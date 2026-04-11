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Hindi Newsदुनियाजिस पुल को इजरायल ने 3 दिन पहले उड़ाया था, उस पर ईरान में फिर दौड़ी ट्रेन; दुनिया को दिखाई अपनी क्षमता

जिस पुल को इजरायल ने 3 दिन पहले उड़ाया था, उस पर ईरान में फिर दौड़ी ट्रेन; दुनिया को दिखाई अपनी क्षमता

Iran railway bridge news: जिस पुल को इजरायल ने 3 दिन पहले एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया था, उस पर ईरान में फिर ट्रेन दौड़ने लगी है. ऐसा करके ईरान ने दुनिया के सामने अपनी काबलियत और संसाधनों की उपलब्धता, दोनों के बारे में क्षमता दिखा दी है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:15 AM IST
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प्रतीकात्मक
प्रतीकात्मक

Iran repairs railway bridge: ईरान के काशान में स्थित याह्याबाद रेलवे पुल पर फिर ट्रेन दौड़ने लगी है. जिस पुल को इजराइल ने महज तीन दिन पहले उड़ा दिया था, उसे ईरानी इंजीनियरों ने रिकॉर्ड समय में ठीक कर परिचालन शुरू कर दिया. यह घटना ईरान की तेज रिकवरी क्षमता को दर्शाती है.7 अप्रैल 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के कई बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया. इनमें रेलवे लाइनें, सड़कें और पुल शामिल थे. काशान के पास याह्याबाद रेलवे पुल भी इन हमलों का शिकार बना. हमले में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए. 

परिवहन को ठप करना था मकसद- ईरानी मीडिया

ईरानी मीडिया के अनुसार, इस हमले का मकसद ईरान की परिवहन व्यवस्था को ठप करना था, जिससे सैन्य और आर्थिक गतिविधियां न चल पाएं. यूएस-इजरायल ने कोम और दूसरे हिस्सों में बने पुलों व खार्ग द्वीप जैसे ठिकानों पर भी हमले किए थे. लेकिन ईरान ने मात्र 72 घंटों में पुल की मरम्मत कर दी. 

10 अप्रैल को गुजरी पहली मालगाड़ी

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पुल पर 10 अप्रैल को पहली मालगाड़ी सफलतापूर्वक गुजरी. इसके बाद दूसरी ट्रेन भी वहां से गुजारी गईं. माना जा रहा है कि पुल की तेजी से मरम्मत करके ईरान ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल  और संसाधनों की उपलब्धता का दुनिया को नमूना दिया है. देश में कई दूसरे क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों और सड़कों की मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है.

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इस्लामाबाद में आज होने वाली है बातचीत

इस बीच, दोनों पक्षों में 2 सप्ताह का युद्धविराम हो चुका है और आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यूएस-ईरान के बीच आमने-सामने की बातचीत होने वाली है. इसके लिए ईरानी स्पीकर के नेतृत्व में ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है. जबकि उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के नेतृत्व में यूएस का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचने वाला है. 

क्या सफल हो पाएगी शांति वार्ता?

ट्रंप के कहने पर इजरायल ने लेबनान में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले भी रोक दिए हैं, जो बातचीत में शामिल होने की ईरान की प्रमुख शर्त थी. इस वार्ता में होर्मुज स्ट्रेट खोलने, प्रतिबंध हटाने और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. ईरान ने युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए 10 सूत्रीय मांगों की सूची यूएस को दी है. देखना होगा कि यूएस का इस पर क्या रवैया होगा और क्या इस वार्ता का कोई नतीजा निकलेगा या फिर से मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ जाएगी. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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