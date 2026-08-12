/क्या 2028 में फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? तीसरे कार्यकाल को लेकर तोड़ी चुप्पी

Donald Trump 2028 Election: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल (Third Term) के लिए चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह 2028 में एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन अमेरिकी संविधान और कानून इस राह में एक बहुत बड़ी और सख्त रुकावट हैं. 2016 और फिर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और चुनावी रैलियों में समर्थकों के नारों के बाद 2028 के चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए ट्रंप ने संविधान की सीमाओं को स्वीकार किया है.
जॉइंट बेस एंड्रयूज पर एयर फोर्स वन से उतरने के बाद जब पत्रकारों ने ट्रंप से सीधे सवाल किया कि क्या वह सच में तीसरे कार्यकाल के लिए सीरियस हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हर कोई मुझसे यह सवाल पूछता है. आज रात भी एक कार्यक्रम में लोग '2028' के नारे लगा रहे थे. मैं चुनाव लड़ना पसंद करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि इस पर कानून बहुत सख्त है. ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि क्या वह किसी कानूनी चुनौती या संवैधानिक संशोधन के जरिए इस सीमा को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान कानून बेहद मजबूत है.
अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन किसी भी व्यक्ति को दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने से रोकता है. 1951 में पास किए गए इस संशोधन के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता. यह कानून पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के लगातार चार बार चुने जाने के बाद लाया गया था, ताकि सत्ता का केंद्रीकरण न हो सके. इस सीमा को हटाने के लिए अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत या दो-तिहाई राज्यों की विधानसभाओं से नया प्रस्ताव पारित कराना होगा, जिसके बाद तीन-चौथाई (38 राज्यों) की मंजूरी जरूरी होगी जो मौजूदा राजनीतिक माहौल में लगभग असंभव माना जाता है.
अपनी हालिया विदेश यात्राओं और तुर्किये दौरे के दौरान बरती गई कड़ी सुरक्षा सावधानियों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगातार गंभीर धमकियां मिल रही हैं. सुरक्षा इंतजामों पर ट्रंप ने कहा कि मुझे बहुत सारी धमकियां मिलती हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी भी नहीं है. मैं सीक्रेट सर्विस और सेना की सलाह पर ही अपने सारे यात्रा इंतजाम तय करता हूं.
ग्लोबल मुद्दों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग पर पूरी तरह से अमेरिका का ही दबदबा है और अमेरिकी नौसेना की ताकत की तारीफ करते हुए कहा कि इस स्ट्रेट पर किसी और का नहीं, बल्कि सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल है. वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ईरान पर विश्वास है, तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि उन्हें ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. बातचीत के आखिर में ट्रंप ने अमेरिकी शेयर बाजार की तेजी और रोजगार के नए अवसरों का विशेष रूप से जिक्र करते हुए देश की आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत और शानदार बताया.