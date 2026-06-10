/दुनिया ने माना मोदी का लोहा! सबसे लंबी अवधि तक पीएम बनने पर ट्रंप-नेतन्याहू भी हो गए मुरीद; बताया- महान और दूरदर्शी नेता

Netanyahu Congratulations to PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे वक्त तक भारत के प्रधानमंत्री बनने पर दुनियाभर से बधाई आ रही हैं. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपनी बधाई भेजी है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की इस राजनीतिक उपलब्धि की सराहना की और उनके जीवन में आगे भी सफलता मिलने की कामना की. उन्होंने उन्हें 'मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति' कहा. ट्रंप की इस बधाई पर पीएम मोदी ने उनका आभार जताया है.