विदेशी छात्रों ने किया फिलिस्तीन का समर्थन, ट्रंप सरकार ने धमकाया; कोर्ट ने अमेरिकी सरकार को फटकारा

अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने पर ट्रंप सरकार ने कई विदेशी छात्रों का वीजा रद्द कर दिया. कुछ छात्रों की गिरफ्तारी भी की है. इसमें कोलंबिया, जॉर्जटाउन, तुफ़्ट्स यूनिवर्सिटी के 5 छात्र शामिल हैं. इस मामले में अमेरिकी फेडरल जज विलियम यंग ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फिलिस्तीनी समर्थक कैंपस कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई गैरकानूनी थी. ट्रंप प्रशासन विदेशी छात्रों की आवाज को दबाना बंद करे.

जज ने ये साफतौर पर कहा कि सरकार विदेश से आने वाले छात्रों और शिक्षकों को उनके विचारों के लिए देश से बाहर नहीं निकाल सकती है, न ही उनका वीजा रद्द कर सकती है या गिरफ्तार कर सकती है. ऐसा करना सीधे तौर पर संविधान के पहले संशोधन का उल्लंघन है. लेकिन होम सिक्योरिटी मिनिस्टर क्रिस्टी नोएम और फॉरन मिनिस्टर मार्को रुबियो ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की कार्रवाई की.

मामला क्या था?

ट्रंप प्रशासन ने गाजा युद्ध के बाद कुछ विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन कर रहे फिलिस्तीनी छात्रों और शिक्षकों को 'विदेश नीति के लिए खतरा' बताकर वीजा रद्द करने और उन्हें निष्कासित करने की कार्रवाई शुरू की थी. छात्रों का आरोप था कि वे शांति से अपने राजनीतिक विचारों को रख रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसके आधार पर दंडित करने की कोशिश की. जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा. जिसपर पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम यंग ने 161 पेज में अपना फैसला सुनाया है.

जज ने क्या कहा?

मामले पर फैसला सुना रहे जज यंग ने कहा कि सरकार को जो विचार पसंद न आए उस पर वो किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकती है. ट्रंप प्रशासन की रणनीति फ्री स्पीच के लिए बड़ा खतरा है. जज ने यह भी लिखा कि नोएम और रुबियो ने जानबूझकर विदेशी छात्रों को निशाना बनाया ताकि अन्य लोग डर जाए और बोलना बंद कर दें. जज ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार और असंवैधानिक दबाव को बढ़ावा देते हैं. उनकी नीति सरकार द्वारा आलोचना करने वालों को दबाने की है.

इस फैसले का महत्व

इस फैसले को बहुत ही अहम बताया जा रहा है. इससे ये साफ होता है कि भले ही ट्रंप ऐसा ना चाहें लेकिन फिर भी अमेरिकी संविधान में विदेशी छात्र के लिए मौलिक अधिकारों हैं. विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. यह फैसला विशेष रूप से विश्वविद्यालय कैंपस में लोकतंत्र और विचारों की आजादी के लिए एक जीत मानी जा रही है. हालांकि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है.