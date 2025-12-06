Advertisement
पहली बार जा रहे दुबई तो फोन में जरूर रखें ये 5 एप्स, ट्रिप से लौटकर बोलेंगे-थैंक्यू

Essential apps for Dubai: पहली बार दुबई जाना आपके लिए रोमांचक जरूर हो सकता है, लेकिन आपको दुबई घूमने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कई बार आपको लोकेशन, फूड और अच्छे होटल की तलाश में घूमना पड़ सकता है. लेकिन अगर आपके पास नीचे बताए गए 5 गाइड ऐप हैं तो फिर आप बेफिक्री के साथ दुबई की ट्रिप को यादगार बना सकते हैं और वो भी बिना किसी झंझट में फंसे.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:19 PM IST
Dubai travel apps: दरअसल, दुबई में पहली बार आने वालों के लिए ये पांच ऐप उनके फोन में मौजूद होना जरूरी है, ताकि वो अपने परिवार से ऑनलाइन जुड़े रह सकें. कुछ ऐप ऑफलाइन भी आपकी दुबई यात्रा के दौरान सहायता कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपके फोन में 2GIS ऐप होना जरूरी है जो दुबई की हर लोकेशन तक आपको आसानी से पहुंचा सकता है. हालांकि, गूगल मैप पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है लेकिन दुबई में यह प्रॉपर काम नहीं कर पाता है. 2GIS आपको बिना इंटरनेट की सहायता के अच्छी लोकेशन, रेस्टोरेंट और होटल ढूंढने में मदद करेगा. ये उन लोगों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है जो फ्री होकर शहर घूमना चाहते हैं. 

बोटिम

दूसरे ऐप का नाम बोटिम है, जो आपके घर परिवार और दोस्तों के साथ आपका संपर्क साधे रखने में सहायता करेगा. क्योंकि, दुबई में व्हाट्सएप कॉलिंग पर बैन है. इसलिए आप बोटिम ऐप के जरिए लोकल और इंटरनेशनल ऑडियो और वीडियो कॉल आसानी से कर सकते हैं. 

कैरीम

अगर आपको दुबई जाकर टैक्सी की सेवा चाहिए तो कैरीम ऐप आपकी सहायता करेगा. जिसके जरिए आप एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर, होटल में खाना मंगवाने का आनंद ले सकते हैं. कैरीम ऐप आपकी दुबई यात्रा के दौरान ट्रैवलिंग को आसान और विश्वसनीय बनाता है और आप इसका उपयोग यातायात, डिलीवरी के लिए अच्छे से कर सकते हैं. 

नोल वे

नोल पे वो चौथा ऐप है जो आपके फोन में दुबई की पहली यात्रा के वक्त आपके पास होना चाहिए. इसके जरिए आप दुबई की जनरल परिवहन सेवाओं का सुविधाजनक उपयोग कर सकते हैं. नोल पे आपको मेट्रो, बस में यात्रा के लिए आपको कार्ड रिचार्ज करने की सुविधा देता है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा की दुबई में ट्रैवलिंग करते हुए आपका टाइम बचेगा. 

दुबई नाउ

दुबई नाउ ऐप अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. इस ऐप के जरिए आप बिल भुगतान से लेकर सरकारी का उपयोग कर सकते हैं. जो दुबई में आपके स्टे को और ज्यादा आसान और रोमांचक बना देगा. क्योंकि, इसके इस्तेमाल से आपके समय की बचत होगी. अगर आप भी दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन पांचों ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके ट्रिप का भरपूर आनंद ले सकते हैं.

