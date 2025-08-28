लोगों के जेहन में भर गया है 'तबाही' का खौफ; पर्यटकों ने बनाई जापान से दूरी, दुर्दशा झेल रहा ये एयरपोर्ट
Manga Artist Prediction: मंगा रियो तात्सुकी की एक भविष्यवाणी काफी ज्यादा चर्चाओं में है. उन्होंने जुलाई में जापान में भीषण भूकंप की चेतावनी दी थी, जिसका असर जापान आने वाले पर्यटकों पर पड़ रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 28, 2025, 08:18 PM IST
Ryo Tatsuki Prediction: दुनियाभर में ऐसे कई भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियां काफी ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं, इनका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है. इन्हीं में से एक नाम है मंगा रियो तात्सुकी का, जब भी मंगा कलाकार का नाम आता है लोगों के जेहन में हलचल मच जाती है. मंगा की भविष्यवाणी का असर जापान के ताकामात्सु हवाई अड्डे पर देखने को मिल रहा है. बीते दिन 5 जुलाई के दिन मंगा कलाकार ने भविष्यवाणी की थी कि जापान में भीषण भूकंप आएगा. इससे पहले उनकी कई भविष्यवाणी सच हुई थी ऐसे में लोगों के अंदर काफी ज्यादा खौफ भर गया था. 

की थी भविष्यवाणी
मंगा रियो तात्सुकी ने लिखा था, जिन्होंने 2011 के तोहोकू भूकंप की सटीक भविष्यवाणी की थी, जिसकी वजह से लोगों की नजरें इस भविष्यवाणी पर भी टिक गई थी हालांकि जुलाई में ऐसा कोई भूकंप नहीं आया लेकिन इस भविष्यवाणी की वजह से हांगकांग से जापान आने वाले पर्यटकों में भारी गिरावट देखी गई है. MY News के मुताबिक मई में 31% घटी और जून-जुलाई में भी यह गिरावट जारी रही, इसके अलावा दक्षिण कोरिया और चीन से आने वाली उड़ानें भी काफी ज्यादा प्रभावित हुईं. साथ ही साथ हांगकांग एयरलाइंस और ग्रेटर बे एयरलाइंस को उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. 

लोगों ने रद्द की थी यात्रा
एक सर्वेक्षण के मुताबिक पता चला है कि 93% विदेशी पर्यटकों ने इस अफवाह के बारे में सुना था. भूकंप की अफवाह की वजह से हांगकांग में 20.8% ने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी. इस अफवाह का सबसे ज्यादा असर हांगकांग पर पड़ा है. बता दें कि पिछले महीने जापान में 34.37 लाख पर्यटक आए, इस दौरान हांगकांग से केवल 1,76,000 पर्यटक जापान पहुंचे, जो कि 36.9% से भी कम है. इसे लेकर ब्लूमबर्ग के विमानन विश्लेषक एरिक झू ने मई में कहा था, भूकंप की अटकलों का जापान के पर्यटन पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इससे पर्यटन में तेज़ी अस्थायी रूप से धीमी पड़ जाएगी. इस क्षेत्र में छोटी दूरी की उड़ानों के लिए अन्य विकल्पों की भरमार को देखते हुए, यात्री बिना जोखिम उठाए हुए यात्रा कर रहे हैं. 

आ रही है गिरावट
लगातार पर्यटकों में आ रही है गिरावट को देखते हुए जापान का पर्यटन बोर्ड इसे तूफान और सोशल मीडिया की अफवाहों से जोड़ रहा है, हालांकि हांगकांग में प्रचार बढ़ाने की योजना बना रहा है. इसके अलावा ताकामात्सु हवाई अड्डा भी शरद ऋतु के लिए प्रचार अभियान शुरू करने जा रहा है. जैसे ही पर्यटकों की गिरावट की खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लोग ने इस पर प्रतिक्रिया भी देने लगे, एक ने लिखा कि शायद इसलिए क्योंकि बहुत गर्मी है, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो लोग यहां आएंगे.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

;