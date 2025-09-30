VOA विवाद: फेडरल जज ने फेरा ट्रंप के अरमानों पर पानी, वॉयस ऑफ अमेरिका के 500 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक

सोमवार को अमेरिका के एक फेडरल जज ने ट्रंप गवर्नमेंट की उस योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत वॉयस ऑफ अमेरिका (VOA) और इससे जुड़ी एजेंसियों में काम कर रहे 500 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की जानी थी. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आउटलेट को बंद करने के प्रयास में नवीनतम कदम है, जिस पर व्हाइट हाउस ने "कट्टरपंथी" होने का आरोप लगाया है. अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने एजेंसी को फंड देना भी बंद कर दिया है.

अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि क्या ये छंटनी स्थायी रूप से रोकी जाएगी या ट्रंप प्रशासन की योजना को मंजूरी दी जाएगी. लेकिन फिलहाल, यह फैसला VOA के कर्मचारियों और मीडिया स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है.

वॉयस ऑफ अमेरिका

वॉयस ऑफ अमेरिका एक सरकारी न्यूज एजेंसी हैं, जो लगभग 50 भाषाओं में न्यूज का प्रसारण करता है. इसकी शुरुआत नाजियों के प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गयी थी. इसका मकसद दुनिया को सच्ची और भरोसेमंद खबरें देना था. ऐसे में आलोचकों का मानना है कि ट्रम्प द्वारा VOA को बंद करने की कोशिश प्रेस की आजादी पर हमला है.

क्या है पूरा मामला?

वॉयस ऑफ अमेरिका की देखरेख एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया (USAGM) करती है, जिसने बताया कि कुल 532 पद समाप्त किए जाएंगें. कोर्ट में दायर एक दस्तावेज के अनुसार, इनमें से ज्यादातर कर्मचारी VOA के हैं, जिसके पास सिर्फ 108 कर्मचारी ही बचेंगे. 1 अक्टूबर से ये छटंनी होने वाली थी. लेकिन वाशिंगटन डी.सी. के एक फेडरल जज रॉयस लैम्बर्थ ने कहा कि जब तक इस फैसले पर पूरा मामला कोर्ट में नहीं सुलझ जाता, कोई भी कर्मचारी नहीं निकाला जाएगा.

कोर्ट पहले भी दे चुका है आदेश

यह पहली बार नहीं है जब इस मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ा हो. इससे पहले भी जज लैम्बर्थ ने ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया था कि VOA के प्रोग्रामिंग लेवल को उसकी मूल कानूनी जिम्मेदारी के अनुसार बहाल किया जाए. यानी VOA को एक विश्वसनीय और निष्पक्ष समाचार सोर्स के रूप में काम करते रहना चाहिए. उन्होंने यह भी साफ रूप से कहा था कि वॉयस ऑफ अमेरिका के निदेशक माइकल अब्रामोविट्ज को हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रयास किया गया था.

