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क्या है अमेरिका की Gender-Affirming Care की फंडिंग, जिसपर ट्रंप प्रशासन ने लगाई रोक; इन नाबालिगों पर होगा सीधा असर

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है और जेंडर-अफर्मिंग मेडिकल केयर के लिए मेडिकेड फंड रोकने का आदेश जारी किया है. नए नियम इसी साल अक्टूबर से लागू होंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 12, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:01 AM IST
क्या है अमेरिका की Gender-Affirming Care की फंडिंग, जिसपर ट्रंप प्रशासन ने लगाई रोक; इन नाबालिगों पर होगा सीधा असर

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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