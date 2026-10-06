Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /भारतीय मूल की त्रिनिदाद की छात्रा हेली पिसाडी का कमाल, अपने नाम किया मिस इंडिया वर्ल्डवाइड खिताब; दुनिया में बजा डंका

भारतीय मूल की त्रिनिदाद की छात्रा हेली पिसाडी का कमाल, अपने नाम किया 'मिस इंडिया वर्ल्डवाइड' खिताब; दुनिया में बजा डंका

कानून की पढ़ाई करने वाली 19 साल की हेली पिसाडी ने 'मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2026' का खिताब अपने नाम किया. यह भारत के बाहर आयोजित होने वाली सबसे लंबे समय से चल रही भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 06, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 01:06 PM IST
भारतीय मूल की त्रिनिदाद की छात्रा हेली पिसाडी का कमाल, अपने नाम किया 'मिस इंडिया वर्ल्डवाइड' खिताब; दुनिया में बजा डंका

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IMC 2026: टेक की दुनिया का बड़ा 'कुंभ', जानिए फ्री मे कैसे मिलेगी Entry Ticket?
2
3
4
5