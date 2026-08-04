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PAK से ही संघर्ष नहीं, AFG के 2 कबीले-1 पहाड़ के लिए 80 साल से लड़ रहे जंग

अफगानिस्तान में कबीलों के बीच जमीन विवाद ने ल‍िया हिंसक रूप, चौथे द‍िन जारी झड़प में कई घायल.

Edited ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 04, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:17 AM IST
PAK से ही संघर्ष नहीं, AFG के 2 कबीले-1 पहाड़ के लिए 80 साल से लड़ रहे जंग

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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