मेक्सिको में पटरी से उतरी ट्रेन, पहाड़ी से नीचे गिरे डिब्बे, 13 की मौत, कई घायल

Mexico Train Accident: मेक्सिको में एक बड़ा रेल हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है जबकि हादसे में 98 लोग घायल हुए हैं, दक्षिणी राज्य ओक्सा में एक इंटरओशनिक ट्रेन के पटरी से से उतर गई. हादसे के वक्त ट्रेन में करीब 250 लोग सवार थे. घायल होने वाले लोगों में कई की हालात गंभीर बताई जा रही है.

सवार थे 250 लोग

हादसे के बाद मैक्सिकन नेवी ने कहा कि ट्रेन में 250 लोग सवार थे, जिनमें नौ क्रू मेंबर और 241 यात्री शामिल थे. ट्रेन में सवार लोगों में से 193 खतरे से बाहर बताए गए हैं, जबकि 98 घायल हैं, जिनमें से 36 को मेडिकल मदद मिल रही है, वहीं प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ने X पर कहा कि घायलों में से पांच की हालत गंभीर है.

की जा रही है मदद

प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ने X पर कहा कि घायलों में से पांच की हालत गंभीर है, और मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए सीनियर अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है, अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन चिवेला और निजाडा शहरों के बीच पटरी से उतरी है. वहीं मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल अर्नेस्टिना गोडॉय रामोस ने एक्स पर कहा कि घटना की जांच शुरू हो गई है.

2023 में हुआ था उद्घाटन

बता दें कि इंटरओशनिक ट्रेन का उद्घाटन 2023 में पूर्व राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के समय में हुआ था, यह एक बड़े इंटरओशनिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है. यह तेहुन्तेपेक के इस्थमस में रेल लिंक को मॉडर्न बनाने के लिए डिजाइन की गई थी. जो मेक्सिको के पैसिफिक पोर्ट सलीना क्रूज को गल्फ कोस्ट पर कोट्जाकोलकोस से जोड़ता है. यह ट्रेन सर्विस दक्षिणी मेक्सिको में पैसेंजर और माल ढुलाई रेल को बढ़ाने और इलाके में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक बड़ी कोशिश का भी हिस्सा है.