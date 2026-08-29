/मरघट बना त्रिशूली बाज़ार, मलबे में दबे हैं सैकड़ों लोग, शव रखने की जगहें भी कम पड़ीं; ग्राउंड जीरो से सामने आ रहीं डरावनी तस्वीरें

इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को लेकर है. जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. इस वक्त बड़ी संख्या में लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं. बीतते वक्त के साथ उनके मिलने की उम्मीद भी धूमिल हो रही है. नेपाल के त्रिशूली बाजार इलाके से सैलाब की सबसे डराने वाली तस्वीरें आई थीं. जी न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची. यहां पर लोगों ने जी न्यूज़ की टीम को बताया कि 26 अगस्त को वहां पर क्या क्या हुआ था. कैसे लोगों की आंखों की सामने लोग सैलाब में समा गए.