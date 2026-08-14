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ट्रंप के नए फरमान से हिली दुनिया! अब इन चीजों पर लगा दिया 100% टैरिफ; टैक्स वसूलने का अनोखा तरीका

चीन के साथ बढ़ते ट्रेड विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया. उन्होंने आयात होने वाले ड्रोन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. ट्रंप के फैसले का सीधा असर डिफेंस सेक्टर पर पड़ सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 14, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:39 AM IST
ट्रंप के नए फरमान से हिली दुनिया! अब इन चीजों पर लगा दिया 100% टैरिफ; टैक्स वसूलने का अनोखा तरीका
Image Credit: ट्रंप के फैसले का असर चीनी बाजार पर पडेगा. फोटो- रॉयटर्स

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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