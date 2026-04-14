तुर्किये के स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में 16 लोग घायल; पुलिस के पकड़ते ही हमलावर ने खुद को भी उड़ाया

Firing in School in Turkiye: तुर्किये से एक दर्दनाक खबर सामने आयी है. दक्षिणपूर्वी तुर्किये के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है. बंदूकधारी बदमाशों ने ताड़तोड़ गोलियां चलाई है, जिसमें कम से कम 16 लोगों के घायल होने की सूचना है. रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर ने खुद को गोली मार ली.

गवर्नर ने क्या कहा?

गवर्नर हसन सिल्डक ने बताया कि मंगलवार को दक्षिणी तुर्किये के एक स्कूल में एक बदमाश अचानक पहुंचा और ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी. इस गोलीबारी में शिक्षक छात्रों समेत कम से कम 16 लोगों की घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस ने पूरे स्कूल को सील कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

कैसे स्कूल में दाखिल हुआ बदमाश?

गर्वनर ने एक बयान में बताया कि 18 वर्षीय हमलावर ने सिवेरेक शहर के एक वोकेशनल हाई स्कूल में शॉटगन से गोलीबारी शुरू कर दी; उसने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और फिर इमारत के अंदर चला गया. इस गोलीबारी में 10 छात्र, चार शिक्षक, एक कैंटिन कर्मचारी और एक पुलिस अधिकारी घायल हैं. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब हमलवार को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने खुद को गोली मार ली.

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हमले की वजह की जांच जारी

अधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि हमलावर ने गोलियां क्यों चलाईं, इसकी असल वजह नहीं पता चल पाई है. तुर्किये में ऐसे स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं काफी कम होती हैं. जिसके कारण इस हादसे ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं.

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