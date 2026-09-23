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DNA: डोनाल्‍ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच सबसे बड़ा मुद्दा AI क्यों है? चीनी राष्‍ट्रपति के अमेरिका दौरे के मायने समझिए

Trump-Jinping Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज 23 सितंबर 2026 को मुलाकात करकने वाले हैं. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच खासतौर से AI को लेकर बातचीत होगी. बताया जा रहा है कि दोनों न्यूक्लियर कमांड सिस्टम और मिलिट्री के फैसलों में AI की भूमिका तय करने पर चर्चा कर सकते हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 23, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:37 AM IST
DNA: डोनाल्‍ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच सबसे बड़ा मुद्दा AI क्यों है? चीनी राष्‍ट्रपति के अमेरिका दौरे के मायने समझिए

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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