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दुनिया ने माना मोदी का लोहा! सबसे लंबी अवधि तक पीएम बनने पर ट्रंप-नेतन्याहू भी हो गए मुरीद; बताया- महान और दूरदर्शी नेता

Trump Congratulations to PM Modi: दुनिया भी अब पीएम मोदी का लोहा मान लिया है! सबसे लंबी अवधि तक पीएम बनने पर उन्हें बुधवार को दिनभर बधाई मिलने का तांता लगा रहा. ट्रंप-नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे. उन्होंने उन्हें महान, बुद्धिमान और स्वस्थ व्यक्ति बताया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 12:28 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:47 AM IST
दुनिया ने माना मोदी का लोहा! सबसे लंबी अवधि तक पीएम बनने पर ट्रंप-नेतन्याहू भी हो गए मुरीद; बताया- महान और दूरदर्शी नेता

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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