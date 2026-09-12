/ट्रंप का कबूलनामा: शी जिनपिंग पर नजर, चीन से याराना! अमेरिका भी करता है जासूसी, फिर भी रिश्ते ‘बहुत अच्छे’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक असाधारण और अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जासूसी करवाने की बात खुले आम ऑन रिकॉर्ड कबूल की है. यह बात उन्होंने दो हफ्ते बाद शी जिनपिंग के साथ व्हाइट हाउस में आयोजित होने जा रहे एक आधिकारिक डिनर से पहले कही है. एक फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने चौंकाते हुए कहा, लोग आरोप लगाते हैं कि चीन, हमारी जासूसी कर रहा है, व्हाइट हाउस का प्रशासन क्या कर रहा है.
ऐसे लोगों को मेरा जवाब ये है कि दुनिया जानती है मेरे, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं. अगर वो हमारी जासूसी कर रहे हैं. तो, हम भी तो उनकी जासूसी कर ही रहे हैं.'
ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका के चीन के साथ अब बहुत अच्छे संबंध हैं, भले ही उनका प्रशासन अमेरिकी बाजार में चीनी कारों पर पाबंदियां लगा रहा हो. आपको बताते चलें कि अमेरिका और चीन की सरकारें कई दशकों से एक दूसरे की निगरानी से जुड़ी गतिविधियों को एक असाधारण और अनोखे खतरे के तौर पर पेश करती आई हैं.
दोनों देश एक-दूसरे की आर्थिक और साइबर जासूसी भी करते आए हैं. अमेरिका ने 1996 में ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी रोकने के लिए इकोनॉमिक एस्पियोनेज एक्ट नाम का कानून पास किया था.
2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और शी जिनपिंग के बीच वाणिज्यिक साइबर जासूसी न करने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हैकिंग और डेटा चोरी के मामले जारी रहे.
ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके आगे उन्होंने कहा, 'अमेरिका भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर पूरी नजर रखता है. आप जानते हैं कि अमेरिकी एजेंट इस काम में कितने माहिर हैं. मेरी और प्रेसिडेंट शी की पर्सनल केमिस्ट्री का असर दोनों देशों की नीतियों या तैयारियों पर नहीं पड़ता. इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है.'
ट्रंप ने ये भी कहा, 'कौन है भला जो अपने प्रतिद्वंदी की तैयारियों पर नजर रखना नहीं चाहता. ये बहुत सामान्य और आम है. मेरे सोचने और काम करने का तरीका अलग है. मेरी किसी के साथ दोस्ती की वजह से अमेरिका के महान लोगों पर कोई गलत असर नहीं पड़ता.
गौरतलब है कि ट्रंप, उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को भी अपना जिगरी दोस्त बता चुके हैं, जिन्हें ट्रंप की विपक्षी राजनीतिक पार्टी के डेमोक्रेट्स नेता अमेरिका का स्वाभाविक दुश्मन मानते हैं.
चीनी थिंक टैंक का आरोप है कि अमेरिका, चीन को अस्थिर करने के लिए 1950 के दशक से उस पर नजर रख रहा है. वहीं अमेरिकी थिंक टैंक मानते हैं कि चीन, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है. अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स से सार्वजनिक किए गए कुछ पुराने दस्तावेजों के मुताबिक चीन से ऐसे ही संभावित खतरे को टालने के लिए सीआईए ने जेनेट्रिक्स नाम का कार्यक्रम शुरू किया था.
अमेरकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- अमेरिका करवाता है, शी जिनपिंग की जासूसी : FOX NEWS pic.twitter.com/nouWnJcybD
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) September 12, 2026
चीन और अमेरिका के बीच जासूसी और खुफिया गतिविधियों के इतिहास की जड़ें शीत युद्ध के दौर यानी 1950 के दशक से जुड़ती हैं. 1950 से लेकर 2025 तक यानी बीते 75 सालों में समय-समय पर दोनों देशों के एजेंट्स के एक-दूसरे की जासूसी में शामिल होने की खबरें आती रही हैं.
चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नालजी से सहमा अमेरिका, उस पर अपनी उन्नत विमान तकनीकि चुराने का आरोप लगा चुका है.
चीन की मोबाइल और इंटरनेट उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर अमेरिका जासूसी करने का आरोप लगाकर बैन कर चुका है.
2023 में अमेरिका ने अपने हवाई क्षेत्र में चीन के बैलून को मार गिराया था. अमेरिका ने आरोप लगाया कि ये बैलून सैनिक जासूसी के मक़सद से भेजा गया था. लेकिन चीन ने ये कहते हुए अमेरिकी आरोपों को खारिज किया कि वो बैलून मौसम के अध्ययन से जुड़ा था. तीन साल पहले इस घटनाक्रम ने कूटनीति के गलियारों में खूब तूल पकड़ा था. हालांकि तब एक दिलचस्प बात ये याद आई थी कि खुद अमेरिका ने भी एकदम यही बहाना 1950 के दशक में बनाया था, जब उसने अपने जासूसी कार्यक्रम के तहत हॉट एयर बैलूंस को चीन और सोवियत संघ के ऊपर भेजा था.