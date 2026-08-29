/मरघट बना त्रिशूली बाज़ार, मलबे में दबे हैं सैकड़ों लोग, शव रखने की जगहें भी कम पड़ीं; ग्राउंड जीरो से सामने आ रहीं डरावनी तस्वीरें

Nepal Flood Ground Report News: नेपाल में 26 अगस्त को तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं. अब एक बार फिर वैसी ही विनाशकारी बाढ़ की आशंका से नेपाल सहमा हुआ है. तिब्बत में चीन ने एक और झील के फटने की चेतावनी दी है. आज उस झील में पानी ओवरफ्लो होने लगा, जिससे नेपाल में फिर से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है. आज आपको जानना चाहिए कि नेपाल ने इस खतरे का सामना किस तरह से किया. नेपाल पर मंडराने वाले इस खतरे की अभी क्या स्थिति है.
नेपाल त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आपको जानना चाहिए कि लोगों के रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा. जो लोग अब तक लापता हैं. उनकी तलाश में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शुक्रवार को जी न्यूज की टीम नेपाल में तबाही वाली उन जगहों पर भी पहुंची जहां पर आज से पहले कोई कैमरा नहीं पहुंचा था. सबसे पहले नेपाल त्रासदी के बड़े अपडेट्स के बारे में जानिए.
नेपाल में मरने वालों की संख्या 547 तक पहुंच गई है. नेपाल में अभी भी 977 लोग लापता हैं. लापता लोगों में 537 विदेशी नागरिक, 45 नेपाली सेना के जवान और 41 नेपाल पुलिसकर्मी शामिल हैं. वहीं तिब्बत में 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है . वहां 558 लोग अब भी लापता हैं.
तिब्बत में लापता लोगों में 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है. अब तक 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. यानी नेपाल और तिब्बत गए 320 नागरिक लापता हैं. इसके अलावा लगभग 100 भारतीय मूल के लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा. ये लोग कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता के बजाय किसी दूसरे देश की राष्ट्रीयता है.
एक अच्छी खबर ये है कि चीन की तरफ मौजूद करीब 400 भारतीय सुरक्षित हैं. जिन्हें भारत वापस लाया जा रहा है. नेपाल की बाढ़ में फंसे 21 भारतीय दिल्ली पहुंच भी गए हैं. ये सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं. वहीं 63 भारतीय नागरिक, जो त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना में काम कर रहे थे, उन्हें भी सुरक्षित बचा लिया गया है.
इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को लेकर है. जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. इस वक्त बड़ी संख्या में लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं. बीतते वक्त के साथ उनके मिलने की उम्मीद भी धूमिल हो रही है. नेपाल के त्रिशूली बाजार इलाके से सैलाब की सबसे डराने वाली तस्वीरें आई थीं. जी न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची. यहां पर लोगों ने जी न्यूज़ की टीम को बताया कि 26 अगस्त को वहां पर क्या क्या हुआ था. कैसे लोगों की आंखों की सामने लोग सैलाब में समा गए.
जिस त्रिशूली बाजार में जाकर जी न्यूज की टीम ने ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है. इस वक्त वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है . आज यहां पर मरघट जैसा सन्नाटा पसरा है. लेकिन 26 अगस्त से पहले ये नेपाल-चीन सीमा जाने वाले मुख्य मार्ग का सबसे अहम ट्रांजिट प्वाइंट था. चीन से आयात होने वाले सामानों से लदे ट्रकों और कंटेनरों की यहां कतारें लगी रहती थीं.
बाजार की सड़कें कपड़ों, आभूषणों और रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानों से भरी थीं. आसपास के पहाड़ी गांवों के हजारों लोग अपनी मुख्य खरीदारी और व्यापार के लिए इसी बाजार पर निर्भर थे. लेकिन अब यहां सब कुछ तबाह हो गया है. यहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है . लेकिन इस सैलाब में फंसे लोगों की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं. जिन्हें चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है.
नेपाल के रसुवा जिले में पूरा मकान सैलाब से घिरा हुआ था. मकान की दो मंजिलें पानी में डूब गई हैं. उफनती नदी मकान के ऊपर तक आ रही है. जिस सैलाब में भारी वाहन बह रहे हैं. उसमें ये मकान टूटा तो सबकी मौत निश्चित है. नेपाल से सिर्फ बुरी खबर नहीं आईं. ये मकान पानी की रफ्तार के सामने नहीं गिरा.
जब सैलाब कम हुआ तो एक और वीडियो सामने आया. जिसमें ये पूरा परिवार सुरक्षित था. जहां तक सैलाब था वहां तक दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा. लेकिन मकान के पोल और उस पर टिकी तीसरी मंजिल खड़ी रही . बाद में इन लोगों को सेना ने नीचे उतारा.
#DNAमित्रों | झील से पानी का ओवरफ्लो कैसे हुआ? नेपाल में भीषण तबाही की 'आंखों देखी'
नेपाल के त्रिशूली से ZEE NEWS की रिपोर्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Nepal #China #NepalFlood @rahulsinhatv pic.twitter.com/MMWluTRd1u
— Zee News (@ZeeNews) August 28, 2026
जिस तरह की त्रासदी में ये परिवार बच गया. उसी त्रासदी ने नेपाल में सैकड़ों लोगों की जान ले ली है. 26 अगस्त को आए सैलाब के बाद आज 28 अगस्त को भी नेपाल में ऐसी ही त्रासदी का अलर्ट जारी किया गया. चीन ने तिब्बत में एक और झील बनने की जानकारी दी थी. इस झील में 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो गया है. आज इस झील का पानी बढ़कर 25 लाख क्यूबिक मीटर हो गया. चीन ने इस झील का एक ड्रोन वीडियो भी जारी किया.
चीन के अधिकारियों द्वारा जारी ड्रोन फुटेज में नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर के मलबे से बनी ये झील दिखाई गई है. यह झील इस सप्ताह एक ग्लेशियर टूटने के बाद तैयार हुई थी. जिसमें मलबे ने नदी का रास्ता रोककर एक प्राकृतिक बांध बना दिया है. आज सुबह ये झील ओवरफ्लो हो गई, जिसके बाद नेपाल में नीचे की ओर नए सिरे से बाढ़ की आशंका पैदा हो गई.
चीन ने भी झील के ओवरफ्लो होने के बाद फौरन रेस्क्यू का काम रोक दिया. इस वक्त तिब्बत में 500 से ज्यादा लोग लापता हैं. लेकिन दोबारा वैसी ही अनहोनी की आशंका की वजह से लोगों को तलाश करने का काम बंद करना पड़ा.
नेपाल में इस अलर्ट और नदी के जलस्तर बढ़ने का असर चीन से भी ज्यादा दिखाई दिया. ग्लेशियर के मलबे से बनी यह प्राकृतिक झील अगर अपना बांध तोड़ देती, तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर बहता, जिससे नेपाल के निचले इलाकों में और गंभीर फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो जाता. इसके बाद फौरन नेपाल में भी रेस्क्यू का काम बंद कर दिया गया.
इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है. नेपाल में चीन की तरफ से एक बार फिर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है. चीन के इलाके से भोटेकोशी नदी में फिर से जलस्तर बढ़ने और उफान आने की खबर मिल रही है . रसुवा पुलिस को रात 8 बजकर 54 मिनट पर चीन की ओर से भोटेकोशी में आई बाढ़ की आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुई. जिसके बाद त्रिशूली नदी के निचले इलाकों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.
इससे पहले आज दोपहर जिस वक्त नेपाल में दोबारा सैलाब के खतरे की चेतावनी से अफरा तफरी मची. उस वक्त जी मीडिया की टीम नेपाल के प्रभावित इलाकों में मौजूद थी.
झील से पानी ओवरफ्लो होने के बाद इसके अचानक टूटने की आशंका बढ़ गई थी. जिसके बाद तीन घंटे तक रेस्क्यू के काम को रोक कर रखा गया. अधिकारियों ने नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थिति का आकलन किया. जिसके बाद रेस्क्यू के काम को फिर से शुरू कर दिया गया है. झील की स्थिति पर लगातार नजर बनाकर रखी जा रही है . क्योंकि पानी बढ़ा तो झील के टूटने का खतरा भी बढ़ जाएगा.
इस बीच तबाही की कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई हैं. जिनकी तुलना 19 अप्रैल 2024 की स्थिति से की गई है. रसुवागढ़ी क्रासिंग की नई सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल-चीन सीमा पर आई हिमालयी फ्लैश फ्लड से हुई भारी तबाही साफ साफ दिख रही है. तस्वीरों में रसुवागढ़ी सीमा क्रॉसिंग लगभग पूरी तरह मिटी हुई दिखाई दे रही है.
जबकि बाढ़ से पहले 19 अप्रैल 2024 की यहीं की तस्वीर में एक बड़ी बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही थी. सीमा क्षेत्र तक जाने वाली सड़कें स्पष्ट रूप से मौजूद थे. पक्के और विकसित क्षेत्र दिखाई दे रहे थे. इसके अलावा नदी के किनारे कई बुनियादी ढांचे भी मौजूद थे.
जबकि बाढ़ के बाद 27 अगस्त 2026 की तस्वीर में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. सीमा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा चट्टानों, कीचड़ और मलबे से ढक गया है. पहले दिखाई देने वाली अधिकांश इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा गायब हो चुका है या मलबे के नीचे दब गया है. सड़कें और पक्के क्षेत्र भी मलबे के नीचे दिखाई नहीं दे रहे.
रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जहां जहां सैलाब आया..वहां वहां सब कुछ खत्म हो गया . आज जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर उन लोगों से भी बात की. जिनकी आंखों के सामने इस सैलाब ने उनके परिवार और रोजगार को छीन लिया.
हमने आपको नेपाल के नागरिक श्रवण गुप्ता और उनके दोस्त की जो कहानी दिखाई..वो आंखें नम करने वाली हैं. इस सैलाब ने कई लोगों के पूरे परिवार को खत्म कर दिया. जिनके अपनों की जिंदगी बच गई..उनके सामने रोजी रोटी का संकट है. इस सैलाब की वजह से नेपाल के चीन की सीमा से सटे इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है.
नेपाल-चीन व्यापार और आवाजाही का मुख्य मार्ग पूरी तरह कट गया है. नुवाकोट से रसुवागढ़ी बॉर्डर तक का पूरा 42 किलोमीटर लंबा हाईवे कई जगहों से बह गया है. सैलाब के कारण लगभग 35 पक्के पुल और 45 सस्पेंशन पुल बह गए या नष्ट हो गए हैं. इसके अलावा भोटेकोशी और त्रिशूली नदी कॉरिडोर पर बने 14 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल क्षमता लगभग 748 मेगावाट थी.
उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है. इस मुश्किल वक्त में भारत से लगातार नेपाल को मदद भेजी जा रही है . भारत सरकार ने नेपाल को बेली ब्रिज और उनसे जुड़े तकनीकी दल उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है, ताकि नेपाल के प्रभावित हिस्सों में सड़क और संपर्क व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके.
नेपाल के अधिकारियों को जरूरी उपकरणों के साथ NDRF की टीमें भेजने का प्रस्ताव भी दिया गया है. इससे रेस्क्यू आपरेशन को तेज करने में मदद मिलेगी. यानी मुश्किल वक्त में भारत अपने मित्र देश नेपाल की पूरी मदद कर रहा है.
इस बीच नेपाल एक और संकट का सामना कर रहा है. नेपाल के अस्पतालों में केवल 300 से 350 शवों को रखने की क्षमता है, जिससे बड़ी आपदाओं के दौरान शवों के प्रबंधन में भारी चुनौती पैदा हो रही है. चितवन इलाके में मिले 178 में से केवल 3 शवों की पहचान हो सकी है, जबकि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में 25 में से मात्र 4 शवों की पहचान हो पाई है.
नेपाल पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भोटकोशी में आई भीषण बाढ़ के बाद 489 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश की पहचान नहीं हुई है और शव मिलने का सिलसिला जारी है. ऐसे में शवों को सुरक्षित रखना भी नेपाल के लिए बड़ी चुनौती है.