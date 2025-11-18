Advertisement
trendingNow13008246
Hindi Newsदुनिया

मास्क पर बैन, दिखाना होगा पहचान पत्र... एजेंट्स का जीवन खतरे में डाल रही सरकार; कैलिफोर्निया में नए कानूनों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ट्रंप प्रशासन

Trump administration Sues California: कैलिफोर्निया में संघीय एजेंटों को लेकर 2 नए नियम निकाले हैं, जिसको लेकर ट्रंप प्रशासन ने संघीय अदालत में याचिका दायर की है.    

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 18, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मास्क पर बैन, दिखाना होगा पहचान पत्र... एजेंट्स का जीवन खतरे में डाल रही सरकार; कैलिफोर्निया में नए कानूनों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ट्रंप प्रशासन

World News In Hindi: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने सोमवार 17 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया राज्य के 2 नए कानूनों के खिलाफ संघीय अदालत में याचिका दायर की है, जिनमें संघीय एजेंटों को मास्क पहनने से बैन किया गया है और उनके लिए स्पष्ट पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है. प्रशासन का कहना है कि ये कानून न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि संघीय अधिकारियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं. इन कानूनों के तहत अब संघीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारी, जिनमें इमिग्रेशन एजेंट भी शामिल हैं ऑफीशियल काम के दौरान चेहरे को ढकने वाले मास्क जैसे नेक गेटर और स्की मास्क जैसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, हालांकि अंडरकवर एजेंटों, स्वास्थ्य कारणों से मास्क पहनने वालों और टैक्टिकल गियर के लिए छूट दी गई है. यह कानून राज्य पुलिस पर लागू नहीं होता.

अधिकारियों को दिखानी होगी स्पष्ट पहचान 

इसके साथ ही एक अन्य कानून के तहत सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को स्पष्ट पहचान दिखानी होगी, जिसमें उनकी एजेंसी और बैज नंबर शामिल होगा. यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जबकि मास्क पॉलिसी 1 जुलाई 2026 तक लागू करनी होगी. संघीय सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि इन कानूनों से एजेंटों को अभूतपूर्व स्तर की परेशानियों, डॉक्सिंग और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. एक मामले में 3 महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने एक ICE एजेंट का पीछा किया और उसका पता सोशल मीडिया पर शेयर किया.

ये भी पढ़ें- मस्क के बाद अब इस करीबी ने छोड़ा ट्रंप का साथ... राष्ट्रपति पर लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप  

Add Zee News as a Preferred Source

 

एजेंटों को खतरे में डाल रही पॉलिसी 

मामले को लेकर संघीय अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा,' कैलिफोर्निया की ये पॉलिसी संघीय सरकार के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं और हमारे एजेंटों को खतरे में डालने के लिए बनाई गई हैं. ये कानून टिक नहीं सकते.' दूसरी ओर गवर्नर न्यूजम ने इन कानूनों को डिस्टोपियन हालातों के खिलाफ एक कदम बताया है. उन्होंने कहा,' जब अज्ञात एजेंट बिना पहचान के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, तो यह डरावना और अस्वीकार्य है. नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें कौन गिरफ्तार कर रहा है.' 

ये भी पढ़ें- 150 फिलिस्तीनीयों को लेकर साउथ अफ्रीका कैसे पहुंचा रहस्यमयी जहाज? अबतक नहीं सुलझी गुत्थी!  

 

अधिकारियों के लिए आदेश 

FBI ने भी अक्टूबर 2025 में एक मेमो जारी कर सभी एजेंसियों को सलाह दी थी कि वे अपने अधिकारियों को स्पष्ट पहचान के साथ कार्य करने के निर्देश दें. मेमो में चेतावनी दी गई थी कि नकाबपोश अपराधी खुद को आव्रजन अधिकारी बताकर लोगों को लूट और अपहरण कर रहे हैं. कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा ने कहा,'जब नागरिक यह नहीं पहचान सकते कि सामने वाला अधिकारी है या अपराधी तो यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है.' संघीय सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि ये कानून संविधान के सुप्रीमेसी क्लॉज का उल्लंघन करते हैं, जो राज्यों को संघीय सरकार को कंट्रोल करने से रोकता है. अब यह मामला कोर्ट में है, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
Special Intensive Revision
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
delhi red fort attack
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
Supreme Court News
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
Saudi Arabia Bus Accident
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद