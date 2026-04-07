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Hindi NewsदुनियाIran War: ईरान के साथ खुलकर आया तुर्किये, फ्रांस ने अमेरिका को याद दिलाया कानून; किस ओर जा रहा मिडिल ईस्ट वॉर?

Iran War: ईरान के साथ खुलकर आया तुर्किये, फ्रांस ने अमेरिका को याद दिलाया कानून; किस ओर जा रहा मिडिल ईस्ट वॉर?

Israel-Iran War: ईरान और अमेरिका की जंग अब बेहद विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई है. कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा कि यह जंग अब किस करवट लेगी. तुर्किये ने ऐलान कर दिया है कि वह ईरान के साथ खड़ा है. जबकि अन्य कई देशों ने जंग को खत्म करने पर जोर दिया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:04 PM IST
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Iran War: ईरान के साथ खुलकर आया तुर्किये, फ्रांस ने अमेरिका को याद दिलाया कानून; किस ओर जा रहा मिडिल ईस्ट वॉर?

Iran-US War: अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग अब सबसे विस्फोटक मोड़ पर आ गई है. यानी मामला अब आर या पार का हो चुका है. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे विध्वंसक चेतावनी देते हुए कहा है कि आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा. हालांकि, अब जब पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन हो गया है, जहां अलग, ज्यादा समझदार और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं. 

वेंस बोले- अब ईरानियों के पाले में गेंद

दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अब गेंद ईरानियों के पाले में है.युद्ध शुरू होने से पहले भी ईरानी बातचीत करने में बहुत तेज नहीं थे, और अब तो वे बिल्कुल भी तेज नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'हम मानते हैं कि कभी-कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमें जवाब जरूर मिलेगा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक. आज रात 8 बजे तक हमें ईरानियों से जवाब मिल जाएगा. मुझे उम्मीद है कि वे सही जवाब देंगे, क्योंकि हम असल में एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां तेल और गैस का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो, जहां लोग अपने घरों को गर्म और ठंडा रखने का खर्च उठा सकें, और जहां लोग काम पर जाने के लिए आने-जाने का खर्च उठा सकें.'

दो धड़ों में बंट गई दुनिया

लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर अब दुनिया दो धड़ों में बंट गई है. यानी कुछ देश ऐसे हैं जो खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं तो कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने जंग से पल्ला झाड़ लिया है और किसी भी तरह वह चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए. वह अमेरिका के रुख की निंदा भी कर रहे हैं. पहले बात करते हैं तुर्किये की. तुर्किये की मीडिया ने साफ कहा है कि वह इस्लामिक स्टेट के सदस्यों के साथ खड़ा है. यानी वह ईरान का ही साथ देगा. जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट के चल रहे हैं, इस बयान के मायने बेहद अहम हो जाते हैं. इससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क अमेरिका की इस जंग से पल्ला झाड़ चुके हैं. यानी जब अमेरिका को मिडिल ईस्ट अपने हथियार और अन्य सामग्रियां पहुंचानी थीं, तो इन्होंने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था. 

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क्या है फ्रांस का रुख

इसके अलावा, फ्रांस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे पर अमेरिका का कोई भी हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और इससे स्थिति खतरनाक रूप से बिगड़ सकती है. मंगलवार को 'फ्रांस इन्फो' से बात करते हुए जीन-यवेस ले ड्रियन ने कहा कि ऐसे हमलों के गंभीर परिणाम होंगे. उनकी यह टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम खत्म होने से पहले आई है.

कतर बोला- इसमें किसी की जीत नहीं होगी

जबकि कतर ने क्षेत्र के हालातों पर चिंता जताई है.  कतर ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यह क्षेत्र एक 'बेकाबू' स्थिति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध दूसरे महीने भी जारी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान किसी समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो वह वहां के नागरिक बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे.

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने दोहा में कहा कि उनके देश ने 2023 की शुरुआत में ही चेतावनी दी थी कि अगर तनाव को बिना रोक-टोक बढ़ने दिया गया, तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी. यह क्षेत्र अब उसी बिंदु पर पहुंचने की कगार पर है. उन्होंने यह भी कहा कि दोहा सभी पक्षों से आग्रह करता है कि वे कोई समाधान निकालें और बहुत देर होने से पहले युद्ध को खत्म करें. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर यह युद्ध जारी रहा, तो इसमें किसी की भी जीत नहीं होगी.'

'बुरे दौर से गुजर रहा यूरोप'

वहीं युद्ध की मार हंगरी पर भी पड़ रही है. हंगरी के पीएम ने कहा, 'यूरोप अब तक के सबसे बुरे ऊर्जा संकटों में से एक की ओर बढ़ रहा है. हम कीमतों में भारी बढ़ोतरी देख रहे हैं, और अगर हमने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, तो हमें ऊर्जा, तेल और गैस की किल्लत का सामना करना पड़ेगा.'

ईरान ने बंद किए बातचीत के दरवाजे

सऊदी अरब से ईरान की तनातनी किसी से छिपी नहीं है. मंगलवार को भी ईरान ने एक मिसाइल सऊदी अरब पर दाग दी. ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं. ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत चाहता है. वहीं पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ खड़े होने की धमकी दी है. रॉयटर्स ने पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान चल रही बातचीत में नरमी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी पहले से तय शर्तों पर अड़ा हुआ है.

संघर्ष बढ़ा तो जंग में उतरेगा पाकिस्तान

एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र ने एजेंसी को बताया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए जोरदार कोशिशें की जा रही हैं. इसके विपरीत, पाकिस्तानी सूत्रों ने चेतावनी दी कि सऊदी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए ईरानी मिसाइल हमले बातचीत की प्रक्रिया को पटरी से उतार सकते हैं, यह देखते हुए कि इस तनाव का जारी रहना तनाव कम होने की संभावनाओं में बाधा डाल सकता है.

रॉयटर्स ने एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि अगर संघर्ष बढ़ता है, तो इस्लामाबाद संयुक्त रक्षा संधि के तहत सऊदी अरब का साथ देगा. यह इस बात का संकेत है कि अगर हालात सैन्य रूप से बिगड़ते हैं, तो पाकिस्तान भी इस टकराव में शामिल हो सकता है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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