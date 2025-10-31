पाक-चीन की हर हरकत पर भारत की नजर, मालदीव में जहाज तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी कमांडर भी रडार पर

Indian Navy: भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के छह महीने होने पर त्रिशूल अभ्यास शुरू किया गया है. त्रिशूल अभ्यास 13 नवंबर तक चलेगा इसमें नौसेना 20-25 युद्धपोतों के साथ भाग ले रही है. भारतीय वायुसेना 40 लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है. भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की तरफ से यह बड़े स्तर पर किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है. त्रिशूल अभ्यास राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाके में किया जा रहा है, जो पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे हो सकते हैं. भारत की तरफ से किए जा रहे त्रिशूल सैन्य अभ्यास के चलते पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला लिया है.

मालदीव में चीन की तलाश

मीडिया से बातचीत के दौरान वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने त्रिशूल अभ्यास के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी हैं. इस बीच मीडिया द्वारा चीनी जहाज के मालदीव जाने की खबरों पर भी उन्होंने जवाब दिया है. भारतीय नौसेना उप-प्रमुख की तरफ से हिंद महासागर में प्रत्येक चीनी जहाज पर नजर रखे जाने की बात उन्होनें की है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमें उनके बारे में पता की वो क्या कर रहे हैं. दरअसल चीन की तरफ से मालदीव में एक जहाज भेजा को गया है, जिसमें एक पनडुब्बी लगी हुई है जो 7000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में माहिर है और माना जा रहा है कि ये हिंद महासागर में सर्वे काम करने वाली है.

यह भी पढ़ें: कार हादसे के बाद कोमा में गया बॉयफ्रेंड, अचानक उठा और बोला- गर्लफ्रेंड ने किया एक्सीडेंट और फिर...

Add Zee News as a Preferred Source

पाक पहुंचा बांग्लादेश

वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी अधिकारियों के बांग्लादेश दौरे को लेकर भी भारतीय नौसेना की तरफ से जवाब सामने आया है. जिसमें नौसेना के वाइस चीफ की तरफ से कहा गया है 'हम पर भरोसा रखें, हम हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं'. दरअसल, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के अधिकारियों की बांग्लादेश यात्राएं लगातार हो रही है, जिनको लेकर भारत की नजरें उन पर बनी हुई हैं. इन दौरे के दौरान पाकिस्तान के एक सेना कमांडर की तरफ से चिकन नेक के पास के इलाके में जाने की कोशिश लगातार की जा रही है त वहीं बांग्लादेश में ISI की नई सेल खोले जाने की खबरों पर भारत की नजर बनी हुई है.