कैफे में खाने-पीने पहुंचे थे, अचानक बेहोश होने लगे पर्यटक, एक की मौत और 3 भर्ती; वजह नहीं समझ पा रही पुलिस

Thailand Indian Tourist Mysterious Incident: थाईलैंड में घूमने गए भारतीय पर्यटकों के साथ रहस्यमय घटना हुई है. वे खाने-पीने के लिए कैफे में पहुंचे थे, तभी 4 पर्यटक अचानक बेहोश हो गए. उनमें से एक टूरिस्ट की बाद में मौत हो गई, जबकि 3 अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह घटना हुई कैसे?
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Thailand Indian Tourist Fainting Incident: थाईलैंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फुकेत में एक चौंकाने वाली और रहस्यमयी घटना घटी. इस घटना से वहां मौजूद भारतीय पर्यटकों के 5 सदस्यीय समूहों में से 4 बेहोश हो गए. उनमें से एक भारतीय पर्यटक की मौत हो गई, जबकि तीन साथी अस्पताल में भर्ती हैं. बाद में घटना की सूचना मिलने पर भारतीय दूतावास ने थाई अधिकारियों के साथ समन्वय कर पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करवाई.
बैंकॉक पोस्ट के मुताबिक, पांच भारतीय पर्यटकों का एक समूह 9 मई को फुकेत के काथू जिले में घूमने गया था. वहां पर रात करीब 11 बजे वे लोग काथू जिले में कमला बीच के पास बने एक लोकप्रिय कैफे में खाने-पीने पहुंचे. रात करीब 1:54 बजे से 2:06 बजे के बीच उनमें से चार सदस्य एक-एक करके बिना किसी स्पष्ट वजह से बेहोश होने लगे.
पर्यटकों को बेहोश होते देख कैफे के कर्मचारी घबरा गए. उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को सूचित किया. जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और चारों बेहोश पर्यटकों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. उनमें से तीन को पटोंग अस्पताल और एक को थालांग अस्पताल पहुंचाया गया. बाद में कुछ मरीजों को वाचिरा फुकेत अस्पताल में शिफ्ट किया गया.
उनमें से 26 साल के पर्यटक कुशाग्र अग्रवाल की अस्पताल में मौत हो गई. जबकि तीन पर्यटक फिलहाल स्थिर स्थिति में बताए जा रहे हैं. उस पर्यटक समूह का पांचवां सदस्य प्रभावित नहीं हुआ और उसने बताया कि उसे अपने साथियों के बेहोश होने का कोई कारण समझ नहीं आया. वह खुद ठीक महसूस कर रहा था. अस्पतालों में पुलिस पहुंची तो बेहोश पाए गए चारों सदस्य कोई बयान नहीं दे सके.
पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर पोल सब लेफ्टिनेंट विचयुत दामफ्यूएक ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम, मेडिकल विशेषज्ञ और पुलिस इस बात की जांच कर रहे हैं कि अचानक बेहोशी का कारण क्या था. संभावित कारणों में खाने-पीने की चीजों में कोई मिलावटी चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फैलना या अन्य अज्ञात कारक शामिल हो सकते हैं. फिलहाल, मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे इस घटना के रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकती है.
वहीं भारतीय दूतावास ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए घटना से प्रभावित पर्यटकों की मदद शुरू की. दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वे थाई अधिकारियों के संपर्क में हैं और घटना की निगरानी कर रहे हैं. अधिकारियों ने यह भी बताया किमृतक के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. दूतावास ने भारतीय पर्यटकों से अपील की है कि वे थाईलैंड यात्रा के दौरान सतर्क रहें और स्थानीय नियमों का पालन करें.