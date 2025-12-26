Advertisement
trendingNow13054493
Hindi NewsदुनियाUS में भी बढ़ सकती हैं दीपू दास जैसी घटनाएं..., ट्रंप की भारत विरोधी सहयोगी ने दी इस्लाम को लेकर चेतावनी

'US में भी बढ़ सकती हैं दीपू दास जैसी घटनाएं...,' ट्रंप की भारत विरोधी सहयोगी ने दी इस्लाम को लेकर चेतावनी

Laura Loomer Targets Islam Via Deepu Chandra Case: ट्रंप की सहयोगी और भारत विरोधी लॉरा लूमर ने हाल ही में बांग्लादेश के दीपू चंद्रा केस के जरिए इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ चेतावनी दी है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 26, 2025, 07:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'US में भी बढ़ सकती हैं दीपू दास जैसी घटनाएं...,' ट्रंप की भारत विरोधी सहयोगी ने दी इस्लाम को लेकर चेतावनी

World News In Hindi: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहयोगी और राइट विंग एक्टिविस्ट लॉरा लूमर अक्सर अपने एंटी इंडिया बयानों के चलते चर्चा में रहती हैं, हाल ही में उन्होंने बाग्लादेश में कंट्टरपंथियों की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या पर अपना रिएक्शन दिया है. लूमर ने दीपू चंद्रा की लिचिंग का हवाला देते हुए अमेरिकी में इस्लामिक विचारधारा के बढ़ते प्रचार-प्रसार को लेकर चेतावनी दी. 

इस्लामी विचारधारा को लेकर किया अलर्ट 

लॉरा लूमर ने दावा किया कि इस तरह की विचारधारा अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत को बेहद सामान्य बनाने का प्रयास करती हैं. उन्होंने चेताया कि अगर अमेरिका में सांसदों की ओर से इस्लामी चरमपंथ और उसकी फंडिंग सोर्स के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी. लूमर ने बांग्लादेश में हुई इस लिचिंग को लेकर कहा कि अगर हम अपने सांसदों से इस्लाम और इस्लामी फंडिंग से चलने वाली उन कोशिशों पर खुलकर बोलने की मांग नहीं करेंगे तो अमेरिका में भी यह सब जल्द ही देखने को मिलेगा.     

ये भी पढ़ें- जापान में खूनी खेल... लोगों के पीछे चाकू लेकर दौड़ा सिरफिरा, लिक्विड स्प्रे से किया हमला, 14 घायल  

Add Zee News as a Preferred Source

 

दीपू चंद्र को लेकर क्या बोला? 

लॉरा ने लिखा,' अगर हम अपने सांसदों से इस्लाम और इस्लाम द्वारा वित्तपोषित दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाने की मांग नहीं करते हैं, जो यहूदी-विरोधी नफरत और ईसाई-विरोधी नफरत को मुख्यधारा में लाने और पश्चिम में इस्लाम को सामान्य बनाने का प्रयास कर रही है, तो यह जल्द ही अमेरिका में भी फैल जाएगा. दीपू चंद्र दास. उनका नाम लीजिए.'

बता दें कि लॉरा लूमर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अमेरिकी मीडिया पर्सनैलिटी जानबूझकर उन इस्लामिक नैरेटिव को हल्का पेश कर रही है. यह कट्टरपंथ और उग्रवाद को बढ़ावा देती हैं.  

ये भी पढ़ें- 'यहां हार्ट पेन को गंभीर नहीं माना जाता....,' तड़पता रहा पति लेकिन डॉक्टरों के कान में जूं तक न रेंगी, मृतक प्रशांत की पत्नी का अस्पताल पर गंभीर आरोप 

 

भारतीयों के खिलाफ उगला जहर

बता दें कि ट्रंप की सहयोगी लॉरा लूमर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) विचारधारा की सबसे प्रमुख आवाज मानी जाती हैं. इससे पहले वह कई बार एंटी इंडिया और एंटी इमिग्रेशन को लेकर आवाज उठा चुकी हैं. उन्होंने जो बाइडेन की सरकार के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर भी तंज कसते हुए टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि हैरिस प्रेस से वार्ता करने के बदले अपने कुकिंग वीडियो बनाने में अधिक दिलचस्पी दिखाती हैं और वह व्हाइट हाउस को करी की गंध से महका रही हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान