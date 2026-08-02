पेरू में बड़ा हवाई हादसा, सैलानियों से भरा प्लेन क्रैश... 13 की मौत की खबर

Peru plane crash: दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक छोटे विमान के क्रैश होने से करीब 13 लोगों की मौत हो गई. क्रैश में पायलट का क्या हुआ ये अभी नहीं पता चल पाया है. ये हादसा कुछ घंटे पहले हुआ. दुर्घटना का शिकार हुआ विमान सैलानियों को मशहूर 'नाजका लाइन्स' दिखाने ले जा रहा था, जो बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गया. अधिकारियों के बताया कि इन यात्रियों में अधिकतक पर्यटक थे. नाजका लाइन्स ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का एक समूह है, जहां जमीन पर कई विशाल आकृतियां उकेरी गई हैं.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 13 की मौत की पुष्टि हो चुकी है. मरने वालों में दो क्रू मेंबर भी हैं. हादसे का शिकार हुआ विमान आग के गोले में तब्दील हो गया. जिसकी लपटें दूर तक देखी गईं. इसके चलते इमरजेंसी सेवाओं को रेस्क्यू वर्क में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
देश के दक्षिणी हिस्से में हुए इस हादसे की खबर का प्रसारण सरकारी मीडिया ने कर दिया है. इस विमान ने पिस्को से उड़ान भरी थी. इसके अलावा दुर्घटना के कारणों के बारे में तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं साझा की गई है.
इसके बाद हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजन स्तब्ध और सदमे में हैं. फिलहाल किसी मुआवज़े का ऐलान नहीं हुआ है. सरकार ने हादसे पर शोक जताया है. हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. पेरू की आबादी करीब साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा है. कुछ लोगों का मानना है कि यहां हवाई सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं.
आपको बताते चलें कि पेरू एक इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जहां सैलानी तमाम हैरिटेज लैंडमार्क साइट्स देखने आते हैं. इसमें इंका सभ्यता की मोस्ट पॉपुलर साइट माचू पिच्चू और कुस्को के विशाल स्वदेशी पत्थर के ढांचे सैलानियों के मुख्य आकर्षण का प्रतीक हैं. दुनिया भर में मशहूर नाज्का लाइन्स पेरू के दक्षिणी तटीय क्षेत्र से सटे रेगिस्तानी इलाके में स्थित हैं, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के समानांतर फैली हुई हैं.
इन रहस्यमयी आकृतियों का निर्माण 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच माना जाता है. इनके असाधारण सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल यानी हैरिटेज साइट का दर्जा दिया है.
पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में यहां करीब 41 लाख अंतरराष्ट्रीय सैलानी छुट्टियां बिताने आए थे.
नाज्का लाइन्स को यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पुरातत्व जगत की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बताया है. इसी रिपोर्ट के मुताबिक यह रहस्य इनकी संख्या, प्रकृति, विशाल आकार और अमिट होने के कारण और भी गहरा जाता है.
इन भू-आकृतियों में जीव-जंतु, शैलीबद्ध पौधे, काल्पनिक प्राणी और कई किलोमीटर लंबी ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं. यूनेस्को का ये भी मानना है कि संभवतः इनका लकीरों का उपयोग धार्मिक और खगोलीय अनुष्ठानों से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता होगा.'