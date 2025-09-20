H-1B Visa पर ट्रंप ने लगाई 88 लाख रुपये की नई फीस, अमेरिका में नौकरी का सपना अब और महंगा

Trump on H-1B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. ट्रंप के हालिया फैसले को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है. अब ये पुष्टि हो चुकी है कि ट्रंप नई कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर की नई फीस यानी करीब 88 लाख रुपये जोड़ने जा रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप अपने इस फैसले पर जल्द ही प्रोक्लेमेशन (घोषणा) पर साइन कर सकते हैं.

Trump to Add New $100,000 Fee for H-1B Visas in Latest Crackdownhttps://t.co/Xkxytm0NXY — Karoline Leavitt (@PressSec) September 19, 2025

भारत को परेशान करने का नया हथकंडा?

ट्रंप 2.0 में अमेरिका के H-1B वीजा सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे सीधा असर भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ना तय हो गया है. दरअसल अमेरिका में अब तक जो वीजा जारी करता था, उनका अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता था, जिसे बदलकर अब वेतन-आधारित चयन प्रक्रिया (wage-based selection) लागू करने की बात कही जा रही है. दूसरी ओर 83 लाख रुपये की फीस आवेदन करते समय देना सबके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि नए फैसले के तहत, कोई भी विदेशी पेशेवर H-1B वीजा के लिए तभी योग्य होगा जब वह नई फीस अदा करेगा. दूसरा सैलरी के हिसाब से प्राथमिकता मिलने से बहुत से प्रोफेशनल्स खासकर फ्रेशर्स को अमेरिका में नौकरी करने का सपना ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा.

भारतीय आईटी पेशेवरों को झटका

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारतीय प्रोफेशनल्स को 191,000 H-1B वीजा जारी किए गए थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 207,000 पहुंचा इनमें ज्यादातर आईटी, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स थे. अब नये नियम के एक्टिवेट होने के बाद सीनियर को आंशिक फायदा होगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए 83 लाख की एक्स्ट्रा फीस लगाकर वहां नौकरी हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए यह वीजा बहुत अहम माना जाता है.

फिलहाल वर्तमान में हर साल 85 हजार वीजा जारी किए जाते हैं, जिनके लिए वर्कर्स का सेलेक्शन लॉटरी के माध्यम से होता था. लेकिन सैलरी के हिसाब से वीजा मिलेगा तो ये बुरी खबर होगी क्योंकि भारतीय इस वीजा को पाने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि इसका 70 फीसदी उन्हें ही मिला है.