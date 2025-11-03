Advertisement
क्या खामेनेई की शर्त मानेंगे ट्रंप? ईरान ने US के अहंकारी रवैये पर फिर उठाया सवाल

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि उनका देश तभी अमेरिका के साथ सहयोग पर विचार करेगा जब वाशिंगटन अपनी क्षेत्रीय नीतियों में बदलाव करेगा, जिसमें इजरायल को समर्थन समाप्त करना भी शामिल है. खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को इजरायल के प्रति अपना समर्थन पूरी तरह से समाप्त करना होगा, क्षेत्र से अपने सैन्य अड्डे हटाने होंगे और क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप बंद करना होगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:15 PM IST
Ayatollah Ali Khamenei: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार को कहा कि तेहरान तभी अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग पर विचार करेगा, जब वाशिंगटन अपनी क्षेत्रीय नीतियों में बुनियादी बदलाव करेगा जिसमें इजरायल को दिया जाने वाला समर्थन समाप्त करना भी शामिल है. खामेनेई ने कहा कि यदि वे जायोनी शासन (इजरायल) के प्रति समर्थन पूरी तरह त्याग दें, क्षेत्र से अपने सैन्य अड्डे हटा लें और यहां के मामलों में हस्तक्षेप बंद करें, तो सहयोग की संभावना पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका का अहंकारी रवैया अधीनता के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता. खामेनेई ने अपने संबोधन में कहा कि यदि देश इतना मजबूत हो जाए कि दुश्मन को मुकाबले में केवल नुकसान दिखे, तो वही सच्ची सुरक्षा है. यह बयान तेहरान में छात्रों के साथ आयोजित एक सभा में दिया गया, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी.

अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला 

बता दें, पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर रहा. जून के मध्य में इजरायल ने ईरान पर बमबारी अभियान शुरू किया था जिसके जवाब में तेहरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार किया. इस संघर्ष में अमेरिका ने भी कुछ समय के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था. लगभग 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद 24 जून से युद्धविराम लागू है. इस संघर्ष के चलते ईरान और अमेरिका के बीच अप्रैल में शुरू हुई परमाणु वार्ता भी ठप हो गई.

बता दें, ईरान लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, खासकर 2018 में अमेरिका द्वारा परमाणु समझौते (JCPOA) से हटने और प्रतिबंध दोबारा लागू करने के बाद. हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने स्नैपबैक तंत्र के तहत इन प्रतिबंधों को पुनः लागू किया. रविवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन केवल परमाणु कार्यक्रम पर. उन्होंने साफ किया कि ईरान अपनी मिसाइल क्षमताओं पर किसी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है. अराघची ने कहा कि वार्ता तब शुरू होगी जब अमेरिका समान स्तर पर और आपसी हितों के आधार पर बात करने को तैयार होगा. वे जल्दबाजी में नहीं हैं, और हम भी नहीं. 

