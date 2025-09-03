जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन को साथ देख चिढ़े ट्रंप, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप

China Military Parade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बौखलाए हुए हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरू होते ही पहले भारत, चीन समेत कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए. वहीं अब जब सभी देश एकसाथ एकजुट हुए तो उनकी लाचारी का कोई अंदाजा नहीं है. उन्होंने हाल ही में चीन के एक कार्यक्रम को लेकर वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना की है. बता दें कि बुधवार 3 सितंबर 2025 को चीन में सैन्य परेड का आयोजन हुआ, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को आमंत्रित किया गया था. इसको लेकर ट्रंप को बड़ी मिर्ची लगी है.

ट्रंप का जिनपिंग पर आरोप

ट्रंप ने जिनपिंग पर व्यंग्यात्मक प्रहार करते हुए उनसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के प्रति अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त करने के लिए कहा. इसके साथ ही उन्होंने जिनपिंग पर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा,'राष्ट्रपति शी और चीन के अद्भुत लोगों के लिए यह दिन बहुत ही शानदार और स्थायी हो. व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं.'

ट्रंप ने की शी जिनपिंग की आलोचना

अपने पोस्ट में ट्रंप ने शी जिनपिंग की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने चीन को एक बेहद अमित्र विदेशी आक्रमणकारी से स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी. उन्होंने लिखा,' चीन की विजय और गौरव की खोज में कई अमेरिकी शहीद हुए. मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और याद दिया जाएगा. राष्ट्रपति शी और चीन के अद्भुत लोगों के लिए यह दिन बेहद यादगार हो.'

चीन की मिलिट्री परेड

बता दें कि चीन ने बुधवार 3 सितंबर 2025 को द्वितीय विश्व युद्ध की के खत्म होने की 80वीं वर्षगांठ पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया. इस दौरान चीनी सेना ने पहला बार दुनिया को अपने फाइटर जेट्स, मिसाइलों और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता से जुड़े कुछ आधुनिक हथियार दिखाए. इस कार्यक्रम में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिडिल ईस्ट और ईरान के नेता शामिल रहे.

FAQ

डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग पर क्या आरोप लगाया है?

ट्रंप ने शी जिनपिंग पर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है.

चीन के सैन्य परेड में कौन-कौन से नेता शामिल हुए?

चीन के सैन्य परेड में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिडिल ईस्ट और ईरान के नेता शामिल हुए.