Trump-Musk News: एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं ट्रंप और मस्क, अचानक सामने आ गए तो देखिए कैसा था रिएक्शन

Donald Trump-Elon Musk News in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला- स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में काफी खिंचाव देखने को मिला था. लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके रिश्ते फिर से बेहतर हो रहे हैं. सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में राजकीय भोज का आयोजन किया, जिसमें एलन मस्क समेत दोनों देशों की चर्चित शख्सियतों को भी आमंत्रित किया गया. इस दौरान ट्रंप ने एलन मस्क के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि उसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया.

कड़वाहट के बाद दोनों में दिखी गर्मजोशी

असल में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं. इसी मौके पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक भव्य कैंडललाइट डिनर का आयोजन किया, जिसमें अमेरिका और सऊदी अरब की कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया. मेहमानों की इस खास सूची में एलन मस्क भी शामिल थे. भोज शुरू होने से पहले ही यह चर्चा थी कि ट्रंप और मस्क का आमना–सामना कैसा रहेगा, क्योंकि दोनों का हाल ही में हुआ विवाद काफी सुर्खियों में रहा था.

लेकिन जो दृश्य सामने आया, उसने सबको चौंका दिया. सऊदी प्रिंस के साथ हॉल में प्रवेश करते समय ट्रंप ने सामने की लाइन में खड़े मस्क के पेट पर हल्का सा हाथ मारकर उन्हें विश किया. जिस पर सभी लोगों ने तालियां बजाकर ट्रंप का स्वागत किया. भोजन के दौरान ट्रंप ने मस्क के साथ बेहद गर्मजोशी दिखाई. वे उनके पास बैठे, उनसे लंबी बातचीत की और फिर मंच से उनकी खुलकर तारीफ भी कर दी. ट्रंप ने मस्क को ‘दुनिया के सबसे दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक’ बताया. जैसे ही उन्होंने यह कहा, सभागार तालियों से गूंज उठा. इस पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया और दुनिया भर में इस पर चर्चा शुरू हो गई.

दोस्ती में आती चली गई थी खटास

ट्रंप और मस्क के बीच आए इस बदलाव ने इसलिए भी ध्यान खींचा, क्योंकि कुछ महीनों पहले मस्क ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की मांग की थी और दावा किया था कि ट्रंप का एप्सटीन मामले से संबंध हो सकता है. दूसरी ओर, ट्रंप ने भी जवाब देते हुए मस्क की कंपनियों को मिलने वाली संघीय सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी थी. इससे दोनों के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो गया था.

यह भी याद किया जाता है कि जब ट्रंप 2016 में सत्ता में आए थे, तब मस्क उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे. उन्हें ट्रंप प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिलीं, जिसमें सरकारी खर्च घटाने वाले विभाग की कमान भी शामिल थी. लेकिन राजनीति, नीतियों और कारोबारी हितों में मतभेद बढ़ते गए और दोनों के रिश्तों में खटास आ गई.

सऊदी से बिजनेस बढ़ाना चाहता है यूएस

हालांकि, सितंबर में एक कार्यक्रम में दोनों के बीच छोटी-सी हैंडशेक जरूर हुई थी, लेकिन व्हाइट हाउस के इस भोज ने पहली बार दोनों को एक मंच पर सहज और मुस्कुराते हुए दिखाया. कार्यक्रम में पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी मौजूद थे, जिससे यह आयोजन और भी खास बन गया.

सऊदी प्रिंस की मौजूदगी ने इस मुलाकात का महत्व और बढ़ा दिया. कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका, सऊदी अरब और बड़ी टेक कंपनियों के बीच भविष्य में बड़े तकनीकी और आर्थिक समझौते हो सकते हैं. ऐसे में ट्रंप और मस्क का गर्मजोशी से मिलना संकेत देता है कि पुराने विवाद भुलाकर दोनों आगे बढ़ने को तैयार हैं.

कुल मिलाकर, व्हाइट हाउस का यह भोज सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि उसने दुनिया को दिखा दिया कि ट्रंप और मस्क के रिश्तों की बर्फ अब पिघल रही है. आने वाले समय में यह बदलाव अमेरिकी राजनीति, टेक उद्योग और वैश्विक व्यापार पर असर डाल सकता है.