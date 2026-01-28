Advertisement
trendingNow13088789
Hindi Newsदुनियाट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

Senator Warner on India-America relations: सीनेटर वार्नर ने कहा कि अमेरिका-भारत संबंध तनावपूर्ण हैं और व्यापारिक विवाद, टैरिफ तथा विश्वास की कमी रिश्तों को कमजोर कर रही है. उन्होंने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान-भारत हालिया तनाव अमेरिका की बजाय दोनों देशों की बातचीत से सुलझा था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

Senator Warner on India-America relations: अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में हाल के वर्षों में कुछ तनाव बढ़ा है. सीनेटर मार्क वार्नर, जो अमेरिकी सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी के चेयरमैन और सीनेट इंडिया कॉकेस के सह-अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, लगाए गए टैरिफ और विश्वास की कमी रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है, लेकिन वर्तमान में इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है. वार्नर ने साफ किया कि अमेरिका के लिए 21वीं सदी में भारत के साथ संबंध सबसे जरूरी हैं, और वर्तमान स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए.

भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है अमेरिका
उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत का वैश्विक महत्व काफी बढ़ा है. अब भारत सिर्फ विकास के कगार पर नहीं है, बल्कि उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासनों ने हमेशा भारत के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश की है, खासकर उसे रूस पर निर्भरता कम करने और चीन के खिलाफ रणनीतिक विकल्प बनाने के लिए. हालांकि, वार्नर ने चेताया कि हालिया व्यापारिक विवाद और टैरिफ इस प्रगति को रोकने का काम कर रहे हैं. उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण और असंगत बताया है, खासकर रूस से तेल खरीदने को लेकर बोला है.

वार्नर ने यह भी कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता न बढ़ाने और एच-1बी वीजा जैसे मुद्दों पर नकारात्मक रुख से अमेरिका-भारत संबंधों पर असर पड़ सकता है. उनका कहना था कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का पालन करता है और यदि अमेरिका कठोर रवैया अपनाता है, तो यह देश को चीन और रूस के करीब ले जा सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी कांग्रेस में द्विपक्षीय समर्थन मजबूत है, लेकिन विश्वास को तोड़ना आसान और उसे वापस लाना कठिन होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

झूठे हैं ट्रंप, अमेरिका नहीं भारत और पाकिस्तान ने बातचीत से सुलझाया था मुद्दा
पाकिस्तान और भारत के हालिया तनाव को लेकर भी वार्नर ने जरूरी बातें कही हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने इस मुद्दे को अकेले हल करने का दावा किया है, जो वास्तविकता से परे है. उन्होंने बताया कि मिले हुए जानकारी के अनुसार ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच ही सुलझा था.अमेरिका ने शायद सहयोगी भूमिका निभाई हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे व्यक्तिगत रूप से हल नहीं किया है. वार्नर ने चेताया कि इस तरह के दावे क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं और लंबे समय वाले रणनीतिक सहयोग को कमजोर कर सकते हैं.

सीनेटर ने कहा कि पाकिस्तान अक्सर भारत के प्रति अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है और इसका आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है. इसके विपरीत, भारत अब इस चीज से आगे बढ़ चुका है और अमेरिकी सहयोग के साथ रणनीतिक और वैश्विक स्तर पर अपने कदम मजबूत कर रहा है. उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय अमेरिकी समुदाय इस रिश्ते में एक मजबूत स्तंभ है. वार्नर ने अंत में जोर देकर कहा कि विश्वास की बहाली समय लेगी और इसके लिए निरंतर प्रयास और दोनों तरफ से संवाद आवश्यक हैं.

यह भी पढ़ें: पहले सीना ठोकर ट्रंप का किया विरोध, अब चीन से मदद मांगने जा रहे कीर स्टार्मर, अमेरिका- ब्रिटेन में खुलकर होगी दुश्मनी या बचा लेंगे शी जिनपिंग?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Trade TensionsSenator Mark Warnerindia

Trending news

आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
Budget session 2026 27
आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
Telangana NEWS
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
UGC rules controversy
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
PM Modi NCC Rally
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
India Energy Week
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
UGC rules controversy
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
Odisha
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
UGC
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
Sonamarg
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
Republic Day 2026
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास