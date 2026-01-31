Advertisement
trendingNow13092748
Hindi Newsदुनियाट्रांसपोंडर बंद, सिग्नल गायब! खाड़ी की ओर बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत, क्या 83 साल पुरानी ट्रिक से ईरान को कर पाएगा चित?

ट्रांसपोंडर बंद, सिग्नल गायब! खाड़ी की ओर बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत, क्या 83 साल पुरानी ट्रिक से ईरान को कर पाएगा चित?

US Iran Tension: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल लगातार सघन हो रहे हैं. युद्ध में जीत के लिए अमेरिका अपनी मोर्चेबंदी को मजबूत कर रहा है. इसके लिए वह 83 साल पुरानी ट्रिक का फिर से इस्तेमाल कर रहा है. क्या यह ट्रिक उसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचा पाएगी. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रांसपोंडर बंद, सिग्नल गायब! खाड़ी की ओर बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत, क्या 83 साल पुरानी ट्रिक से ईरान को कर पाएगा चित?

What is US Philadelphia Experiment 2.0: यूएस और ईरान के बीच बढ़ती मोर्चाबंदी किसी भी दिन जंग के रूप में तब्दील हो सकती है. इसके लिए दोनों मुल्क अपनी-अपनी ओर से सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में लगे हैं. अमेरिका ने ईरान पर काबू पाने के लिए अपने दो सैन्य बेड़े फॉर्मुज खाड़ी की ओर भेजे हैं. इनमें से एक बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस व्हिसकिंसन के नेतृत्व में पहले ही खाड़ी में पहुंचकर सुरक्षित दूरी पर तैनात हो चुका है. वहीं दूसरा बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में स्वेज नहर से होते हुए आगे बढ़ रहा है. ईरानी रडार से खुद को छिपाने के लिए युद्धपोत ने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए हैं, जिससे खामेनेई की सेना उसके सिग्नल पकड़कर लोकेशन न जान सके. उसकी इस ट्रिक को फिलाडेल्फिया प्रयोग 2.0 कहा जा रहा है. आखिर यह फिलाडेल्फिया प्रयोग 2.0 क्या है, जिसकी डिफेंस एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं. 

क्या है फिलाडेल्फिया प्रयोग 2.0? 

WION की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे पहले जान लेते हैं कि यह फिलाडेल्फिया प्रयोग 2.0 क्या है. कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका नौसेना ने 1943 में अपने फिलाडेल्फिया नौसेना शिपयार्ड में एक सीक्रेट परीक्षण किया था. 'प्रोजेक्ट रेनबो' नामक इस कथित परियोजना के तहत विध्वंसक जहाज USS एल्ड्रिज को स्टेल्थ तकनीक से लैस करना था. जिससे दुश्मन के उपकरण उसे ढूंढ न सकें.  से अदृश्य बनाना था

Add Zee News as a Preferred Source

कहा जाता है कि उस वक्त तक अमेरिकी सेना ने ऑप्टिकल अदृश्यता की तकनीक विकसित कर ली थी. इसके बाद टेस्ट के लिए 320 किमी दूर वर्जीनिया के नॉरफोक भेजा गया. इसके बाद वह फिर फिलाडेल्फिया वापस आ गया. उसके आने-जाने के इस रूट को दुश्मन के जहाज ट्रैक नहीं कर सके. 

किस तकनीक से लापता किया जहाज?

इसके लिए जहाज में स्टील के हल के चारों ओर बिजली के केबल लपेटे गए. जिससे जहाज का चुंबकीय क्षेत्र कम गया. ऐसा करने से जहाज तो खुले तौर पर समुद्र में तैरता रहा लेकिन उसके सिग्नल इतने कम हो गए कि रडार उसे पकड़ ही नहीं पाए.

अब सवाल उठता है कि क्या फिलाडेल्फिया प्रयोग 2.0 इस बार भी सफल हो सकता है. तो इसका जवाब है कि कुछ हां, कुछ ना. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. इसकी दो बड़ी वजहें है. असल में USS अब्राहम लिंकन 333 मीटर से अधिक लंबा एक तैरता शहर है. ऐसे में इतने विशालकाय युद्धपोत को नंगी आंखों या सैटेलाइट इमेजरी से छिपाना असंभव है. इसलिए अमेरिका चाहकर भी अपने इस कैरियर को गायब नहीं कर सकता.

दोनों देश चल रहे शह-मात का खेल

उसकी नौसेना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में इतनी पारंगत है कि दुश्मन के रडार को भ्रमित कर उसके सेंसरों को धोखा दे सकती है. USS अब्राहम लिंकन AN/SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस है. यह सिस्टम अपने युद्धपोत से निकलने वाले सिग्नलों को इतना छोटा कर सकता है कि वह समुद्र में मछली पकड़ने वाली छोटी नाव के रूप में नजर आए. इसके चलते दुश्मन का रडार कंफ्यूज हो जाता है और उसे लॉक करके अपनी मिसाइलें नहीं दाग सकता. 

फिलहाल दोनों देश अपनी-अपनी शह-मात चलने में लगे हैं. युद्ध कब शुरू होगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा. इन सब सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है. लेकिन इतना तय है कि अगर यह जंग हुई तो बड़ी तबाही होगी. इससे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाना भी तय माना जा रहा है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

US Iran News in Hindi

Trending news

'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल