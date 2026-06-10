/दुनिया ने माना मोदी का लोहा! सबसे लंबी अवधि तक पीएम बनने पर ट्रंप-नेतन्याहू भी हो गए मुरीद; बताया- महान और दूरदर्शी नेता

Netanyahu Congratulations to PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे वक्त तक भारत के प्रधानमंत्री बनने पर दुनियाभर से बधाई आ रही हैं. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपनी बधाई भेजी है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की इस राजनीतिक उपलब्धि की सराहना की और उनके जीवन में आगे भी सफलता मिलने की कामना की. उन्होंने उन्हें 'मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति' कहा. ट्रंप की इस बधाई पर पीएम मोदी ने उनका आभार जताया है.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्रंप ने लिखा, 'मेरे मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और वह एक महान प्रधानमंत्री हैं!' ट्रंप ने आगे जोड़ा, 'वे एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं. उनके सामने महानता और सफलता के कई वर्ष पड़े हैं!'
Thank you, President Trump, for your warm wishes.
I look forward to working with you to further advance the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership, for the benefit of both our nations and the world.@POTUS@realDonaldTrump pic.twitter.com/4W09WzT4Ju
— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
ट्रंप की इस बधाई का पीएम मोदी भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ धन्यवाद दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं हमारे दोनों देशों और दुनिया के फायदे के लिए भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की दिशा में आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं.'
अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ही इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वीडियो मैसेज जारी कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. एक्स पर लिखी पोस्ट में नेतन्याहू ने कहा, 'मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबी अवधि वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई.'
Thank you, my friend, for your most gracious wishes.
I fully agree with you. India-Israel friendship will continue to grow from strength-to-strength in the years to come.@IsraeliPM@netanyahu https://t.co/ZyHp3Mlcv1
— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
नेतन्याहू के संदेश पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, 'मेरे दोस्त, आपकी बहुत ही नेक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं. आने वाले वर्षों में भारत-इजरायल की दोस्ती और भी मजबूत होती जाएगी.'
बताते चलें कि ट्रंप की यह बधाई प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 10 जून को हासिल किए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बाद आई है. उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से लगातार 4,399 दिन पूरे कर लिए. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक 4,398 दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की थी.
अपनी इन 12 वर्षों के काकर्यकाल में पीएम मोदी ने कई ऐसे शानदार काम किए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता कम होने के बजाय दुनिया में बढ़ती चली गई. उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र के साथ उन्होंने आर्थिक सुधारों, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाया.
इसके साथ ही उन्होंने विदेश नीति में भी भारत को मजबूत किया. जी20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी, क्वाड और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भागीदारी से दुनिया में भारत का दबदबा है. देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने में पीएम मोदी ने खासा जोर दिया है. वे लगातार तीन बार से लोकसभा चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं. अब उनके सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक देश का पीएम बनने पर देश के विपक्षी दलों ने भी उन्हें बधाई दी.