क्या है 'ट्रंप अकाउंट'? अमेरिका में जन्मे हर बच्चे को मिलेंगे $1000? भारतीय माता-पिता के लिए क्या हैं नियम

क्या है ‘ट्रंप अकाउंट’? अमेरिका में जन्मे हर बच्चे को मिलेंगे $1000? भारतीय माता-पिता के लिए क्या हैं नियम

What is Trump Account? अमेरिकी राष्ट्रपति की ‘ट्रंप खाता’ योजना के तहत 2025-2028 के बीच अमेरिका में जन्मे प्रत्येक पात्र नवजात के नाम 1000 डॉलर का टैक्स फ्री निवेश खाता खोला जाएगा. आइए जानते है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या-क्या आवश्यक शर्ते होंगी... 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:22 AM IST
Trump Account: अमेरिका में जन्म लेने वाले हर नवजात के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नई पहल ‘ट्रंप अकाउंट’ (Trump Account) की घोषणा की है. इस योजना के तहत अमेरिकी सरकार देश में पैदा हुए प्रत्येक पात्र बच्चे के नाम पर एक कर-मुक्त निवेश खाता खोलेगी, जिसमें जन्म के समय ही 1000 डॉलर की प्रारंभिक राशि जमा की जाएगी.

अमेरिकी सरकार ने इस योजना को बच्चों को कर्ज के बजाय संपत्ति के साथ जीवन की शुरुआत देने की पहल बताया गया है. सरकार का दावा है कि लंबे समय तक निवेश और अतिरिक्त योगदान के जरिए यह राशि बच्चे के वयस्क होने तक एक बड़ी वित्तीय पूंजी में बदल सकती है.

जानिए क्या है ‘ट्रंप खाता’ योजना?

‘ट्रंप खाता’ एक दीर्घकालिक, टैक्स-फ्री निवेश खाता होगा, जिसे अमेरिका में जन्म लेने वाले हर पात्र नवजात के लिए खोला जाएगा. सरकार जन्म के समय खाते में 1000 डॉलर जमा करेगी. इसके बाद माता-पिता, परिवार, नियोक्ता, राज्य सरकार या अन्य दानदाता इस खाते में अतिरिक्त योगदान कर सकेंगे. रिपोर्टों के अनुसार, सालाना अधिकतम 5000 डॉलर तक जमा करने की अनुमति होगी.

यह राशि बाजार-आधारित निवेश विकल्पों में लगाई जाएगी, जिससे कंपाउंडिंग के जरिए समय के साथ इसका मूल्य बढ़ेगा. अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि नियमित योगदान की स्थिति में बच्चे के 18 वर्ष का होने तक खाते में कम से कम 50000 डॉलर जमा हो चुके होंगे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में शुरुआती उम्र से आर्थिक सुरक्षा की नींव रखना है. अमेरिकी सरकार का तर्क है कि यदि हर बच्चा जन्म के साथ ही निवेश खाता पाता है, तो वह उच्च शिक्षा, पहला घर खरीदने या व्यवसाय शुरू करने जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए मजबूत वित्तीय आधार के साथ जीवन की शुरुआत करेगा.

ट्रंप अकाउंट के लिए क्या है एलिजिबिलिटी?

‘ट्रंप खाता’ योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जिनके अनुसार,

1. बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 के बीच होना चाहिए.
2. जन्म के समय बच्चा अमेरिकी नागरिक होना चाहिए.
3. बच्चे के पास वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर होना अनिवार्य है.
4. माता-पिता या अभिभावक को खाते की सक्रियता से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.

इन शर्तों को पूरा करने वाले बच्चों के लिए खाता स्वचालित रूप से खोला जाएगा.

‘ट्रंप खाते’ के लिए कौन नहीं होगा पात्र?

अमेरिकी सरकार के अनुसार, कुछ श्रेणियों के बच्चे इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे:

1. पात्रता अवधि से पहले या बाद में जन्मे बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
2. जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं उनके बच्चों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
3. जिनके पास वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है उन लोगों के बच्चों को भी ये लाभ नहीं मिलेगा.
4. जिन बच्चों के माता-पिता आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
5. अमेरिकी सरकार के अनुसार, जिनके खाते में गलत या अधूरी जानकारी दी गई होगी उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अमेरिका में रहने वाले भारतीय माता-पिता के लिए क्या नियम हैं?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के माता-पिता के बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे? जानकारी के अनुसार, यदि कोई भारतीय दंपति अमेरिका में रह रहा है और उनका बच्चा वहीं जन्म लेता है, तो जन्म के समय अमेरिकी नागरिकता मिलने की स्थिति में वह बच्चा ‘ट्रंप खाता’ योजना के लिए पात्र होगा.

अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा आमतौर पर नागरिकता प्राप्त करता है, बशर्ते कानूनी शर्तें पूरी हों. ऐसे में, यदि बच्चे के पास वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर है और माता-पिता समय पर खाता सक्रिय कराते हैं, तो वह योजना का लाभ ले सकता है. हालांकि, माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दस्तावेज और औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाएं.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Trump Account

