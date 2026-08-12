/क्या है अमेरिका की Gender-Affirming Care की फंडिंग, जिसपर ट्रंप प्रशासन ने लगाई रोक; इन नाबालिगों पर होगा सीधा असर

अमेरिका में होने वाले मिड-टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. ट्रंप प्रशासन ने नाबालिग ट्रांसजेंडर्स को दी जाने वाली कुछ तरह की जेंडर-अफर्मिंग मेडिकल केयर के लिए मेडिकेड फंडिंग रोकने का फैसला किया है. इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी. अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस संबंध में एक आखिरी नोटिस भी जारी किया गया. नया नियम अक्टूबर 2026 से लागू होने की बात कही गई है.
दरअसल, अब नए नियम के तहत 18 साल से कम उम्र के मेडिकेड लाभार्थियों को और 19 साल से कम उम्र के CHIP लाभार्थियों के लिए कुछ जेंडर-अफर्मिंग उपचारों पर संघीय फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. बता दें कि इसमें हार्मोन थेरेपी, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं. हालांकि, यह नियम उन उपचारों को सीधे-सीधे तौर पर गैरकानूनी नहीं बनाता है.
जारी किए गए आदेश के अनुसार, नया बदलाव 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा. अमेरिका में वर्तमान समय में कई ऐसे नाबालिग भी हैं, दो हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं. हालांकि, जिनका संघीय कवरेज पहले से जारी है उनका उपचार सीमित अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, इसके बाद राज्यों और परिवारों को इलाज की लागत का हिस्सा उठाना होगा.
बता दें कि मेडिकेड और CHIP अमेरिका में कम आय वाले परिवारों और बच्चों के लिए प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है. इन दोनों कार्यक्रमों के तहत करीब 3.55 करोड़ बच्चे स्वास्थ्य बीमा कवरेज में आते हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में लिखा, "मेरे कहने पर डॉ. मेहमत ओज ने घोषणा की कि मेडिकेड अब नाबालिगों के लिए जेंडर ट्रांजिशन सर्जरी और हार्मोन के लिए फंड नहीं देगा. हम अपने मासूम बच्चों की उन बर्बर सर्जरी और प्रक्रियाओं के लिए पैसे नहीं देंगे, जिनसे उनके युवा शरीरों को ऐसा नुकसान पहुंचता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और जिसे ठीक नहीं किया जा सकता.
उन्होंने आगे लिखा कि पिछले डेढ़ साल में इस मुद्दे पर हमारे मजबूत रुख और दबाव की वजह से अमेरिका के दर्जनों अस्पतालों ने पहले ही इस तथाकथित "जेंडर-अफर्मिंग केयर" को बंद कर दिया है और हमें उम्मीद है कि कई और अस्पताल भी ऐसा ही करेंगे. जरा उन सभी युवा, मासूम और शायद उलझन में पड़े बच्चों के बारे में सोचिए जो इससे बच जाएंगे!
ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों और कुछ मेडिकल संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है. उनका तर्क है कि संघीय फंडिंग रोकने से कम आय वाले परिवारों के लिए इलाज तक पहुंच मुश्किल हो सकती है. हालांकि, अमेरिका के कुछ राज्य इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को अपने स्तर पर जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए संघीय फंड नहीं दिया जाएगा.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ कानूनी चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं. अमेरिका के कुछ राज्यों के साथ कुछ स्वास्थ्य संगठनों ने इसको संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र और मौजूदा चिकित्सा मानकों से जुड़ा विवाद भी करार दे रहे हैं.
गौरतलब है कि ट्रंप प्रशान के नए फैसले से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि तुंरत कितने लोग प्रभावित होंगे. हालांकि, प्रशान ने अनुमान लगाया है कि नए नियम के बाद ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर पर अभी खर्च होने वाले लगभग 25 मिलियन डॉलर की बचत होगी. सबसे खास बात है कि यह उस 615 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक छोटा सा हिस्सा है जो संघीय सरकार सालाना मेडिकेड पर खर्च करती है.