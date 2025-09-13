'रूसी तेल को लेकर भारत से रिश्तों में आई दरार', 50% टैरिफ पर अब डोनाल्ड ट्रंप को मलाल; कहा-फैसला लेना मुश्किल था

Donald Trump on India Tariff: भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो भारत पर 100 फीसदी की टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो आए दिन भारत के प्रति नरमी दिखाते रहते हैं. अब उनका नया बयान सामने आया है जिसमें वो भारत के लिए लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को कठिन फैसला बताते हुए कह रहे हैं कि रूसी तेल की खरीद पर भारत से अमेरिका संग रिश्तों में दरार आई है और भारत के खिलाफ 50 फीसदी टैरिफ पर फैसला लेना काफी मुश्किल था. वैसे तो जिन देशों ने चुपचाप अमेरिका की शर्तों को मान लिया उनके प्रति अमेरिका का रुख नरम बना हुआ है लेकिन जिन देशों ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश का विरोध झेलना पड़ रहा है और भारी-भरकम टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उनकी ओर से लगाए गए टैरिफ के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ा है. शुक्रवार को दिए एक बयान में ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए टैरिफ ने दोनों देशों के बीच दरार पैदा की है. ट्रंप ने यह भी माना कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन इसे उन्होंने आवश्यक बताया. उनके अनुसार, यह कदम अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया.

ट्रंप ने माना भारत-अमेरिका संबंधों में आया तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (12 सितंबर) को एक इंटरव्यू में ये माना कि इस फैसले से भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा हुआ है. ट्रंप ने कहा, 'भारत रूसी तेल का एक बड़ा ग्राहक है। मैंने इसे रोकने के लिए भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीदते हैं. यह कोई आसान काम नहीं है. यह बड़ी बात है और इससे भारत के साथ रिश्ते में दरार पैदा होती है.' इसके साथ ही ट्रंप ने स्वीकार किया कि भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लगाना उनके लिए भी आसान निर्णय नहीं था. हालांकि उन्होंने इसे अमेरिका के हित में आवश्यक कदम बताया.

ट्रंप ने फिर छेड़ा पुराना राग

इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर अपने उस पुराने दावे को दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई थी. उनके इस बयान ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय हलकों में चर्चा छेड़ दी है. इससे पहले भी ट्रंप कई बार अपने बयानों में भारत-पाकिस्तान को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां कर चुके हैं. हालिया बयान ने एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय हलकों में चर्चा तेज कर दी है, खासकर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका सामरिक साझेदारी को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं. पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान से सीजफायर के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 से ज्यादा बार बोल चुके हैं. हालांकि भारत ने उनके दावे को पूरी तरह खारिज किया है.

