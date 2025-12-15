Advertisement
दुनिया की वो जनजाति जो दुल्हन पाने के लिए करती है लड़ाई, ताकत के लिए पीती है खून

दुनिया की वो जनजाति जो दुल्हन पाने के लिए करती है लड़ाई, ताकत के लिए पीती है खून

Most Dangers Tribe In The World: दुनिया में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है लेकिन इनमें से कुछ जनजाति अपनी अजीब परंपरा के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है. इन्हीं में से एक जनजाति है सूरी जनजाति. आइए जानते है इस जनजाति की अनोखी परंपराओं के बारे में... 

 

Dec 15, 2025, 10:22 AM IST
Suri Tribe: अफ्रीका के इथियोपिया में सूरी जनजाति अपनी अनूठी परंपराओं और जीवनशैली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इस जनजाति के लोग अपनी शक्ति, साहस और बहादुरी के प्रतीक के रूप में कई अजीब और कठिन परंपराओं का पालन करते हैं, जिनमें से एक है दुल्हन पाने के लिए लड़ाई करना और ताकत के लिए खून पीने की परंपरा.

विवाह करने के लिए करते है लड़ाई

जानकारी के अनुसार, सूरी जनजाति के युवकों के लिए, विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्तें उनकी शारीरिक ताकत और लड़ाई की क्षमता होती हैं. इस जनजाति में लड़कों को दुल्हन पाने के लिए एक अनूठी परंपरा का सामना करना पड़ता है. युवक, अन्य पुरुषों के साथ एक खास प्रकार की लड़ाई में भाग लेते हैं, जिसे दुल्हन लेने की लड़ाई कहा जाता है. इस लड़ाई में जीतने वाले युवक अपनी मनचाही दुल्हन का चयन कर सकते है. लड़ाई केवल शक्ति और साहस का परीक्षण नहीं होती, बल्कि यह उनके समाज में एक पुरुष की प्रतिष्ठा और सम्मान का भी प्रतीक मानी जाती है.

सूरी जनजाति की एक और चौंकाने वाली परंपरा है. इस जनजाति के लोग ताकत बढ़ाने के लिए खून पीते है. यह परंपरा लड़ाई और युद्ध के दौरान शक्ति और उत्साह को बढ़ाने के लिए निभाई जाती है. युवक अपनी शारीरिक ताकत को साबित करने के लिए और सामूहिक रूप से शक्ति का एहसास करने के लिए जानवरों का खून पीते हैं. यह परंपरा सूरी जनजाति में एक प्रकार की सामूहिकता और भाईचारे का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें समाज के सदस्य एक-दूसरे के साथ मिलकर अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाते हैं.

इस बीच आपको बता दें कि सूरी जनजाति की जीवनशैली में शिकार, कृषि और पशुपालन प्रमुख हैं. उनका मुख्य भोजन मांस, दूध और मक्का पर आधारित होता है. महिलाएं पारंपरिक रूप से शरीर को सजाने के लिए घेरा और विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती हैं, जबकि पुरुष अपनी शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए खास प्रकार के युद्धकला और शारीरिक प्रशिक्षण में हिस्सा लेते हैं.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Suri TribeMost Dangers Tribe In The World

