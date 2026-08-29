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मरघट बना त्रिशूली बाज़ार, मलबे में दबे हैं सैकड़ों लोग, शव रखने की जगहें भी कम पड़ीं; ग्राउंड जीरो से सामने आ रहीं डरावनी तस्वीरें

Nepal Flood Ground Report: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद वहां पर हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं. वहां का त्रिशूली बाजार मरघट बना हुआ है. जबकि सैकड़ों लोग मलबे में दबे हैं. वहां पर शव रखने की जगहें भी कम पड़ गई हैं.

Written ByParivesh VatsyayanEdited ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 01:48 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:49 AM IST
मरघट बना त्रिशूली बाज़ार, मलबे में दबे हैं सैकड़ों लोग, शव रखने की जगहें भी कम पड़ीं; ग्राउंड जीरो से सामने आ रहीं डरावनी तस्वीरें

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