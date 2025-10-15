अब सोयाबीन बनेगा चीन-अमेरिका के ट्रेड वॉर का हथियार, जिनपिंग पर भड़के ट्रंप, बता दिया शत्रु

Trump Accuses China: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि चीन US और अर्जेंटिना के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है.
America-China Relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 को चीन पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बदले साउथ अमेरिकी देश से सोयाबीन खरीदकर US और अर्जेंटिना के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चीन को दरार डालना पसंद है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सोयाबीन को लेकर चीन के लिए चेतावनी जारी करते हुए इस कदम को आर्थिक रूप से शत्रुतापूर्ण बताया.
ट्रंप ने कैबिनेट रूम में अपने कैबिनेट सदस्यों और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ पत्रकारों से कहा,' मैं यही कहूंगा. चीन को दरार डालना पसंद है.' जब अमेरिकी जहाजों पर चीनी बंदरगाह शुल्क लगाए जाने से संबंधित रिपोर्टों के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने उनके महत्व को कम करके आंका. उन्होंने कहा,' मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक है. यह चीन है और यह स्वाभाविक है. अन्या इसका कोई मतलब नहीं होगा.'
ट्रंप ने चीन को अमेरिकी सोयाबीन खरीदने से मना करने पर चेतावनी जारी की और उसके इस कदम को आर्थिक रूप से शत्रुतापूर्ण कदम बताया. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा,' मेरा मानना है कि चीन ने जानबूझकर हमारा सोयाबीन न खरीदना और हमारे सोयाबीन किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करना आर्थिक रूप से प्रतिकूल कदम है. हम बदले की कार्रवाई के तौर पर चीन के साथ कुकिंग ऑयल और अन्य व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े अपने व्यापार को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं.'
बता दें कि ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब चीन-अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव अधिक बढ़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पहले चीनी पोर्ट्स पर आने वाले अमेरिकी जहाजों पर नए विशेष बंदरगाह शुल्क लगाने की घोषणा की थी. 14 अक्टूबर 2025 से लागू हुए इस फैसले ने मौजूदा व्यापारिक गतिरोध को अधिक बढ़ा दिया है. 'ग्लोबल टाईम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार का कहना है कि यह नया उपाय चीनी शिपिंग इंडस्ट्री और व्यवसायों के लीगल राईट्स और हितों की रक्षा करते हुए इंटरनेशनल शिपिंग में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है.
