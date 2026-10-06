भारतीय मूल की त्रिनिदाद की छात्रा हेली पिसाडी का कमाल, अपने नाम किया 'मिस इंडिया वर्ल्डवाइड' खिताब; दुनिया में बजा डंका

19 साल की लॉ स्टूडेंट हेली पिसाडी ने 'मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2026' का खिताब अपने नाम कर लिया है. उन्होंने भारतीय मूल की महिलाओं के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में त्रिनिदाद और टोबैगो का प्रतिनिधित्व भी किया था. बता दें कि यह इस प्रतियोगिता का 33वां संस्करण था.
दरअसल, त्रिनिदाद और टोबैगो के 'नेशनल एकेडमी फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स' (एनएपीए) में आयोजित कार्यक्रम में वर्ल्डवाइड पेजेंट्स की को-चेयरपर्सन नीलम सरन ने पिसाडी को ताज पहनाया. आपको जानना चाहिए कि इस प्रतियोगिता में कई देशों से भारतीय मूल की महिलाओं ने हिस्सा लिया था.
आयोजकों ने बताया कि यह भारत के बाहर आयोजित होने वाली सबसे लंबे समय से चल रही भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता है. इस कार्यक्रम में दो और खिताब भी दिए गए. अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाली डॉ. मंगिनानी को मिसेज इंडिया वर्ल्डवाइड 2026 का ताज पहनाया गया, तो नीदरलैंड्स की लूना जयराम ने 'मिस टीन इंडिया वर्ल्डवाइड 2026' का खिताब जीता.
वर्तमान में मेजबान देश त्रिनिदाद और टोबैगो का प्रतिनिधित्व करने वाली पिसाडी कानून की पढ़ाई कर रही हैं. कार्यक्रम के बाद सामने आई तस्वीरों में जीत के बाद पिसाजी को मिस इंडिया वर्ल्डवाइड का ताज और सैश पहने हुए दूसरे विजेताओं के साथ देखा गया था. बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय-अमेरिकी नीलम सरन और धर्मात्मा सरन ने 'वर्ल्डवाइड पेजेंट्स' के जरिए किया.
यह प्रतियोगिता अलग-अलग देशों में रहने वाली भारतीय मूल की महिलाओं को एक मंच पर लाती हैं. तीन दशक से ज्यादा समय में यह भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में उभरी है. इस साल प्रतियोगिता ने अपने 33 साल पूरे किए. त्रिनिदाद और टोबैगो ने दुनियाभर के भारतीय समुदाय से आए प्रतियोगियों और आयोजकों की मेजबानी की.
तीन मुख्य विजेता, हेली पिसाडी, श्रीदेवी मंगिनानी और लूना जयराम, तीन अलग-अलग देशों और भारतीय प्रवासी समुदाय की अलग-अलग पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं. (इनपुट- आईएएनएस)