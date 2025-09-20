H-1B Visa पर ट्रंप ने लगाई 88 लाख रुपये की नई फीस, अमेरिका में नौकरी का सपना अब और महंगा
Advertisement
trendingNow12929282
Hindi Newsबिजनेस

H-1B Visa पर ट्रंप ने लगाई 88 लाख रुपये की नई फीस, अमेरिका में नौकरी का सपना अब और महंगा

H-1b-visa-program: व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नवीनतम कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपये का नया शुल्क जोड़ने जा रहे हैं.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

H-1B Visa पर ट्रंप ने लगाई 88 लाख रुपये की नई फीस, अमेरिका में नौकरी का सपना अब और महंगा

Trump on H-1B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. ट्रंप के हालिया फैसले को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है. अब ये पुष्टि हो चुकी है कि ट्रंप नई कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर की नई फीस यानी करीब 88 लाख रुपये जोड़ने जा रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप अपने इस फैसले पर जल्द ही प्रोक्लेमेशन (घोषणा) पर साइन कर सकते हैं.

भारत को परेशान करने का नया हथकंडा?

ट्रंप 2.0 में अमेरिका के H-1B वीजा सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे सीधा असर भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ना तय हो गया है. दरअसल अमेरिका में अब तक जो वीजा जारी करता था, उनका अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता था, जिसे बदलकर अब वेतन-आधारित चयन प्रक्रिया (wage-based selection) लागू करने की बात कही जा रही है. दूसरी ओर 83 लाख रुपये की फीस आवेदन करते समय देना सबके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि नए फैसले के तहत, कोई भी विदेशी पेशेवर H-1B वीजा के लिए तभी योग्य होगा जब वह नई फीस अदा करेगा. दूसरा सैलरी के हिसाब से प्राथमिकता मिलने से बहुत से प्रोफेशनल्स खासकर फ्रेशर्स को अमेरिका में नौकरी करने का सपना ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा. 

भारतीय आईटी पेशेवरों को झटका

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारतीय प्रोफेशनल्स को 191,000 H-1B वीजा जारी किए गए थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 207,000 पहुंचा इनमें ज्यादातर आईटी, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स थे. अब नये नियम के एक्टिवेट होने के बाद सीनियर को आंशिक फायदा होगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए 83 लाख की एक्स्ट्रा फीस लगाकर वहां नौकरी हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए यह वीजा बहुत अहम माना जाता है.

फिलहाल वर्तमान में हर साल 85 हजार वीजा जारी किए जाते हैं, जिनके लिए वर्कर्स का सेलेक्शन लॉटरी के माध्यम से होता था. लेकिन सैलरी के हिसाब से वीजा मिलेगा तो ये बुरी खबर होगी क्योंकि भारतीय इस वीजा को पाने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि इसका 70 फीसदी उन्हें ही मिला है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

H-1B visa

Trending news

किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, देश के मान से खिलवाड़ का ये पहला केस नहीं
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, देश के मान से खिलवाड़ का ये पहला केस नहीं
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
DNA Analysis
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
DNA Analysis
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
Bengaluru
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
;