ट्रंप और मस्क साथ लंच करते आए नजर, क्या पिघल रही है रिश्तों में जमी बर्फ; सोशल मीडिया में उड़ी सुलह की चर्चा!

Donald Trump-Elon Musk Thanksgiving Lunch: कभी अपनी दोस्ती के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच हाल के समय में तनाव देखा गया है. हालांकि, रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर द्वारा साझा की गई थैंक्सगिविंग लंच की एक तस्वीर ने अब यह संकेत दिया है कि दोनों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है.

ट्रंप और मस्क के रिश्तों को लेकर फिर अटकलें हुई तेज

फोटो में राष्ट्रपति ट्रंप, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन एक ही मेज पर बैठे नजर आ रहे हैं. तस्वीर एक्स पर पोस्ट की गई और इसके साथ कैनेडी ने सिर्फ हैप्पी थैंक्सगिविंग लिखा. तस्वीर में ट्रंप और मस्क एक-दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर उनके रिश्तों को लेकर अटकलों का नया दौर फिर शुरू हो गया है. बता दें, इससे पहले इसी महीने ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान ट्रंप को मस्क के पेट पर हल्का टैप करते देखा गया था, जिसे कई लोगों ने सुलह का संकेत माना था.

बता दें, ट्रंप और मस्क के बीच दोस्ती तब गहरी हुई जब 2024 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हमला हुआ. इस घटना के बाद मस्क ने खुले तौर पर ट्रंप का समर्थन किया और चुनाव प्रचार में उनकी मदद की. इसके बाद मस्क ट्रंप प्रशासन में सरकारी दक्षता मंत्रालय (DOGE) के प्रमुख बने हालांकि उन्होंने केवल 5 महीने तक यह पद संभाला और मई में ट्रंप के साथ सऊदी अरब की यात्रा भी की.

दोनों के बीच संबंध तब तनावपूर्ण हो गए जब एपस्टीन फाइल्स से जुड़े विवाद और बिग ब्यूटीफुल बिल पर मतभेद सामने आए. ट्रंप ने आरोप लगाया कि मस्क बिल का विरोध कर रहे थे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली टैक्स छूट समाप्त हो जाती, जिसका लाभ टेस्ला को मिलना था. बता दें, सितंबर में तनाव कम होने के संकेत तब मिले जब ट्रंप और मस्क रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में हाथ मिलाते हुए देखे गए. थैंक्सगिविंग की इस तस्वीर ने अब इस धारणा को और पुख्ता कर दिया है कि दोनों अपने रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.