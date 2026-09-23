World News: अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ. केनेडी का विचार था कि मानव जाति को अपने इस साझा घर यानी पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी तमाम कटुता और प्रतिद्वंद्विता को पीछे छोड़ना ही होगा, वरना यह संकट हमें ही नष्ट कर देगा. भविष्य में आनेवाले संकट से अमेरिका को बचाने के लिए ट्रंप, अमेरिका के अघोषित दुश्मन नंबर वन चीन से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 सितंबर 2026 अमेरिका पहुंच रहे हैं. वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप से जब जिनपिंग मुलाकात करेंगे तो AI का महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा. इस दौरान दोनों नेता AI से संभावित खतरे पर विस्तार से चर्चा करेंगे. चीन के बहिष्कार की धमकी देनेवाले ट्रंप आखिर क्यों जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं?
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग के बीच करीब 8 घंटे बैठक चली. 8 घंटे तक जेपी मॉर्गन के मुख्यालय में दोनों पक्षों के बीच मंथन हुआ. बैठक का उद्देश्य था राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच होनेवाली वार्ता के मुद्दों को तय करना. 8 घंटे की मैराथन मीटिंग में तय किया गया कि ट्रंप और जिनपिंग अब से 48 घंटे बाद जब बातचीत की टेबल पर आमने सामने होंगे तो द्विपक्षीय व्यापार, टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, ईरान वॉर के साथ ही AI और AI संकट से सुरक्षा पर विस्तार से बात होगी. दो राष्ट्र अध्यक्ष जब मिलते हैं तो आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग बढाने पर चर्चा होती है. व्यापार से जुड़े समझौते होते हैं. ये सामान्य बात है. लेकिन ये पहली बार है कि ट्रंप और जिनपिंग की हाईप्रोफाइल बैठक में AI टॉप मुद्दा होगा.
दोनों देशों के बीच शुरुआती सहमति बनी है कि वो 'यूएस-चीन एआई डायलॉग' पर काम करेंगे. यानी दोनों देश ऑफिशियली AI पर एक नियमित संवाद तंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं. संवाद तंत्र बनाने का प्रस्ताव अमेरिका ने दिया. दोनों पक्ष एक ऐसा सूचना तंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं जो भविष्य में AI से जुड़े किसी भी बड़े संकट या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली घटना पर तुरंत एक-दूसरे को सतर्क करेगा. इस AI संवाद और सूचना तंत्र का उद्देश्य है अनियंत्रित एआई एजेंट्स और नॉन-स्टेट एक्टर्स की तरफ से किए जाने वाले साइबर अटैक और AI अटैक से एक दूसरे को सावधान करना. जो देश AI डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे से गलाकाट प्रतियोगिता कर रहे हैं, उन्हीं देशों के राष्ट्रपति जब आमने-सामने होंगे तो बातचीत के एजेंडे में टॉप मुद्दा AI होगा.
बैठक के दौरान सेना में AI के इस्तेमाल पर चर्चा हो सकती है. स्वचालित हथियार, न्यूक्लियर कमांड सिस्टम और सैन्य फैसले करने में AI की भूमिका तय करने पर दोनों नेता चर्चा कर सकते हैं. अमेरिका और चीन दोनों अपनी सेना में AI का प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे में अगर AI बॉट कोई गलती करता है तो बड़े युद्ध की आशंका हो सकती है. एडवांस्ड AI से हैकिंग का मुद्दा भी बैठक में उठेगा. अमेरिकी कंपनियों का आरोप है कि चीन AI के जरिए उनके सिस्टम को हैक करने और तकनीक चुराने की साजिश करता है. ट्रंप इस मुद्दे को उठा सकते हैं. जिनपिंग AI के लिए महत्वपूर्ण चिप, सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर की सप्लाई का मुद्दा उठा सकते हैं. ट्रंप ने चीन के AI प्रोग्राम को रोकने के लिए चिप और सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. चीन चाहता है कि ये बैन हटाया जाए. बैठक में ट्रंप AI मॉडल की कॉपी का मुद्दा भी उठा सकते हैं. अमेरिकी AI दिग्गजों का आरोप रहा है कि चीन के डेवलपर उनके AI मॉडल की कॉपी करते हैं और उनके मॉडल की क्षमताओं का गलत इस्तेमाल करते हैं
साफ है कि दोनों देशों के बीच AI तकनीक साझा करने पर बात नहीं होगी. इसी साल मई में जब ट्रंप चीन गए थे, तब भी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत में AI डेवलपमेंट और संवाद शुरू करने पर सहमति बनी थी. लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ था. बातचीत के बाद भी ट्रंप ने चीन के AI प्रोग्राम को रोकने के लिए तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए. बावजूद इसके ट्रंप AI डेवलपमेंट में चीन को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे. इसलिए अब चर्चा इस मुद्दे पर होगी कि अमेरिका और चीन की AI वाली रेस कहीं बेकाबू सुरक्षा संकट में ना बदल जाए. AI डेवलपमेंट को लेकर चीन, अमेरिका के बैन से परेशान है. फिर चीन अमेरिका से बात क्यों नहीं करना चाहता. दूसरी तरफ अमेरिका AI में अपने सर्वश्रेष्ठता का उदघोष करता है. फिर वो चीन से बात क्यों करना चाहता है. इसे समझने के लिए अमेरिका और चीन की AI रेस को समझना होगा. इसे बहुत गौर से सुनिए और समझिए. अमेरिका के पास 'OpenAI', 'Anthropic', 'Google DeepMind', 'Meta' और 'एक्स एआई' जैसी कंपनियां हैं.
2025 में अमेरिकी संस्थानों ने 59 AI models बनाए जबकी चीन कंपनियों ने सिर्फ 35 मॉडल्स बनाए. Stanford की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक टॉप अमेरिकी और चीनी AI मॉडल्स के बीच अंतर केवल 2.7 प्रतिशत था. अमेरिका ने संख्या में चीन से ज्यादा AI मॉडल बनाए लेकिन गुणवत्ता और प्रदर्शन में उसे सिर्फ 2.7 प्रतिशत की ही बढ़त थी. साधारण शब्दों में कहें तो चीन के AI मॉडल अमेरिका से ज्यादा प्रभावशाली हैं. AI डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका चिप, बिजली और डेटा सेंटर्स की है. सेमीकंडक्टर चिप इकोसिस्टम पर अमेरिका का प्रभुत्व है. चीन अपनी चिप तकनीक डेवलप कर रहा है. लेकिन वो फिलहाल अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाया है. इस मोर्चे पर अमेरिका आगे है. AI के लिए बिजली उत्पादन के मोर्चे पर चीन अमेरिका से बहुत आगे है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन अगले पांच साल में 3.4 टेरावॉट्स से अधिक ऊर्जा क्षमता जोड़ सकता है. ये अमेरिका से 6 गुणा ज्यादा है. वहीं, अमेरिका अपनी डेटा सेंटर कैपिसिटी को 2030 तक 118 गीगा वाट तक ले जाने का प्लान बना रहा है. अमेरिका और चीन के बीच असल लड़ाई अपने-अपने AI इकोसिस्टम को पूरी दुनिया में फैलाने की है. क्योंकि दुनिया जिस देश के AI इकोसिस्टम को अपनाएगी वही देश भविष्य में तकनीक को कंट्रोल करेगा.
ट्रंप प्रशासन ने अपने AI इकोसिस्टम को दुनिया में प्रचारित करने के लिए बाकायदा अमेरिकन AI एक्सपोर्ट प्रोग्राम बनाया है, जिसमें चिप, क्लाउड, मॉडल, साइबर सुरक्षा और एप्लिकेशन को एक संपूर्ण पैकेज के तौर पर दूसरे देशों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. जवाब में चीन हमेशा की तरह कम खर्च वाले AI मॉडल्स के जरिए अपने इकोसिस्टम को पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. भविष्य में फैक्ट्री से लेकर घर तक हर जगह AI की बड़ी भूमिका होगी. हर जगह AI इस्तेमाल होगा. समझिए जैसे फोन में एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है. वैसे ही जिस देश का AI मॉडल दुनिया के बहुसंख्यक देश इस्तेमाल करेंगे, वो देश वर्ल्ड डिजिटल ऑर्डर और दुनिया के अर्थतंत्र को कंट्रोल करेगा.
ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया पर अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्व बना रहे. इसलिए वो अमेरिका को AI की रेस में चीन से आगे रखना चाहते हैं. AI डेवलपमेंट में फिलहाल तो अमेरिका चीन से आगे है. लेकिन ट्रंप की परेशानी घरेलू मोर्चे पर है. इस संकट को समझने के लिए हमें AI पर हो रहे खर्च को समझना होगा. AI डेवलपमेंट पर अमेरिका के प्राइवेट निवेशकों ने करीब साढ़े 27 लाख करोड़ की रकम लगाई है. जबकि चीन का प्राइवेट निवेश सिर्फ सवा लाख करोड़ रुपए ही है. चीन अगले पांच साल में डेट सेंटर बनाने पर 28 लाख करोड़ रुपए खर्च करनेवाला है. चीन की टॉप इंटरनेट कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब साढ़े 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करनेवाली हैं, जबकि अमेरिका AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा. चीन से आगे रहने के लिए अमेरिकी सरकार और निजी निवेशक AI पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ही निजी निवेशकों की एक लॉबी ऐसी भी है जो कह रही है AI से भविष्य में खतरा है. इसलिए AI डेवलपमेंट की रफ्तार को कम करना चाहिए.
ट्रंप के सामने ये दोहरा संकट है. एक तरफ चीन अपने AI प्रोग्राम को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में AI डेवपलमेंट को धीमा करने की मांग हो रही है. ऐसे समय में जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक से पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर एक पोस्ट लिखा. पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि AI के खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक वैसे ही है, जैसे क्लाइमेंट चेंज को लेकर कहा जा रहा है. लेकिन वो AI डेवलपमेंट की रफ्तार को कम नहीं होने देंगे. उन्होंने दोहराया कि AI में चीन से आगे रहना अमेरिका के लिए जरूरी है. बेशक 48 घंटे बाद ट्रंप और जिनपिंग के बीच होनेवाली बैठक में AI टॉप एजेंडे में रहेगा, लेकिन यहां मुद्दा सहयोग का नहीं, बचाव का है. दोनों देश ज्यादा से ज्यादा इस बात पर न्यूनतम सहमति चाहते हैं कि AI के खतरे पर कंट्रोल करने के लिए सहमति और मैकेनिज्म बन जाए. इस सहमति के बाद भी चीन और अमेरिका के बीच AI पर गलाकाट रेस जारी रहेगी. क्योंकि दोनों देश चाहते है कि दुनिया के 170 से ज्यादा देश उनके AI इकोसिस्टम को अपनाएं. ताकि भविष्य में तकनीक के जरिए दुनिया के अर्थतंत्र पर उनका कंट्रोल रहे और ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर में वो टॉप पर रहें.