: छुट्टियों में घूमने जाने से पहले होटल या होमस्टे बुक करना बेहद आम बात है, लेकिन जरा सोचिए कि आप किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पर रुकने के लिए जिस जगह ऑनलाइन रूम इंक्वायरी भेज रहे हों, वह असल में कोई रिसॉर्ट नहीं बल्कि 'महिला जेल' निकले! ऐसा ही एक मजेदार वाकया फिलीपींस में सामने आया है, जिसने इन दिनों सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान ला दिया है.
मामला फिलीपींस के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बगुइओ शहर का है. यहां एक महिला टूरिस्ट वीकेंड ट्रिप का प्लान बना रही थी. ऑनलाइन रुकने के लिए अच्छी और सस्ती जगह ढूंढते-ढूंढते उसकी नजर बगुइओ सिटी जेल फीमेल डॉरमेट्री के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर पड़ी. डॉरमेट्री शब्द देखकर बेचारी टूरिस्ट झांसे में आ गई और उसने समझा कि यह कोई हॉस्टल या हॉलिडे होम है. बिना सोचे-समझे उसने पेज के इनबॉक्स में सीधा मैसेज दाग दिया कि नमस्ते! क्या आने वाले वीकेंड के लिए आपके यहां कोई कमरा खाली है?
मैसेज मिलते ही स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे जेल स्टाफ का माथा ठनका. उन्होंने पल भर में टूरिस्ट की गलतफहमी दूर करते हुए बड़े ही विनम्र और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद! लेकिन यह ठहरने के लिए कोई होटल या होमस्टे नहीं है... यह महिलाओं की जेल है! जवाब पढ़ते ही टूरिस्ट के होश उड़ गए! उसे अपनी इस भारी-भरकम भूल का अहसास हुआ और उसने तुरंत शर्मिंदा होते हुए स्टाफ से माफी मांगी.
पर्यटक की इजाजत लेकर ब्यूरो ऑफ जेल मैनेजमेंट एंड पेनोलॉजी (BJMP) ने इस पूरी बातचीत का स्क्रीनशॉट अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया. उन्होंने एक हल्की-फुल्की पोस्ट में लोगों को आगाह करते हुए लिखा कि हमारा काम कैदियों का सुधार करना है, पर्यटकों को छुट्टियां बिताना नहीं! हालांकि, हम भरोसा दिलाते हैं कि हमारी जेलें होटल की तरह ही साफ-सुथरी और सुरक्षित हैं. यह चैट सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स हंस-हंसकर लोटपोट हो गए और कमेंट्स की झड़ी लग गई.
एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि अरे वाह! यहां तो यूनिफॉर्म के साथ तीनों टाइम का फ्री खाना (ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर) भी मिलेगा! दूसरे ने लिखा कि कमाल है, कम से कम होटल वाले भले रिप्लाई न दें, जेल वालों ने तुरंत रिप्लाई तो दिया! तीसरे ने मजाक में कहा कि फ्री खाना, फ्री रहना और 24/7 फुल सिक्योरिटी... ऐसी सेफ जगह तो किसी 5-स्टार होटल में भी नहीं मिलेगी! बता दें कि यह चर्चित महिला जेल बगुइओ शहर के पुलिस हेडक्वार्टर और सिटी हॉल के ठीक सामने अबानाओ रोड पर स्थित है. टूरिस्ट की इस मासूम गलती और जेल प्रशासन के कूल जवाब ने इसे अब पूरे फिलीपींस का सबसे वायरल टॉपिक बना दिया है!