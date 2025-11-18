मास्क पर बैन, दिखाना होगा पहचान पत्र... एजेंट्स का जीवन खतरे में डाल रही सरकार; कैलिफोर्निया में नए कानूनों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ट्रंप प्रशासन

World News In Hindi: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने सोमवार 17 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया राज्य के 2 नए कानूनों के खिलाफ संघीय अदालत में याचिका दायर की है, जिनमें संघीय एजेंटों को मास्क पहनने से बैन किया गया है और उनके लिए स्पष्ट पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है. प्रशासन का कहना है कि ये कानून न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि संघीय अधिकारियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं. इन कानूनों के तहत अब संघीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारी, जिनमें इमिग्रेशन एजेंट भी शामिल हैं ऑफीशियल काम के दौरान चेहरे को ढकने वाले मास्क जैसे नेक गेटर और स्की मास्क जैसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, हालांकि अंडरकवर एजेंटों, स्वास्थ्य कारणों से मास्क पहनने वालों और टैक्टिकल गियर के लिए छूट दी गई है. यह कानून राज्य पुलिस पर लागू नहीं होता.

अधिकारियों को दिखानी होगी स्पष्ट पहचान

इसके साथ ही एक अन्य कानून के तहत सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को स्पष्ट पहचान दिखानी होगी, जिसमें उनकी एजेंसी और बैज नंबर शामिल होगा. यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जबकि मास्क पॉलिसी 1 जुलाई 2026 तक लागू करनी होगी. संघीय सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि इन कानूनों से एजेंटों को अभूतपूर्व स्तर की परेशानियों, डॉक्सिंग और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. एक मामले में 3 महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने एक ICE एजेंट का पीछा किया और उसका पता सोशल मीडिया पर शेयर किया.

एजेंटों को खतरे में डाल रही पॉलिसी

मामले को लेकर संघीय अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा,' कैलिफोर्निया की ये पॉलिसी संघीय सरकार के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं और हमारे एजेंटों को खतरे में डालने के लिए बनाई गई हैं. ये कानून टिक नहीं सकते.' दूसरी ओर गवर्नर न्यूजम ने इन कानूनों को डिस्टोपियन हालातों के खिलाफ एक कदम बताया है. उन्होंने कहा,' जब अज्ञात एजेंट बिना पहचान के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, तो यह डरावना और अस्वीकार्य है. नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें कौन गिरफ्तार कर रहा है.'

अधिकारियों के लिए आदेश

FBI ने भी अक्टूबर 2025 में एक मेमो जारी कर सभी एजेंसियों को सलाह दी थी कि वे अपने अधिकारियों को स्पष्ट पहचान के साथ कार्य करने के निर्देश दें. मेमो में चेतावनी दी गई थी कि नकाबपोश अपराधी खुद को आव्रजन अधिकारी बताकर लोगों को लूट और अपहरण कर रहे हैं. कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा ने कहा,'जब नागरिक यह नहीं पहचान सकते कि सामने वाला अधिकारी है या अपराधी तो यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है.' संघीय सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि ये कानून संविधान के सुप्रीमेसी क्लॉज का उल्लंघन करते हैं, जो राज्यों को संघीय सरकार को कंट्रोल करने से रोकता है. अब यह मामला कोर्ट में है, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी.