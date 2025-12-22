Advertisement
trendingNow13049204
Hindi Newsदुनियाट्रंप का बड़ा ‘डिप्लोमैटिक शेक-अप’: 30 राजदूतों की कर दी छुट्टी, क्यों बुलाया वापस?

ट्रंप का बड़ा ‘डिप्लोमैटिक शेक-अप’: 30 राजदूतों की कर दी छुट्टी, क्यों बुलाया वापस?

Trump administration is recalling ambassadors: ट्रंप प्रशासन ने लगभग 30 राजदूतों को अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत वापस बुलाया है, जिससे विदेश नीति में बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई दे रही है. हालांकि, प्रभावित राजदूत अपने विदेशी सेवा के पद नहीं खोएंगे और वॉशिंगटन लौटकर अन्य जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप का बड़ा ‘डिप्लोमैटिक शेक-अप’: 30 राजदूतों की कर दी छुट्टी, क्यों बुलाया वापस?

Trump administration is recalling ambassadors: ट्रंप प्रशासन ने लगभग 30 करियर राजनयिकों को उनके राजदूत और अन्य हाई लेवल के दूतावास पदों से वापस बुलाने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य अमेरिका की विदेश नीति को ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अनुसार ढालना है. पिछले सप्ताह कम से कम 29 देशों में तैनात राजदूतों को सूचित किया गया कि उनकी सेवाएं जनवरी में समाप्त होंगी. यह जानकारी दो स्टेट डिपार्टमेंट अधिकारियों ने दी, जिन्होंने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया है.

वॉशिंगटन लौटकर संभाल सकते हैं अपनी जिम्मेदारी
इन सभी राजदूतों ने बाइडेन प्रशासन में अपने पद ग्रहण किए थे, लेकिन ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआती छंटनी में बचे रहे थे. उस समय खास तौर से राजनीतिक नियुक्तियों को हटाया गया था. बुधवार से उन्हें वॉशिंगटन से नोटिस मिलने लगे कि उन्हें अपने पदों से हटाया जा रहा है. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित राजनयिक अपने विदेशी सेवा के पद खोएंगे नहीं, बल्कि चाहें तो वे वॉशिंगटन लौटकर अन्य जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं.

अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले राजदूत
राजदूत राष्ट्रपति की इच्छानुसार काम करते हैं और आम तौर पर तीन से चार साल तक अपने पद पर रहते हैं. स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रभावित राजदूतों की संख्या पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि यह किसी भी प्रशासन में सामान्य प्रक्रिया है. डिपार्टमेंट ने यह भी साफ किया कि एक राजदूत राष्ट्रपति का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है और यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तियों को इन देशों में भेजे जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को आगे बढ़ाएं.
ये भी पढ़ें: अब ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से छेड़छाड़? शेख मुजीबुर हॉल का नाम रातों-रात बदला, और भड़का विवाद

Add Zee News as a Preferred Source

13 देशों के राजदूतों को हटाया गया
महाद्वीपों के अनुसार सबसे ज्यादा परिवर्तन अफ्रीका में हुए हैं, जहां 13 देशों के राजदूतों को हटाया गया जिसमें, बुरुंडी, कैमरून, केप वर्डे, गैबॉन, आइवरी कोस्ट, मेडागास्कर, मॉरिशस, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालिया और युगांडा जैसे देश शामिल हैं. वहीं एशिया में छह देशों के राजदूतों पर बदलाव हुआ जिसमें फिजी, लाओस, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और वियतनाम का नाम सामने आ रहा है. यूरोप में चार देशों का नाम और दक्षिण और मध्य एशिया में दो देशों का नाम शामिल है.

अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव
राजनयिकों की इस बड़ी वापसी पर कुछ सांसदों और अमेरिकी राजनयिक संघ ने चिंता व्यक्त की है. इस कदम को अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव और प्रशासन की प्राथमिकताओं को लागू करने का प्रयास माना जा रहा है. हालांकि प्रभावित राजदूतों को उनके पदों से हटाने के बावजूद विदेश सेवा में उनका करियर सुरक्षित रहेगा और उन्हें अन्य जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.
ये भी पढ़ें: न्याय विभाग का यू-टर्न! एपस्टीन दस्तावेजों में ट्रंप की हटाई गई तस्वीर फिर आई सामने

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

trump administration

Trending news

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट