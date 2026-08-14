/ट्रंप के नए फरमान से हिली दुनिया! अब इन चीजों पर लगा दिया 100% टैरिफ; टैक्स वसूलने का अनोखा तरीका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 'टैरिफ प्रेम' खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. ट्रंप ने एक नए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ड्रोन और उनके पुर्जों के आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जाएगा. माना जा रहा है कि ट्रंप के इस असली फैसले की वजह उद्योग में चीन पर निर्भरता को कम करना के साथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करना.
दरअसल, इस संबंध में व्हाइट हाउस की ओर से दिए गए बयान के अनुसार, ट्रंप ने यह फैसला देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लिया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, बड़े और संवेदनशील ड्रोन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. इसमें वह ड्रोन शामिल हैं, जिनका वजब 25 किलोग्राम से अधिक है.
गौरतलब है कि वैश्विक ड्रोन बाजार में चीन का काफी दबदबा है. चीन की सबसे अहम ड्रोन निर्माता कंपनी डीजीआई ने वैश्विक ड्रोन बाजार में 60 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी बना रखी है. चीन की इस कंपनी की स्थापना साल 2006 में हुई थी. ट्रपं के फैसले के बाद माना जा रहा है कि इसका असर चीनी कंपनियों पर पड़ेगा.
ट्रंप के फैसले के अनुसार, बड़े और संवेदनशील ड्रोन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा. 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन और थर्मल इमेजर जैसे तकनीकों पर आधिरित ड्रोन पर भी 100 प्रतिशत टैरिफ लगेगा.
इसके अलावा जो छोटे ड्रोन हैं, उनपर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी है. इसमें सामान्य रूप से छोटे आकार के ड्रोन शामिल हैं.
फैसले के बाद माना जा रहा है कि टैरिफ की नई दरें आगामी 3 सितंबर से लागू हो सकती हैं. अगर ट्रंप का यह टैरिफ प्लान लंबा चलता है, तो इसका सीधा असर दुनिया के ड्रोन बाजार पर दिखने लगेगा.
व्हाइट हाउस ने माना का इस फैसले अमेरिका में घरेलू स्तर पर ड्रोन के निर्माण को काफी बढ़ावा मिलेगा. वहीं, ड्रोन को लेकर विदेशों पर निर्भरता कम होगी.
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ड्रोन पर शुल्क लगाने का फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब पहले से यूएस और चीन के बीच तकनीक और व्यापार को लेकर तनाव चरम पर है. पिछले हफ्ते ही चीन की ओर से अमेरिका को होने वाले ड्रोन निर्यात पर रोक लगा दी गई थी. इतना ही नहीं, अमेरिका की 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था.
बता दें कि इससे पहले अमेरिका की ओर से बंधुआ मजदूरी और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन और कई अन्य देशों पर नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए थे. माना जा रहा है कि ट्रंप की ओर से ड्रोन पर लगाया गया यह टैरिफ आने वाले समय में चीन और यूएस के बीच चल रहे तकनीक युद्ध को और गहरा सकता है. (इनपुट-आईएएनएस)