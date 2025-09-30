Advertisement
trendingNow12942004
Hindi Newsदुनिया

VOA विवाद: फेडरल जज ने फेरा ट्रंप के अरमानों पर पानी, वॉयस ऑफ अमेरिका के 500 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक

VOA Staff Termination Halt: वॉयस ऑफ अमेरिका के कर्मचारियों की छंटनी पर कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है. इससे पहले भी कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि इसके निदेशक को नहीं हटाया जा सकता है, जैसा कि ट्रंप प्रशासन चाहता है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VOA विवाद: फेडरल जज ने फेरा ट्रंप के अरमानों पर पानी, वॉयस ऑफ अमेरिका के 500 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक

सोमवार को अमेरिका के एक फेडरल जज ने ट्रंप गवर्नमेंट की उस योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत  वॉयस ऑफ अमेरिका (VOA) और इससे जुड़ी एजेंसियों में काम कर रहे 500 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की जानी थी. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आउटलेट को बंद करने के प्रयास में नवीनतम कदम है, जिस पर व्हाइट हाउस ने "कट्टरपंथी" होने का आरोप लगाया है. अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने एजेंसी को फंड देना भी बंद कर दिया है. 

अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि क्या ये छंटनी स्थायी रूप से रोकी जाएगी या ट्रंप प्रशासन की योजना को मंजूरी दी जाएगी. लेकिन फिलहाल, यह फैसला VOA के कर्मचारियों और मीडिया स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है. 

इसे भी पढ़ें- Arturo Murillo: मंत्री जी ने अमेरिका में काटी 4 साल जेल... बाहर निकलते ही फिर फंसे, अब उनके ही देश की पुलिस कर रही इंतजार

Add Zee News as a Preferred Source

वॉयस ऑफ अमेरिका

वॉयस ऑफ अमेरिका एक सरकारी न्यूज एजेंसी हैं, जो लगभग 50 भाषाओं में न्यूज का प्रसारण करता है. इसकी शुरुआत नाजियों के प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गयी थी. इसका मकसद दुनिया को सच्ची और भरोसेमंद खबरें देना था. ऐसे में आलोचकों का मानना है कि ट्रम्प द्वारा VOA को बंद करने की कोशिश प्रेस की आजादी पर हमला है. 

क्या है पूरा मामला?

वॉयस ऑफ अमेरिका की देखरेख एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया (USAGM) करती है, जिसने बताया कि कुल 532 पद समाप्त किए जाएंगें. कोर्ट में दायर एक दस्तावेज के अनुसार, इनमें से ज्यादातर कर्मचारी VOA के हैं, जिसके पास सिर्फ 108 कर्मचारी ही बचेंगे. 1 अक्टूबर से ये छटंनी होने वाली थी. लेकिन वाशिंगटन डी.सी. के एक फेडरल जज रॉयस लैम्बर्थ ने कहा कि जब तक इस फैसले पर पूरा मामला कोर्ट में नहीं सुलझ जाता, कोई भी कर्मचारी नहीं निकाला जाएगा.

कोर्ट पहले भी दे चुका है आदेश

यह पहली बार नहीं है जब इस मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ा हो. इससे पहले भी जज लैम्बर्थ ने ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया था कि VOA के प्रोग्रामिंग लेवल को उसकी मूल कानूनी जिम्मेदारी के अनुसार बहाल किया जाए. यानी VOA को एक विश्वसनीय और निष्पक्ष समाचार सोर्स के रूप में काम करते रहना चाहिए. उन्होंने यह भी साफ रूप से कहा था कि वॉयस ऑफ अमेरिका के निदेशक माइकल अब्रामोविट्ज को हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रयास किया गया था.

इसे भी पढ़ें- Tylenol: इस पेनकिलर को लेकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी चेतावनी, प्रेग्नेंसी में खाने से बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Voice of America layoffs

Trending news

करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
;