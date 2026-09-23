ट्रंप के सामने ये दोहरा संकट है. एक तरफ चीन अपने AI प्रोग्राम को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में AI डेवपलमेंट को धीमा करने की मांग हो रही है. ऐसे समय में जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक से पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर एक पोस्ट लिखा. पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि AI के खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक वैसे ही है, जैसे क्लाइमेंट चेंज को लेकर कहा जा रहा है. लेकिन वो AI डेवलपमेंट की रफ्तार को कम नहीं होने देंगे. उन्होंने दोहराया कि AI में चीन से आगे रहना अमेरिका के लिए जरूरी है. बेशक 48 घंटे बाद ट्रंप और जिनपिंग के बीच होनेवाली बैठक में AI टॉप एजेंडे में रहेगा, लेकिन यहां मुद्दा सहयोग का नहीं, बचाव का है. दोनों देश ज्यादा से ज्यादा इस बात पर न्यूनतम सहमति चाहते हैं कि AI के खतरे पर कंट्रोल करने के लिए सहमति और मैकेनिज्म बन जाए. इस सहमति के बाद भी चीन और अमेरिका के बीच AI पर गलाकाट रेस जारी रहेगी. क्योंकि दोनों देश चाहते है कि दुनिया के 170 से ज्यादा देश उनके AI इकोसिस्टम को अपनाएं. ताकि भविष्य में तकनीक के जरिए दुनिया के अर्थतंत्र पर उनका कंट्रोल रहे और ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर में वो टॉप पर रहें.