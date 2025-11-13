Advertisement
US shutdown: 'हमने भैंसें बचाई थी, अब बच्चों के भूख के लिए मार रहे हैं...', अमेरिका में ऐसी क्यों मची त्रासदी?

Tribes restored buffalo killing because shutdown: वुल्फ पॉइंट, मोंटाना, ट्रक रुका, खिड़की से रॉबर्ट मैग्नन झुके, राइफल तानी और पॉप! एक भैंस गिर पड़ी. दो और गोली चलीं. तीन भैंसें मारी गईं. मांस काटा गया, ग्राइंड किया, पैक किया और सीधे गरीब परिवारों के घर पहुंचा दिया गया. ये कोई शिकार नहीं, मजबूरी है. अमेरिका के रिकॉर्ड शटडाउन ने लाखों लोगों को मरने के कगार पर छोड़ा है, जिसमें सबसे अधिक जनजातियों के लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है. जो अपने प्यारे भैंसों के झुंड को मारकर भूख मिटा रही हैं. जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 13, 2025, 12:03 PM IST
End longest US government shutdown: अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन वैसे तो बुधवार को 42 दिनों से ज़्यादा समय के बाद खत्म हो गया. लेकिन ऐतिहासिक रूप से लंबे सरकारी शटडाउन ने न केवल लाखों अमेरिकियों को प्रभावित किया है, बल्कि मूल अमेरिकी जनजातियों को भी ऐसी चोट दी जो इतिहास में दर्ज हो गई. वाशिंगटन डीसी में सांसदों की निष्क्रियता के कारण सुप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) जैसे खाद्य सहायता कार्यक्रमों में बाधा आ गई है, जिससे ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र की जनजातियां अपनी बहाल की गई भैंसों (बाइसन) की हर्ड्स को मारने पर मजबूर हो गई हैं.

जिन्हें बचाया, उन्हें ही क्यों मारना पड़ रहा?
ये भैंसें, जो 19वीं सदी में लगभग विलुप्त हो चुकी थीं, दशकों की मेहनत से जनजातियों ने इन्हें दोबारा अमेरिकी धरती पर पैदा किया, लेकिन हालात ऐसे हुए कि लोग खाने के लिए तरसने लगे. और मजबूरी में अपनी ‌‌प्रिय भैसों को मारकर उनके मांस से पेट भरना पड़ा है. इन जनजातियों के लिए यह बहुत दर्दनाक है. एक समय जिन भैसों को बचा रहे हैं, उन्हें एक दिन भूख को मिटाने के लिए मारना ही पड़ेगा. न्यूज एजेंसी एपी ने जो रिपोर्ट जारी है, उसके बाद उसे पड़कर हर कोई हैरान हो सकता है. आइए उस रिपोर्ट से कुछ बातें जानते हैं.

अमेरिका में जनजातियों के लिए सदियों तक भैंसें उनकी जिंदगी की जान थी, 1800 के अंत में शिकारी आए, लाखों भैंसें मारीं गई. 1883 तक लगभग पूरी तरह ये भैसें खत्म हो गई थी, जिसके बाद खूब सारी जनजातियाँ भूख से मरीं. सरकार ने उस समय कोई मदद नहीं की थी. अमेरिकी शटडाउन के दिनों में वही हालात फिर आ गए,  लेकिन इस बार जनजातियां ने पहले से ही भूखे मरने से पहले ही तैयार कर ली थी. अपने पास भैसों की खूब सारी झुंड बचाए हुए थे, भूख के दिनों वही काम आए.

वैसे तो अमेरिका ने जनजातियों की जब जमीन छीनी थी तो बदले में खाना, स्वास्थ्य, मदद देने का वादा किया था, लेकिन शटडाउन में वो वादा टूट गया और सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की. नतीजा लोग अपनी भैसों को मारकर पेट भरे.

प्रभावित जनजातियां और उनका संघर्ष
अमेरिका में आज भी सभी जनजातियां सुप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) जैसे खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर ही निर्भर हैं. जनजाति के लगभग एक-तिहाई सदस्य SNAP पर निर्भर हैं, जो अमेरिकी औसत से तीन गुना अधिक है. शटडाउन के कारण नवंबर में केवल आंशिक भुगतान मिला. जिसके बाद इनके पास खाने के संकट आ गए. जिससे बचने के लिए कई जनजातियों ने भैसों को मारकर अपना पेट भरा.

फोर्ट पेक असिनिबोइन एंड सियू ट्राइब्स (मॉन्टाना):
 30 भैंसों को मारने की मंजूरी दी गई, जो करीब 12,000 पाउंड मांस प्रदान करती हैं. मंगलवार तक आधे भैंसों को शिकार किया जा चुका था. बफेलो मैनेजर रॉबर्ट मैग्नान ने कहा, "अगर सरकार दिवालिया हो जाती, तो हम लोगों को कैसे खिलाते? यह दिखाता है कि हमें भैंसों की अभी भी जरूरत है."

ब्लैकफीट नेशन (मॉन्टाना):
अपनी 700 भैंसों की हर्ड से 18 भैंसों को मारा और विशेष एल्क शिकार आयोजित किया. एर्विन कार्लसन, बफेलो प्रोग्राम के प्रमुख, ने चेतावनी दी, "हम इतनी बड़ी संख्या में नहीं मार सकते, संसाधन को समाप्त नहीं करना चाहते."

चेयेन रिवर सियू ट्राइब (साउथ डकोटा):
लगभग 20 भैंसों का मांस वितरित किया. COVID-19 महामारी के दौरान की कमी से सबक लेते हुए, जनजाति ने मांस प्रसंस्करण संयंत्र विकसित किया, जो सप्ताह में 25-30 जानवरों को संभाल सकता है.

अन्य जनजातियां: लोअर ब्रूले सियू, क्रो और ईस्टर्न शोशोनी जैसी जनजातियां भी भैंस, मूस, हिरण और ट्राउट जैसे संसाधनों पर निर्भर हो गई हैं.मेन की मिकमाक जनजाति में 80% सदस्य SNAP पर हैं, और आपातकालीन खाद्य सहायता भी रुकी हुई है.

भैंसों से भूख मिटा रही जनजातियां:
सरकार बंद होने से मजबूरी में अपने झुंड मार रहेवुल्फ पॉइंट, मोंटाना-यहां फोर्ट पेक रिजर्वेशन के खुले मैदानों में एक ट्रक रुका. ड्राइवर रॉबर्ट मैग्नन ने खिड़की से झुककर राइफल तानी और पॉप! – एक भैंस वहीं ढेर हो गई.उनके साथी ने दो और भैंसें मारीं.फिर जल्दी से मांस तैयार किया और उसे ग्राइंड करके, पैक करके असिनिबोइन और सिओक्स जनजाति के लोगों तक पहुँचाया. क्यों? क्योंकि अमेरिका में सरकार का शटडाउन चल रहा है.खाने की मदद (SNAP) का पैसा रुक गया है.लाखों लोग भूखे हैं.और इन जनजातियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा.“हमने सालों पहले सोचा था. अगर सरकार हमारे लिए मदद करना बंद कर दिया तो क्या करेंगे? लोगों को कैसे खिलाएँगे?”

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

