'वो अमेरिका का खून चूस...',ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो ने भारत और BRICS पर बोला हमला; कहा 'वैंपायर'

Peter Navarro Attack on India and BRICS: अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर से भारत और ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर हमला बोला है. इस बार पीटर नवारो ने पूरे ब्रिक्स ब्लॉक को अपनी तीखी आलोचना में शामिल किया और भारत सहित ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका का खून खून चूसने वाले वैंपायर हैं. नवारो ने एक टीवी चैनल को दिए जा रहे इंटरव्यू के दौरान कही. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका को बिक्री के बिना ब्रिक्स देश जीवित नहीं रह पाएंगे.

एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नवारो ने कहा, 'ब्रिक्स में शामिल देश जिनमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, साथ ही नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं ये सब अमेरिका को बिक्री किए बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे.' पीटर नवारो का ये नया बयान भारत के रूस से खरीदे जा रहे छूट वाले तेल पर की गई आलोचना के कई दिनों के बाद आई है.

यह भी पढ़ेंः 20 मौत, सैकड़ों घायल... Gen Z के आगे झुकी नेपाल सरकार, सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया​

Add Zee News as a Preferred Source

एक्स यूजर्स ने उनके दावों की खोली थी पोल

पिछले हफ्ते, उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट को एक्स उपयोगकर्ताओं ने तथ्य-जांच किया, जिन्होंने नोट किया कि भारत का तेल व्यापार ऊर्जा सुरक्षा के बारे में था, न कि मुनाफाखोरी के बारे में. इसके बाद नाराज नवारो ने सार्वजनिक रूप से भड़कते हुए इस सुधार को "बकवास" कहकर खारिज कर दिया था और एलन मस्क पर हमला बोला था, जिन्होंने अंततः अपनी प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी नोट्स सुविधा का बचाव किया.

ये कोई पहला मौका नहीं जब नवारो ने किसी को वैंपायर कहा हो

वैंपायर वाली बयानबाजी नवारो के लिए नई नहीं है. इसके पहले उन्होंने मई में यूके के संबंध में चीन के बारे में इसी तरह के बयान दिए थे. नवारों ने लंदन को चेतावनी देते हुए कहा था कि कि वो चीनी सामानों के लिए डंपिंग ग्राउंड या फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आज्ञाकारी सेवक न बनें. टेलीग्राफ के हवाले से नवारो ने कहा, 'अगर चीनी वैंपायर्स अमेरिकी खून नहीं चूस सकता, तो वह यूके का खून और ईयू का खून चूसेगा.' नवारो की भारत के प्रति नई शत्रुता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय आयात पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने के कदम के बाद आई है. महंगे टैरिफ का ये आर्थिक दंड वाशिंगटन ने नई दिल्ली के मॉस्को के साथ तेल व्यापार से जोड़ते हुए लगाया था.

यह भी पढ़ेंः PM मोदी और नेतन्याहू के बीच चर्चा, US टैरिफ पर इजरायल ने कह दी ये बड़ी बात